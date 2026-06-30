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'दुकान बंद करो या इलाका छोड़ो', कोलकाता में मुस्लिम मीट दुकानदार को कथित धमकी का VIDEO वायरल

Jadavpur Viral Video: पश्चिम बंगाल के कोलकाता के जादवपुर इलाके में हिंदू संगठन बजरंग दल के कार्यकर्ता एक मुस्लिम दुकानदार को परेशान कर रहे हैं. कार्यकर्ताओं ने उसे हिंदू इलाके में दुकान न खोलने की धमकी दी है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 30, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 12:03 PM IST
'दुकान बंद करो या इलाका छोड़ो', कोलकाता में मुस्लिम मीट दुकानदार को कथित धमकी का VIDEO वायरल
Image Credit: जादवपुर में मुस्लिम दुकानदारों को चेतावनीSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

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तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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