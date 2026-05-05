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Zee SalaamIndian Muslimपश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का लोग मना रहे थे जश्न; जनाजा देख थाम दिया जय श्री राम का शोर

पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का लोग मना रहे थे जश्न; जनाजा देख थाम दिया 'जय श्री राम' का शोर

West Bengal Hindu Muslim Unity Video: पश्चिम बंगाल में सोमवार को चुनाव के नतीजों का ऐलान कर दिया गया. अपनी पसंदीदा कैंडिडेट के जीतने पर लोग सड़कों पर जश्न मनाते नजर आए. लेकिन जश्न मनाने की एक वीडियो वायरल होते ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है. यूजर्स इसे असली हिंदुस्तान और गंगा जमुनी तहजीब की एक अद्भुत मिसाल करार दे रहे हैं. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 05, 2026, 02:21 PM IST

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बीजेपी की जीत पर जश्न मना रहे लोगों ने जनाजे को दिया रास्ता
बीजेपी की जीत पर जश्न मना रहे लोगों ने जनाजे को दिया रास्ता

West Bengal News Today: पश्चिम बंगाल में बीते कई महीनों से जारी सियासी गहमा गहमी पर ब्रेक लग गया, जब राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती हुई. इसमें भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की और पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है. चुनावी प्रचार के दौरान सियासी दलों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए इसका असर अवाम में देखने को मिला, जब वह अपनी पसंदीदा पार्टी को सपोर्ट करते हुए एक दूसरे का विरोध करते नजर आए.

चुनाव के दौरान अक्सर कुछ लोग नफरत फैलाने का मौका ढूंढते हैं.  लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान सामने आई एक तस्वीर ने इंसानियत और भाईचारे की मिसाल पेश कर दी. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोग जमकर इसकी तारीफ कर रहे हैं, और इसे गंगा-जमुनी तहजीब की एक अद्भुत मिसाल करार दे रहे हैं.

दरअसल, पश्चिम बंगाल में चुनाव जीत के जश्न के बीच एक बेहद सकारात्मक घटना देखने को मिली. बीजेपी की जीत के बाद बहुसंख्यक समुदाय के लोग बड़ी संख्या में जश्न मना रहे थे. इसी दौरान जैसे ही एक मुस्लिम शख्श का जनाजा वहां से गुजरा, तो लोगों ने तुरंत अपना जश्न रोक दिया. सभी ने पूरे सम्मान के साथ जनाजे को रास्ता दिया, जिससे इंसानियत की खूबसूरत झलक सामने आई.

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इस दौरान भीड़ में मौजूद एक शरारती शख्श ने माहौल बिगाड़ने की हल्की कोशिश की और कुछ कहने लगा, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने तुरंत उसे शांत करा दिया. लोगों ने साफ कर दिया कि ऐसे वक्त में संवेदनशीलता और सम्मान सबसे जरूरी है. जनाजे में शामिल लोगों ने इसकी तारीफ की और उनका शुक्रिया अदा करते हुए वहां से निकले. 

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथ में एक सियासी पार्टी का झंडा लिए लोग जश्न मना रहे हैं. इस दौरान लोग एक दूसरे को रंग लगाकार डांस कर रहे हैं, लेकिन जैसे जनाजे का काफिल दिखा, वह फौरन रुक गए. जश्न मना रहे लोग सड़क से हट गए और काफिले को जाने का रास्ता दिया. वीडियो में एक शख्स को यह कहते हुए सुना जा सकता है, इससे किसी को परेशानी नहीं है.

जनाजा जब निकल रहा था, इसी दौरान एक शख्स धार्मिक नारे लगाकर लोगों को उकसाने और माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो लोग उसे ऐसा करने से रोक देते हैं. एक शख्स कहता है कि न उन्हें हम से कोई परेशानी है, और न हमें उनसे कोई परेशानी है. इसलिए सब लोग रास्ता छोड़ और उन्हें जाने दो. वीडियो वायरल होते ही कई दक्षिणपंथी संगठन भड़क गए और उन्होंने भाईचारा दिखाने वालों बुराभला कहना शुरू कर दिया. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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