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West Bengal News: पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद मदरसों पर बुलडोजर एक्शन पर खतरा मंडरा रहा है. हाल ही में सुवेंदु अधिकारी ने मदरसों की जांच के आदेश दिए थे. इस बीच, अल्पसंख्यक संगठनों का कहना है कि सरकार सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है. जराए ने दावा किया है कि गैर-कानूनी या निजी तौर पर चलाए जा रहे मदरसों की फंडिंग, पाठ्यक्रम, शिक्षकों की योग्यता और गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल करना जरूरी है. इसके अलावा, गड़बड़ी में शामिल पाए जाने वाले मदरसों को बंद करने के आदेश जारी किए जाएंगे. शिक्षा के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं की भी जांच की जाएगी. अगर कोई मदरसा गैर-कानूनी रूप से कब्ज़ा की गई ज़मीन पर बना पाया जाता है, तो उसे गिराने का आदेश भी दिया जा सकता है.
पश्चिम बंगाल सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, "पिछली सरकार ने कभी मदरसों के बारे में जानकारी नहीं मांगी थी. यह एक संवेदनशील मामला है और इस समय ज़्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती. अगर किसी मदरसे में कोई गड़बड़ी या विदेशी फंडिंग का मामला सामने आता है, तो उसे बंद करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी."
अधर में है 8 हजार मदरसों का भविष्य
5 जून को सरकार ने DM को ऐसे मदरसों की एक लिस्ट सौंपी और 5 जुलाई तक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया. सरकार को रिपोर्ट मिलते ही मदरसों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो सकती है. इसके अलावा, इन मदरसों की फंडिंग के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) भी बनाई जा सकती है. बंगाल में ऐसे लगभग 8,000 मदरसों का भविष्य अधर में लटका हुआ है.
इस ब्लास्ट में आया था मदरसा कनेक्शन
जानकारी के मुताबिक, राज्य की पूर्ववर्ती सरकार ने मदरसों की कुल संख्या का कोई आधिकारिक और समग्र आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया था. हालांकि, कुछ अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया गया कि साल 2015 के आसपास राज्य में करीब 11,000 मदरसे संचालित हो रहे थे. साल 2014 के खारघर ब्लास्ट के बाद NIA ने अपनी जांच के दौरान कहा था कि कुछ गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का इस्तेमाल प्रतिबंधित संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश की गतिविधियों के लिए किए जाने के आरोप सामने आए थे. जांच एजेंसी ने कुछ संस्थानों में कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने की आशंका भी जताई थी.
इतने मदरसे को नहीं मिलती है वित्तीय सहायता
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में 601 ऐसे मदरसे भी हैं जिन्हें सरकार से वित्तीय सहायता नहीं मिलती, लेकिन उनका पाठ्यक्रम सरकार द्वारा अनुमोदित है. ऐसे मदरसे पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड के निर्धारित शैक्षणिक ढांचे का पालन करते हैं. इनमें सामान्य शिक्षा के साथ अरबी भाषा और इस्लामी धर्मशास्त्र की पढ़ाई भी कराई जाती है. साथ ही राज्य में सरकारी सहायता प्राप्त और पंजीकृत गैर-सहायता प्राप्त मदरसे भी संचालित हैं.