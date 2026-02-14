हुमायूं कबीर की हत्या की साजिश, सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट से लगाया गुहार

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimहुमायूं कबीर की हत्या की साजिश, सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट से लगाया गुहार

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण करा रहे हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है. उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि वह होम मिनिस्ट्री में सुरक्षा के लिए अप्लाई करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 14, 2026, 12:02 PM IST

West Bengal News: जनता उन्नयन पार्टी के चीफ हुमायूं कबीर ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में "सत्ता में बैठे लोग" उन्हें मारने की साजिश कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि उनकी हत्या के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया गया था. उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद बनाने की उनकी योजना को लेकर उन्हें मारने की साज़िश की जा रही है. 

हुमायूं कबीर ने मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया कि पश्चिम बंगाल के एक पुलिस ऑफिसर ने बिहार के एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ मिलकर उनकी हत्या की साज़िश रची थी. उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने सुरक्षा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में सत्ता में बैठे लोगों को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का बनना पसंद नहीं है, इसलिए वे बाबरी मस्जिद बनने के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कदम उठा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है; वह मेरी रक्षा करेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि वह हाईकोर्ट में सुरक्षा के लिए अर्जी दी थी. उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और आदेश दिया गया था कि वह दो हफ्ते के अंदर होम मिनिस्ट्री से सुरक्षा के लिए अप्लाई करें. 

गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठन के लोग पश्चिम बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद के खिलाफ हैं और बाबरी मस्जिद न बनने देने की बात कर रहे हैं. वहीं, हुमायूं कबीर का कहना है कि बाबरी मस्जिद जरूर बनेगी. वह 'बाबरी यात्रा' निकाल रहे हैं. उन्होंने बीते गुरुवार (12 फरवरी) को बाबरी यात्रा निकाली, जिसका मकसद 285 किलोमीटर की दूरी तय करना था. इस यात्रा में बाबरी मस्जिद से जुड़े मुद्दे को हाईलाइट किया. हुमायूं कबीर ने बताया कि मुस्लिम समुदाय बाबरी मस्जिद निर्माण के पक्ष में है. उन्होंने यह भी कहा कि उनके गैर-मुस्लिमों से भी अच्छे रिश्ते हैं.

