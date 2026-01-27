बंगाल में SIR का खौफ; नोटिस पर दूल्हा परिवार के 38 लोगों संग शादी के लगा लाइन में

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की सुनवाई जारी है, लेकिन सुनवाई के नाम पर आम लोगों को परेशान किए जाने के आरोप भी लगातार सामने आ रहे हैं. अलग-अलग इलाकों से शिकायतें मिल रही हैं कि सुनवाई केंद्रों पर लोगों को बेवजह बुलाया जा रहा है. हालांकि, अब तक कोई बड़ा हादसा सामने नहीं आया है. इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जहां शादी के दिन ही दूल्हा पूरे शादी के कपड़ों में सुनवाई के लिए लाइन में खड़ा नजर आया.

यह मामला पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर इलाके का है. यहां SIR की सुनवाई के दौरान एक दूल्हे समेत उसके पूरे घर वालों को लाइन में खड़ा होना पड़ा. खास बात यह है कि जिस दिन दूल्हे की शादी थी, उसी दिन SIR की सुनवाई भी तय कर दी गई थी. दूल्हे और उसके साथ आए लोगों के सामने यह सवाल था कि अब क्या किया जाए, शादी छोड़ी जाए या सरकारी नोटिस की अवहेलना की जाए.

जानकारी के मुताबिक, डायमंड हार्बर ब्लॉक नंबर-1 के बोलसिद्धि कालीनगर ग्राम पंचायत के शतमनशा गांव के बूथ नंबर 262 के मतदाता अनवर हुसैन खान की मंगलवार (27 जनवरी) को शादी थी. लेकिन इसी दिन उन्हें चुनाव आयोग की ओर से SIR सुनवाई का नोटिस थमा दिया गया. नोटिस सिर्फ दूल्हे को ही नहीं, बल्कि उसके परिवार, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी मिला.

नोटिस में कुल 38 लोगों के नाम दर्ज थे, जो सभी शादी के मेहमान बताए जा रहे हैं. मजबूरी में दूल्हा अनवर हुसैन खान ने यह फैसला किया कि पहले सुनवाई में शामिल होंगे और उसके बाद शादी हॉल जाएंगे. इसी वजह से दूल्हा पूरे शादी के लिबास में सुनवाई केंद्र पहुंचा. उसके साथ रिश्तेदार, करीबी लोग और पड़ोसी भी लाइन में खड़े नजर आए.

सुनवाई केंद्र पर जब स्थानीय लोगों ने दूल्हे और शादी के मेहमानों को इस हालत में देखा, तो वे भी हैरान रह गए. इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दूल्हे ने खुलकर नाराजगी जताई. उनका कहना था कि SIR के लिए सभी जरूरी दस्तावेज पहले ही जमा किए जा चुके थे, इसके बावजूद इस तरह का नोटिस भेजना समझ से परे है.

दूल्हे और उसके साथ आए लोगों का आरोप है कि अच्छे दिन पर इस तरह की सुनवाई बुलाना सिर्फ हेरान करने जैसा है. अनवर हुसैन खान ने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से की जा रही इस तरह की कार्रवाई की वजह से उनकी शादी की रात होने वाली बारात और कई धार्मिक रस्मों में बाधा पड़ सकती है. दूल्हे और शादी के मेहमानों ने यह भी कहा कि SIR में तमाम जरूरी कागजात देने के बावजूद तार्किक विसंगति के नाम पर भेजा गया यह नोटिस परेशान करने के अलावा कुछ नहीं है.

अखबारे मशरिक ने दूल्हे अनवर हुसैन के हवाले से बताया कि आम लोगों को SIR को लेकर बेवजह परेशान किया जा रहा है. घटना के बाद दूल्हे और उसके परिवार ने मांग की है कि आम जनता को हेरान करने का यह सिलसिला तुरंत बंद किया जाए. उन्होंने कहा कि सरकारी प्रक्रियाएं जरूरी हैं, लेकिन ऐसे समय और तरीके से नोटिस भेजना लोगों की निजी और धार्मिक जिंदगी में सीधा दखल है.

