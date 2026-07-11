/UCC पर बंगाल सरकार का बड़ा कदम, हाई-लेवल कमेटी को सौंपी अहम जिम्मेदारी

UCC में आदिवासियों को छूट तो मुस्लिम बिरादरी को क्यों नहीं?

गौरतलब है कि मुल्क भर में भारतीय जनता पार्टी की शासन वाले सूबों में एक-एक कर UCC बिल पास किए जा रहे हैं या UCC बिल के लिए मसौदा तैयार करने के लिए समिति गठित की जा रही है. मुस्लिम बिरादरी के सियासी, मजहबी रहनुमाओं ने हमेशा UCC कानून की मुखालिफत की है. मुस्लिम बिरादरी का दावा है कि इस कानून से मजहबी आजादी कम होगी. साथ ही भेदभाव का भी दावा किया जाता है. मुस्लिम बिरादरी का तर्क है कि जब UCC को सबसे के लिए समान कानून बोलकर लाया जा रहा है, तो इस कानून में आदिवासियों को छूट क्यों दी जा रही है. मुस्लिम बिरादरी का कहना है कि जब आदिवासियों को उनके रीति-रिवाजों की वजह से छूट मिल सकती है, तो मुस्लिम बिरदरी को क्यों नहीं?