मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद बनाने वाले MLA हुमायूं कबीर के बेटे की गिरफ्तारी क्यों हुई? वजह आई सामने

Murshidabad News: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने वाले विधायक हुमायूं कबीर ने राज्य में राजनीतिक माहौल गरमा दिया है. देश में इस मस्जिद को लेकर जमकर बवाल हो रहा है. इन सबके बीच विधायक के बेटे गुलाम नबी आज़ाद उर्फ ​​रॉबिन को बंगाल पुलिस ने एक प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर (PSO) पर हमला करने के आरोप में हिरासत में लिया था, लेकिन अब उन्हें रिहा कर दिया गया है. पुलिस ने आगे की जांच तक गुलाम नबी आज़ाद को नोटिस जारी करने के बाद रिहा कर दिया.

पश्चिम बंगाल पुलिस ने रविवार को जनता उन्नयन पार्टी (JUP) के संस्थापक हुमायूं कबीर के बेटे गुलाम नबी आज़ाद उर्फ ​​रॉबिन को कथित तौर पर पुलिस कांस्टेबल जुम्मा खान (PSO) पर हमला करने के आरोप में हिरासत में लिया था. जिला साइबर पुलिस स्टेशन की एक टीम ने विधायक हुमायूं कबीर के घर से डिजिटल सबूत इकट्ठा किए, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण फुटेज नहीं मिल पाया. इसलिए, पूरा DVR और स्टोरेज डिवाइस कल साइबर फोरेंसिक लैब भेजा जाएगा. शिकायत के आधार पर हुमायूं कबीर और उनके बेटे रॉबिन दोनों के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है.

हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता और भरतपुर से विधायक हैं. उन्होंने पहले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की योजना की घोषणा करके विवाद खड़ा किया था. अब, उनके PSO, पुलिस कांस्टेबल जुम्मा खान ने शक्तिपुर पुलिस स्टेशन में रॉबिन के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के मुताबिक, यह घटना शनिवार सुबह शक्तिपुर पुलिस स्टेशन इलाके में हुमायूं कबीर के ग्राउंड फ्लोर के ऑफिस में हुई. खान ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने ड्यूटी से छुट्टी मांगी तो रॉबिन ने उन पर हमला किया. उन्होंने यह भी बताया कि जब हमला हुआ तो मौके पर कई लोग मौजूद थे.

शिकायत के बाद शक्तिपुर पुलिस स्टेशन की एक टीम पूछताछ के लिए हुमायूं कबीर के घर पहुंची. इसके बाद पुलिस ने रॉबिन को हिरासत में ले लिया. अधिकारियों ने कहा कि पूरा मामला जांच के तहत है और मामले के सभी पहलुओं की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. हुमायूं कबीर पहले भी मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने के अपने विवादास्पद दावे के लिए खबरों में रहे हैं, जिस पर राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी.

इनपुट-IANS