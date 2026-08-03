सब्सिडी के पैसे चेक करने गई महिला बन गई '100 करोड़ की मालकिन', बैलेंस देख बैंक में ही उड़ गए होश

कश्मीरा के मुताबिक, उन्होंने LPG सिलेंडर बुक किया था और यह पता करने के लिए बैंक गई थीं कि सरकारी सब्सिडी उनके अकाउंट में आई है या नहीं. जब बैंक अधिकारी ने हाल के ट्रांजैक्शन की जानकारी दी, तो पता चला कि अकाउंट में लगभग 100 करोड़ थे. हालांकि, उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं. उन्हें जल्द ही पता चला कि उनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है. कश्मीरा का कहना है कि उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि इतनी बड़ी रकम कहां से आई या किसने भेजी. उन्होंने बताया कि अकाउंट फ्रीज होने के कारण परिवार रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी पैसे नहीं निकाल पा रहा है. उनके पास कोई दूसरा बैंक अकाउंट नहीं है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं.