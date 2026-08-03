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सब्सिडी के पैसे चेक करने गई महिला बन गई '100 करोड़ की मालकिन', बैलेंस देख बैंक में ही उड़ गए होश

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना की रहने वाली कश्मीरा शेख़ जब अपनी LPG सब्सिडी चेक करने बैंक गईं, तो उन्हें अपने अकाउंट में 100 करोड़ देखकर हैरानी हुई. करीब 100 करोड़ की इस रहस्यमयी रकम के दिखने के बाद उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया.

Written ByTauseef Alam
Published: Aug 03, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 11:41 AM IST
सब्सिडी के पैसे चेक करने गई महिला बन गई '100 करोड़ की मालकिन', बैलेंस देख बैंक में ही उड़ गए होश

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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