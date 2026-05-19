Kolkata News: मुसलमानों ने गाय खरीदना छोड़ा, संकट में आए हिंदू गाय व्यापारी

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद पशुओं की क़ुर्बानी को लेकर नए नियम-कायदे लागू कर दिए गए हैं. साथ ही गाय की कुर्बानी देने पर बैन लगा दिया. सुवेंदु सरकार के इस फैसले के बाद कोलकाता जामा मस्जिद के इमाम ने मुसलमानों से अपील की थी कि इस बार वह गाय की कुर्बानी न दें और न खरीदें. इसके बाद मुसलमानों ने गायें खरीदना बंद कर दिया. इस वजह से बंगाल में हिंदू गाय व्यापारी परेशान हो गए हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की धमकी दे रहे हैं.

क़ुर्बानी नियमों को लेकर एक हिंदू महिला का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला ने दावा किया कि नए प्रतिबंधों के बाद मवेशियों का कारोबार लगभग ठप हो गया है, जिससे इस व्यवसाय पर निर्भर कई परिवार गंभीर आर्थिक संकट में फंस गए हैं. महिला ने आरोप लगाया कि पहले बड़ी संख्या में मुस्लिम व्यापारी और ग्राहक गाय खरीदते थे, लेकिन नए नियम लागू होने के बाद खरीदारी में भारी गिरावट आ गई है.

'9 लाख का हो गया है कर्ज'

महिला ने दावा किया है कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान उन हिंदू परिवारों को हुआ है, जिनकी रोज़ी-रोटी सालों से पशु व्यापार पर निर्भर रही है. वीडियो में महिला भावुक होकर बताती है कि उसके परिवार पर लगभग 9 लाख रुपये का कर्ज हो चुका है और आर्थिक तंगी इतनी बढ़ गई है कि उसके पति आत्महत्या की बात कर रहे हैं. वीडियो में महिला ने कथित तौर पर गायों की उम्र से जुड़े नियमों पर भी सवाल उठाए. उसने कहा कि पहले जो व्यवस्था थी, उसी को बहाल किया जाना चाहिए ताकि व्यापार फिर से सामान्य हो सके.

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गरीब हिंदू परिवार आर्थिक संकट में

महिला के मुताबिक, अचानक लगाए गए प्रतिबंधों ने छोटे व्यापारियों और ग्रामीण परिवारों की कमर तोड़ दी है. वायरल वीडियो में प्रदर्शनकारी भी नजर आ रहे हैं, जो इन नियमों के खिलाफ नारेबाजी करते सुनाई देते हैं. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार को ऐसे फैसले लेने से पहले उन लाखों लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी विचार करना चाहिए जो सीधे या परोक्ष रूप से पशु व्यापार से जुड़े हैं. उनका दावा है कि यह सिर्फ धार्मिक या राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की आजीविका का सवाल है.