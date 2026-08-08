कुर्ता-पायजामा देख- पूछा "मुसलमान हो?" जवाब सुनकर चरमपंथियों ने थिएटर आर्टिस्ट शुभंकर पर किया हमला

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West Bengal News Today: बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सुलूक और तशद्दुद के इल्जामात अक्सर सामने आते रहे हैं. अब पश्चिम बंगाल से भी एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक थिएटर आर्टिस्ट ने इल्जाम लगाया है कि उसे सिर्फ मुसलमान होने के शक में रोककर पीटा गया. आर्टिस्ट के मुताबिक, हमलावरों ने पहले उसके लिबास को देखकर उसके मजहब के बारे में सवाल किया और जब उसने अपने अंदाज में जवाब दिया तो उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई.
इस हमले से उसके चेहरे, आंख, कान और सीने पर चोटें आईं और वह कुछ देर के लिए बेहोश भी हो गया. यह मामला पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में अगरपाड़ा रेलवे स्टेशन के करीब का बताया जा रहा है. मुतास्सिरा आर्टिस्ट की पहचान शुभंकर दास शर्मा के तौर पर की है. उन्होंने इल्ज़ाम लगाया किया है कि 28 जुलाई की रात वह अपने एक साथी के साथ थिएटर का प्रोग्राम खत्म करने के बाद घर वापस जा रहे थे. इसी दौरान चार अफराद ने उन्हें रास्ते में रोक लिया.
शुभंकर दास शर्मा के मुताबिक, हमलावरों की नजर उनके काले कुर्ता-पायजामा पर गई. इसके बाद उन्होंने उनसे उनका मजहब पूछा. इस सवाल के जवाब में आर्टिस्ट ने कहा, "अगर मैं मुसलमान हूं तो क्या?" उन्होंने यह भी कहा कि वह एक आजाद मुल्क में रहते हैं और किसी अनजान शख्स को अपना मजहब बताने के लिए पाबंद नहीं हैं."
आर्टिस्ट का इल्जाम है कि उनके इस जवाब को सुनकर मुल्जिम भड़क गए. हमलावरों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया और बार-बार उनके मजहब के बारे में सवाल करते रहे. शुभंकर दास शर्मा का कहना है कि उन्होंने अपना मौकिफ कायम रखा और किसी के दबाव में अपना जवाब बदलने से इनकार किया.
हमलावरों ने उनकी आंख, कान और सीने पर हमला किया. मारपीट के दौरान उन्हें जमीन पर गिरा दिया गया. आर्टिस्ट का दावा है कि इस दौरान हमलावर मजहबी नारे भी लगा रहे थे. उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुल्जिमों ने मारपीट के दौरान उनका कुर्ता फाड़ दिया गया.
शुभंकर दास शर्मा के मुताबिक, हमले के दौरान लगी चोटों की वजह से वह काफी देर तक बेहोश हो गए थे. होश में आने के बाद वह किसी तरह अपने घर पहुंचे. हालांकि, इसके बाद कई दिनों तक उन्हें जिस्मानी तकलीफ के साथ-साथ जेहनी सदमे का भी सामना करना पड़ा.
मुतास्सिर शुभंकर दास शर्मा ने अपनी आपबीती सोशल मीडिया पर शेयर की है. तस्वीरों में उनकी बाईं आंख के आसपास काफी सूजन और चेहरे पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने इन जख्मों को उसी हमले का नतीजा बताया है. उनका कहना है कि घटना के बाद शुरुआत में उन्होंने डॉक्टरों से फोन पर मशविरा किया और दर्द कम करने वाली दवाइयों का इस्तेमाल किया, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ.
हालत बेहतर नहीं होने पर उन्होंने मुकामी अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट किया. वहां डॉक्टरों ने शुरुआती जांच में आंख, कान और पसलियों में चोट की निशानदेही की और उन्हें आगे के मुआयने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पास भेज दिया. शुभंकर दास शर्मा ने बताया कि 3 अगस्त को उन्होंने आंखों, हड्डियों और कान-नाक-गले से जुड़े तीन अलग-अलग डिपार्टमेंट में मुआयना कराया. डॉक्टरों ने उनकी आंख में चोट के साथ-साथ कान के पर्दे के फट जाने की भी तस्दीक की.
थिएटर आर्टिस्ट का कहना है कि वह इस घटना के बाद काफी डर गए थे, इसलिए फौरन अपनी बात लोगों के सामने शेयर नहीं कर पाए. उनका कहना है कि वह चाहते थे कि मामला मुकामी सतह पर ही सुलझ जाए और बात ज्यादा न बढ़े. इसी उम्मीद के चलते उन्होंने शुरुआत में अवामी तौर पर अपनी बात नहीं रखी.