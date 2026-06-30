'दुकान बंद करो या इलाका छोड़ो', कोलकाता में मुस्लिम मीट दुकानदार को कथित धमकी का VIDEO वायरल

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Kolkata News: पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद भारी उथल-पुथल मची हुई है. भीड़ टीएमसी नेताओं और मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रही है. इस बीच, राज्य की राजधानी कोलकाता के जादवपुर इलाके में हिंदू संगठन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर मुस्लिम मीट विक्रेताओं को धमकी दी है. उनसे कहा गया है कि वे या तो अपना कारोबार बंद कर दें या फौरन कहीं और चले जाएं. साथ ही मुस्लिम दुकानदार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गाली-गलौज की. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
वीडियो में बजरंग दल के एक शख्स पूछता है, “जब यहां ज़्यादातर हिंदू रहते हैं तो आप बेच और काट क्यों रहे हैं?” वीडियो किस तारीख का है और इसे ठीक किस जगह पर रिकॉर्ड किया गया था, यह अभी साफ नहीं है. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आगे दावा किया कि "तृणमूल कांग्रेस के दिन लद चुके हैं" और दुकानदारों को चेतावनी दी, "हलाल मीट बेचना बंद करो, जितनी जल्दी हो सके, यह जगह छोड़ दो." हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम दुकानदार को मल्लिकपुर जैसे इलाकों में जाने का सुझाव दिया, जिसे उन्होंने ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला इलाका बताया.
भीड़ लोगों को बना रही है निशाना
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद हिंदू संगठनों से जुड़े लोग अलग-अलग जगहों पर मीट बेचने वालों के पास जाकर उन्हें निशाना बना रहे हैं. अकेले पिछले महीने ही आठ दुकानदारों को निशाना बनाया गया है. नफरत से जुड़े अपराध बढ़ रहे हैं. भीड़ को पुलिस या कानून का कोई डर नहीं है. लोग सोशल मीडिया पर इस घटना की आलोचना कर रहे हैं, ज़ोरदार विरोध कर रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. हालांकि, अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इस बीच, अलग-अलग जगहों पर टीएमसी नेताओं पर भी हमले हो रहे हैं.
भीड़ को नहीं है कानून का डर
इससे पहले भीड़ ने एक पूर्व विधायक और TMC से जुड़े कार्यकर्ताओं पर हमला किया और नेताओं पर अंडे भी फेंके. हाल ही में पुलिस ने TMC के पूर्व विधायक जहांगीर खान को गिरफ्तार किया और भीड़ के सामने उनकी कमर में रस्सी बांधकर उन्हें नंगे पैर सड़क पर घुमाया. इस घटना पर टिप्पणी करते हुए पश्चिम बंगाल के सियासी एक्सपर्ट तनवीर आलम कहते हैं कि जब पुलिस खुद कानून का उल्लंघन करती है, तो भीड़ को उनसे कोई डर नहीं रह जाता.