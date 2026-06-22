West Bengal News: पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद मदरसों पर बुलडोजर एक्शन पर खतरा मंडरा रहा है. हाल ही में सुवेंदु अधिकारी ने मदरसों की जांच के आदेश दिए थे. इस बीच, अल्पसंख्यक संगठनों का कहना है कि सरकार सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है. जराए ने दावा किया है कि गैर-कानूनी या निजी तौर पर चलाए जा रहे मदरसों की फंडिंग, पाठ्यक्रम, शिक्षकों की योग्यता और गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल करना जरूरी है. इसके अलावा, गड़बड़ी में शामिल पाए जाने वाले मदरसों को बंद करने के आदेश जारी किए जाएंगे. शिक्षा के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं की भी जांच की जाएगी. अगर कोई मदरसा गैर-कानूनी रूप से कब्ज़ा की गई ज़मीन पर बना पाया जाता है, तो उसे गिराने का आदेश भी दिया जा सकता है.