Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3203454
Zee SalaamIndian Muslimबंगाल में मुस्लिम सियासत का हाईवोल्टेज टेस्ट; 150+ मुस्लिम उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला

बंगाल में मुस्लिम सियासत का हाईवोल्टेज टेस्ट; 150+ मुस्लिम उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला

पश्चिम बंगाल में बीते कई महीनों से जारी सियासी गहमा-गहमी पर आज सोमवावर (4 मई) को ब्रेक लग जाएगा. प्रदेश की सभी 294 विधानसभा सीटों में से 293 पर आज नतीजों का ऐलान किया जाएगा. फाल्टा विधानसभा सीट पर चुनाव दोबारा 21 मई होगा और वोटों की गिनती 24 मई को होगी.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 04, 2026, 07:38 AM IST

Trending Photos

पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों पर टिकी देश की नजरें
पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों पर टिकी देश की नजरें

West Bengal Assembly Election Result 2026: पश्चिम बंगाल में बीते कई महीनों से जारी सियासी गहमा-गहमी पर आज सोमवावर (4 मई) को ब्रेक लग जाएगा. प्रदेश की सभी 294 विधानसभा सीटों में से 293 पर आज नतीजों का ऐलान किया जाएगा. फाल्टा विधानसभा सीट पर चुनाव दोबारा 21 मई होगा और वोटों की गिनती 24 मई को होगी. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के साये में इस बार राज्य में दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग हुई थी. 

सभी की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं, यहां साल 20 मई 2011 से लगातार तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC) की अगुवाई में ममता बनर्जी की सरकार है. हालिया दिनों 29 अप्रैल को जारी कई एग्जिट पोल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है, जबकि कुछ एक एक्जिट पोल को छोड़ दें तो विपक्षी दल और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चौथी बार प्रचंड बहुमत से जीतकर सरकार बनाने का दावा किया है. इस बार बंगाल चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं को लेकर सियासी दलों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए.

क्या बंगाल में बढ़ेगा मुस्लिम प्रतिनिधित्व?
पश्चिम बंगाल में वर्तमान में 44 मुस्लिम विधायक हैं, यानी मुस्लिम विधायकों की संख्या 15 फीसदी है. बीजेपी के मजबूत दावों के बीच आबादी के हिसाब से विपक्षी दलों ने मुस्लिम प्रतिनिधित्व बढ़ाने का मुद्दा जोर शोर से उठाया था. आज कई मुस्लिम दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा. ऐसे में सियासी विश्लेषकों की नजर इस बात पर टिकी है क्या इस बार मुस्लिम विधायकों की संख्या बढ़ेगी. इसकी वजह है कि कई सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों की स्थिति काफी मजबूत दिखाई पड़ी. 

Add Zee News as a Preferred Source

पश्चिम बंगाल की सियासत में मुस्लिम वोटरों की भूमिका हमेशा से अहम रही है. राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से एक बड़ा हिस्सा ऐसा माना जाता है, जहां मुस्लिम वोटर चुनावी नतीजों को निर्णायक रूप से प्रभावित करते हैं. यही वजह है कि एक तरफ दक्षिणपंथी पार्टियां वोटों की धुव्रीकरण करने की भले ही कोशिश करें, लेकिन वह मुस्लिम मतदाताओं की नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य में 27 फीसदी से ज्यादा मुस्लिम आबदी है, और लगभग 1.6 से 18 करोड़ मुस्लिम वोटर्स हैं. 

मुस्लिम बाहुल सीटों पर नजर
चुनावी विश्लेषण और जनसंख्या आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में लगभग 85 से 112 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जिन्हें मुस्लिम बहुल या मुस्लिम-प्रभावित सीटों की कैटेगरी में रखा जाता है. इनमें से करीब 25 से 35 सीटें ऐसी मानी जाती हैं, जहां मुस्लिम आबादी या तो बहुमत में है या बहुत करीब बहुमत की स्थिति में है. 

वहीं लगभग 50 से 70 सीटें ऐसी हैं, जहां मुस्लिम वोटर किसी भी उम्मीदवार की जीत-हार तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं. राज्य के कई जिले जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम और उत्तर 24 परगना के कुछ हिस्से इस मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, जो राज्य की सत्ता की तकदीर तय करते हैं.

बंगाल में किस पार्टी ने उतारे सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार
अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स और पार्टियों के जरिये जारी कैंडिडेट लिस्ट के आधार पर इस बार कुल मिलाकर लगभग 150 से 160 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं.  TMC ने इस बार लगभग 47 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है. पार्टी का कहना है कि उसका फोकस सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व देने पर है और इसी नीति के तहत यह चयन किया गया है.

वहीं, कांग्रेस ने इस चुनाव में लगभग 78 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. पार्टी का ध्यान खासकर मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर बंगाल के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर केंद्रित रहा, जहां उसका पारंपरिक जनाधार माना जाता है. वाम मोर्चा (CPI-M और सहयोगी दलों) ने भी इस बार लगभग 26 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है. पार्टी का दावा है कि वह सामाजिक विविधता और वर्गीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखकर उम्मीदवार तय करती है. 

BJP ने एक भी सीट पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया है. असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) भी 12 सीटों पर ताल ठोक रही है. मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद के निर्माण से चर्चा में आई हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) भी मैदान है. सियासी जानकारों को मानें तो AJUP मुस्लिम और सेक्यूलर वोट बैंक में सेंध लगा सकती है, जिसका फायदा BJP को मिलेगा. BJP से चंदा लेने के आरोपों से घिरी AJUP कुल 182 सीटों पर चुनाव लड़ रही है.

इन मुस्लिम सियासी दिग्गजों पर होगी नजर
पश्चिम बंगाल की सियासत में इस बार कई प्रमुख मुस्लिम चेहरों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं. अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों से ताल ठोंक रहे ये उम्मीदवार न सिर्फ अपनी सीटों पर मुकाबला करेंगे, बल्कि राज्य के चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित करने का दम रखते हैं.

रघुनाथगंज सीट से इमरान सोआंकी चुनावी मैदान में हैं, जबकि आसनसोल उत्तर से दानिश अजीज को उम्मीदवार बनाया गया है. कांडी विधानसभा क्षेत्र से मिस्बाहुल इस्लाम खान और सुजापुर से रेजाउल करीम चुनाव लड़ रहे हैं. मोथाबाड़ी सीट से एडवोकेट मोहम्मद मुस्तहिद हक मैदान में हैं.

नलहाटी से हाजी अंसार शेख, मुरारई से तासिर शेख और बारासात से मोनैम सरदार को टिकट दिया गया है. करणदिघी सीट से मेहबूब आलम और सुती से असादुल शेख चुनावी जंग में हैं. वहीं, बशीरहाट दक्षिण से शबाना परवीन और हावड़ा से असिक राज मंडल उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं.

इसके अलावा सबसे चर्चित नामों में कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम भी शामिल हैं, जो इस बार कोलकाता पोर्ट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. उनके मुकाबले पर भी राजनीतिक विश्लेषकों की खास नजर बनी हुई है. AJUP चीफ हूमायूं कबीर दो सीटों, मुर्शिदाबाद जिले की रेजिनगर और बेलडांगा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. 

राज्य के इन मुस्लिम सियासी दिग्गजों को लेकर माना जा रहा है कि ये उम्मीदवार कई सीटों पर चुनावी समीकरण बदल सकते हैं. पश्चिम बंगाल की सियासत में इन चेहरों की भूमिका और प्रदर्शन पर सभी सियासी दलों और विश्लेषकों की नजरें टिकी हुई हैं. 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

West Bengal newsWest Bengal Assembly Election 2026west bengal election resultmuslim news

Trending news

West Bengal news
बंगाल में मुस्लिम सियासत का हाईवोल्टेज टेस्ट, 150+ कैंडिडेट्स का फैसला आज, चेक डीटेल
Muslim MLA
Election Results 2026 Live: बंगाल से असम तक किस मुस्लिम उम्मीदवार की होगी जीत?, आज जानें 5 राज्यों के नतीजे
UTTAR PRADESH
क्रिकेट खेलकर लौट रहे लड़कों ने लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे; 14 पर मुकदमा!
Kushinagar News
जहाँ तोड़ी गई थी मस्जिद और ईदगाह, नई मस्जिद के निर्माण पर फिर लगी रोक!
Hajj fare hike
हज किराए में इजाफे पर हो रहा था बवाल; सरकार ने उल्टा जता दिया हाजियों पर अपना एहसान!
Haryana news
मुस्लिम शहद विक्रेता को गांव से किया बाहर, बोला- मुस्लिम है तो शहद में थूका होगा
mp news
भैंस का गोश्त लेकर आ रही थी मुस्लिम महिला; हिंदू संगठनों ने बदसुलूकी कर काटा बवाल!
Delhi news
दिल्ली में फिर उजड़ने का डर! जामिया के पास झुग्गियों पर लटकी डिमोलिशन की तलवार
Gujarat news
वडोदरा दंगा: शमसुद्दीन हत्याकांड में 5 आरोपी बरी, ठगा महसूस कर रहा पीड़ित परिवार!
UP News
Ghaziabad: शोभा यात्रा में मामूली टक्कर से भड़की हिंसा, पत्थरबाजी में कई घायल