बंगाल में मुस्लिम सियासत का हाईवोल्टेज टेस्ट; 150+ मुस्लिम उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला

West Bengal Assembly Election Result 2026: पश्चिम बंगाल में बीते कई महीनों से जारी सियासी गहमा-गहमी पर आज सोमवावर (4 मई) को ब्रेक लग जाएगा. प्रदेश की सभी 294 विधानसभा सीटों में से 293 पर आज नतीजों का ऐलान किया जाएगा. फाल्टा विधानसभा सीट पर चुनाव दोबारा 21 मई होगा और वोटों की गिनती 24 मई को होगी. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के साये में इस बार राज्य में दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग हुई थी.

सभी की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं, यहां साल 20 मई 2011 से लगातार तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC) की अगुवाई में ममता बनर्जी की सरकार है. हालिया दिनों 29 अप्रैल को जारी कई एग्जिट पोल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है, जबकि कुछ एक एक्जिट पोल को छोड़ दें तो विपक्षी दल और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चौथी बार प्रचंड बहुमत से जीतकर सरकार बनाने का दावा किया है. इस बार बंगाल चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं को लेकर सियासी दलों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए.

क्या बंगाल में बढ़ेगा मुस्लिम प्रतिनिधित्व?

पश्चिम बंगाल में वर्तमान में 44 मुस्लिम विधायक हैं, यानी मुस्लिम विधायकों की संख्या 15 फीसदी है. बीजेपी के मजबूत दावों के बीच आबादी के हिसाब से विपक्षी दलों ने मुस्लिम प्रतिनिधित्व बढ़ाने का मुद्दा जोर शोर से उठाया था. आज कई मुस्लिम दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा. ऐसे में सियासी विश्लेषकों की नजर इस बात पर टिकी है क्या इस बार मुस्लिम विधायकों की संख्या बढ़ेगी. इसकी वजह है कि कई सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों की स्थिति काफी मजबूत दिखाई पड़ी.

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पश्चिम बंगाल की सियासत में मुस्लिम वोटरों की भूमिका हमेशा से अहम रही है. राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से एक बड़ा हिस्सा ऐसा माना जाता है, जहां मुस्लिम वोटर चुनावी नतीजों को निर्णायक रूप से प्रभावित करते हैं. यही वजह है कि एक तरफ दक्षिणपंथी पार्टियां वोटों की धुव्रीकरण करने की भले ही कोशिश करें, लेकिन वह मुस्लिम मतदाताओं की नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य में 27 फीसदी से ज्यादा मुस्लिम आबदी है, और लगभग 1.6 से 18 करोड़ मुस्लिम वोटर्स हैं.

मुस्लिम बाहुल सीटों पर नजर

चुनावी विश्लेषण और जनसंख्या आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में लगभग 85 से 112 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जिन्हें मुस्लिम बहुल या मुस्लिम-प्रभावित सीटों की कैटेगरी में रखा जाता है. इनमें से करीब 25 से 35 सीटें ऐसी मानी जाती हैं, जहां मुस्लिम आबादी या तो बहुमत में है या बहुत करीब बहुमत की स्थिति में है.

वहीं लगभग 50 से 70 सीटें ऐसी हैं, जहां मुस्लिम वोटर किसी भी उम्मीदवार की जीत-हार तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं. राज्य के कई जिले जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम और उत्तर 24 परगना के कुछ हिस्से इस मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, जो राज्य की सत्ता की तकदीर तय करते हैं.

बंगाल में किस पार्टी ने उतारे सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार

अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स और पार्टियों के जरिये जारी कैंडिडेट लिस्ट के आधार पर इस बार कुल मिलाकर लगभग 150 से 160 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं. TMC ने इस बार लगभग 47 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है. पार्टी का कहना है कि उसका फोकस सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व देने पर है और इसी नीति के तहत यह चयन किया गया है.

वहीं, कांग्रेस ने इस चुनाव में लगभग 78 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. पार्टी का ध्यान खासकर मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर बंगाल के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर केंद्रित रहा, जहां उसका पारंपरिक जनाधार माना जाता है. वाम मोर्चा (CPI-M और सहयोगी दलों) ने भी इस बार लगभग 26 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है. पार्टी का दावा है कि वह सामाजिक विविधता और वर्गीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखकर उम्मीदवार तय करती है.

BJP ने एक भी सीट पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया है. असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) भी 12 सीटों पर ताल ठोक रही है. मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद के निर्माण से चर्चा में आई हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) भी मैदान है. सियासी जानकारों को मानें तो AJUP मुस्लिम और सेक्यूलर वोट बैंक में सेंध लगा सकती है, जिसका फायदा BJP को मिलेगा. BJP से चंदा लेने के आरोपों से घिरी AJUP कुल 182 सीटों पर चुनाव लड़ रही है.

इन मुस्लिम सियासी दिग्गजों पर होगी नजर

पश्चिम बंगाल की सियासत में इस बार कई प्रमुख मुस्लिम चेहरों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं. अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों से ताल ठोंक रहे ये उम्मीदवार न सिर्फ अपनी सीटों पर मुकाबला करेंगे, बल्कि राज्य के चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित करने का दम रखते हैं.

रघुनाथगंज सीट से इमरान सोआंकी चुनावी मैदान में हैं, जबकि आसनसोल उत्तर से दानिश अजीज को उम्मीदवार बनाया गया है. कांडी विधानसभा क्षेत्र से मिस्बाहुल इस्लाम खान और सुजापुर से रेजाउल करीम चुनाव लड़ रहे हैं. मोथाबाड़ी सीट से एडवोकेट मोहम्मद मुस्तहिद हक मैदान में हैं.

नलहाटी से हाजी अंसार शेख, मुरारई से तासिर शेख और बारासात से मोनैम सरदार को टिकट दिया गया है. करणदिघी सीट से मेहबूब आलम और सुती से असादुल शेख चुनावी जंग में हैं. वहीं, बशीरहाट दक्षिण से शबाना परवीन और हावड़ा से असिक राज मंडल उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं.

इसके अलावा सबसे चर्चित नामों में कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम भी शामिल हैं, जो इस बार कोलकाता पोर्ट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. उनके मुकाबले पर भी राजनीतिक विश्लेषकों की खास नजर बनी हुई है. AJUP चीफ हूमायूं कबीर दो सीटों, मुर्शिदाबाद जिले की रेजिनगर और बेलडांगा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं.

राज्य के इन मुस्लिम सियासी दिग्गजों को लेकर माना जा रहा है कि ये उम्मीदवार कई सीटों पर चुनावी समीकरण बदल सकते हैं. पश्चिम बंगाल की सियासत में इन चेहरों की भूमिका और प्रदर्शन पर सभी सियासी दलों और विश्लेषकों की नजरें टिकी हुई हैं.