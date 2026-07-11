/UCC पर बंगाल सरकार का बड़ा कदम, हाई-लेवल कमेटी को सौंपी अहम जिम्मेदारी

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West Bengal UCC: पश्चिम बंगाल के वजीर-ए-आजम सुवेंदु अधिकारी ने बीते 2 जुलाई को यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल का मसौदा तैयार करने की इजाजत दी थी. इसी कड़ी में आज (10 जुलाई) को बंगाल सरकार ने UCC के ड्राफ़्ट बिल का रिव्यू करने के लिए एक हाई-लेवल कमेटी बनाने का नोटिफ़िकेशन जारी किया है. जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ़ से जारी नोटिफ़िकेशन के मुताबिक, कमेटी की मुख्य ज़िम्मेदारी ''द यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड, पश्चिम बंगाल, 2026'' के अलग-अलग पहलुओं की जांच करना और सुझाव देना होगा.
कमेटी की चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं. इसके मेंबर में मेघालय के पूर्व गवर्नर तथागत रॉय, कई रिटायर्ड और मौजूदा ब्यूरोक्रेट, एकेडेमिक्स और वकील शामिल हैं. नोटिफ़िकेशन में कहा गया है कि मामले के दायरे को देखते हुए, यह कमेटी नागरिकों के पर्सनल सिविल लॉ से जुड़े अलग-अलग मुद्दों का डिटेल में रिव्यू करने के मकसद से बनाई गई है. पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार ने UCC बिल का मसौदा तैयार करने के लिए कमेटी गठन करने का ऐलान किया था. इस कमटी में सुप्रीम कोर्ट की साबिक जज रंजना देसाई की सदारत वाली कमेटी में ये सदस्य होंगे. हाईकोर्ट के साबिक जज आर.सी. चव्हाण, हाईकोर्ट के साबिक जज एस.जी. महेरे, साबिक सीएस डी.के. जैन, साबिक महाधिवक्ता (AG) बीरेंद्र सराफ, सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री रमेश पतंगे, शिक्षाविद् डॉ. सुवर्णा रावल को जगह दी गई है.
UCC में आदिवासियों को छूट तो मुस्लिम बिरादरी को क्यों नहीं?
गौरतलब है कि मुल्क भर में भारतीय जनता पार्टी की शासन वाले सूबों में एक-एक कर UCC बिल पास किए जा रहे हैं या UCC बिल के लिए मसौदा तैयार करने के लिए समिति गठित की जा रही है. मुस्लिम बिरादरी के सियासी, मजहबी रहनुमाओं ने हमेशा UCC कानून की मुखालिफत की है. मुस्लिम बिरादरी का दावा है कि इस कानून से मजहबी आजादी कम होगी. साथ ही भेदभाव का भी दावा किया जाता है. मुस्लिम बिरादरी का तर्क है कि जब UCC को सबसे के लिए समान कानून बोलकर लाया जा रहा है, तो इस कानून में आदिवासियों को छूट क्यों दी जा रही है. मुस्लिम बिरादरी का कहना है कि जब आदिवासियों को उनके रीति-रिवाजों की वजह से छूट मिल सकती है, तो मुस्लिम बिरदरी को क्यों नहीं?