बंगाल की सियासत में नया खिलाड़ी! हुमायूं कबीर 22 दिसंबर को लॉन्च करेंगे पार्टी, AIMIM बनी पहली साथी

West Bengal News Today: पश्चिम बंगाल की सियासत में इस समय हुमायूं कबीर चर्चा का केंद्र बने हुए हैं. वहीं, अब तृणमूल कांग्रेस (TMC) से निलंबित नेता हुमायूं कबीर ने इतवार (7 दिसंबर) को घोषणा की कि वे 22 दिसंबर को अपनी नई सियासी पार्टी लॉन्च करेंगे. उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि उनकी आने वाली पार्टी का चुनावी गठबंधन ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के साथ होगा. कबीर ने बताया कि इस मुद्दे पर वह AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत कर चुके हैं और ओवैसी ने उन्हें भविष्य की बातचीत के लिए हैदराबाद बुलाया है.

कबीर का बयान ऐसे समय आया है जब उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने को लेकर पहले ही सियासी हलकों में खूब सुर्खियां बटोरी थीं. उन्होंने कहा कि AIMIM के साथ गठबंधन तय हो चुका है और अब वे चाहते हैं कि CPI(M), कांग्रेस और नौशाद सिद्दीकी की इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) भी इस गठबंधन में शामिल हों. इस गठबंधन का मकसद केंद्र में बीजेपी और बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा खड़ा किया जा सके. कबीर के मुताबिक, अगर इन दलों का गठबंधन बन जाता है तो सीटों के बंटवारे पर बाद में बातचीत होगी.

पिछले विधानसभा चुनावों पर नजर डालें तो 2021 में CPI(M)-कांग्रेस और नवनिर्मित ISF ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन यह गठबंधन करारी शिकस्त का शिकार हुआ. CPI(M) और कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सके थे, जबकि ISF की झोली में सिर्फ एक सीट आई थी. अब CPI(M) और कांग्रेस ने अपना पुराना गठबंधन खत्म कर दिया है और आगामी चुनाव अलग-अलग लड़ने की तैयारी में हैं.

हालांकि हुमायूं कबीर जिस नए समीकरण की बात कर रहे हैं, उसकी राह आसान नहीं दिख रही. सूत्रों का कहना है कि CPI(M) ने पहले ही कबीर के संगठन के साथ किसी भी सियासी तालमेल से इनकार कर दिया है. पार्टी के नेताओं का आरोप है कि कबीर 'बीजेपी के एजेंट' की तरह काम करते हैं और इसलिए उनके साथ चुनावी साझेदारी संभव नहीं है.

