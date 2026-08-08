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कुर्ता-पायजामा देख- पूछा "मुसलमान हो?" जवाब सुनकर चरमपंथियों ने थिएटर आर्टिस्ट शुभंकर पर किया हमला

Muslim Harassment Case in Bengal: पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सुलूक और मारपीट की घटनाएं बढ़ती जा रही है. मुसलमानों से नफरत इस हदतक बढ़ चुकी है कि उत्तर 24 परगना में थिएटर आर्टिस्ट शुभंकर दास शर्मा पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, क्योंकि वह कुर्ता पहने हुए थे. मुल्जिमों का शक था कि वह एक मुस्लिम हैं. इस हमले में उन्हें गंभीर चोटें आई हैं, और उनके कान का पर्दा भी फट गया है.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 08, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 01:39 PM IST
कुर्ता-पायजामा देख- पूछा "मुसलमान हो?" जवाब सुनकर चरमपंथियों ने थिएटर आर्टिस्ट शुभंकर पर किया हमला
Image Credit: थिएटर आर्टिस्ट को मुस्लिम होने के शक में चरमपंथियों ने पीटा (PC-सोशल मीडिया)

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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