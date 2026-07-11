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UCC पर बंगाल सरकार का बड़ा कदम, हाई-लेवल कमेटी को सौंपी अहम जिम्मेदारी

West Bengal UCC: पश्चिम बंगाल में UCC (यूनिफॉर्म सिविल कोड) के मसौदे की समीक्षा के लिए रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है. सरकार का कहना है कि यह कदम नागरिक कानूनों की समीक्षा के लिए है, जबकि UCC को लेकर देशभर में राजनीतिक और सामाजिक बहस लगातार जारी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 11, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:06 PM IST
UCC पर बंगाल सरकार का बड़ा कदम, हाई-लेवल कमेटी को सौंपी अहम जिम्मेदारी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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