सिर्फ अदालतों पर निर्भर रहना एक आपराधिक लापरवाही; वंदे मातरम समेत मुसलमानों के मुद्दों पर AIMPLB का विरोध

Madarsa Vande Matram Controversy: केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी के बाद सरकारी आयोजनों और सरकारी शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम को गाना जरूरी बना दिया गया. इसके बाद बिहार सरकार और पश्चिम बंगाल में बनी BJP की नई सरकार ने वंदे मातरम को जरूरी तौर पर गाने को लागू कर दिया. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली बंगाल की BJP सरकार ने मदरसों में वंदे मातरम को जरूरी तौर पर गाने के आदेश दिया. इस फैसले को लेकर बवाल खड़ा हो गया है.

पश्चिम बंगाल में सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में वंदे मातरम गाने को अनिवार्य करने वाले आदेश को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के उपाध्यक्ष उबेदुल्लाह आजमी ने AIMPLB के अध्यक्ष मौलाना सैफुल्लाह रहमानी को पत्र लिखा है. इस पत्र में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष से मांग की गई है कि समान नागरिक संहिता, मदरसों में वंदे मातरम को जरूरी करना और धार की कमाल मौला मस्जिद के मामले में बोर्ड की आपात बैठक बुलाई जाए.

उबेदुल्लाह आजमी ने कहा कि वंदे मातरम हमारी एकेश्वरवाद की आस्था पर गंभीर आघात है इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते. एकेश्वरवाद इस्लाम का मूल सिद्धांतों में से एक है और इस्लाम धर्म में वंदना (इबादत) सिर्फ एक अकेला अल्लाह की होती है. मुस्लिम समुदाय की मान्यता है कि वे माता-पिता, जंगल, जमीन या देश को प्यार कर सकते हैं, लेकिन इबादत सिर्फ अल्लाह को करेंगे.

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उबेदुल्लाह आजमी ने कहा कि इतिहास गवाह है कि बंगाल जैसे राज्यों के शिक्षा संस्थानों में मासूम मुस्लिम बच्चों पर वंदे मातरम गाने का दबाव डाला जा रहा है. उत्तराखंड जैसे राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना और पूरे देश में इसकी तैयारी का चलना हमारे शरीयत पर सीधा हमला है. उन्होंने कहा कि जब शरीयत और अस्तित्व पर हमला होता है तो जनता की अदालत में जाना अनिवार्य हो जाता है. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्तर पर उठाई गई संगठित आवाजों लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों और सड़कों पर दिखाई देने वाली एकता का सरकारों पर सीधा असर पड़ता है.

उन्होंने कहा कि मैं दो टूक शब्दों में यह कहना चाहता हूँ कि अब केवल औपचारिकता, रस्मी बयानों और कागज़ी कार्यवाही का समय पूरी तरह समाप्त हो चुका है. उन्होंने आगे कहा कि धार की 'कमल मौला मस्जिद' और अन्य ऐतिहासिक मस्जिदों और वक्फ़ संपत्तियों पर अतिक्रमण और उन्हें नष्ट करने का सिलसिला जारी है.

यह संतोष की बात है और राष्ट्र भी इस बात की सराहना करता है कि बोर्ड इन मामलों में पूरी सतर्कता के साथ न्यायिक और कानूनी लड़ाई लड़ रहा है. लेकिन हमें इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि फासीवाद के इस तूफ़ान को केवल बंद कमरों में होने वाली कानूनी कार्यवाहियों से नहीं रोका जा सकता. मौजूदा परिस्थितियों में, जब व्यवस्था के कई स्तंभ दबाव में प्रतीत होते हैं, तो केवल अदालतों पर निर्भर रहना एक आपराधिक लापरवाही होगी.