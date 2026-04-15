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बंगाली मजदूरों को घुसपैठियां समझ ओडिशा पुलिस ने किया गिरफ्तार; TMC ने दे दी बड़ी धमकी

West Bengal Migrant Workers Arrested In Odisha: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं. इस बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) के शासन वाली ओडिशा में पश्चिम बंगाल के 17 प्रवासी मजदूरों को बांग्लादेशी होने के शक में हिरासत में ले लिया गया. ये मजदूर ओडिशा से पश्चिम बंगाल वापिस आने वाले थे, ताकि वे वोट डाल सकें, लेकिन इससे पहले ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया. इस घटना के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने बड़ा आंदोलन करने की धमकी दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे  स्क्रॉल करें.  

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 15, 2026, 10:52 PM IST

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बंगाली मजदूरों को घुसपैठियां समझ ओडिशा पुलिस ने किया गिरफ्तार; TMC ने दे दी बड़ी धमकी

West Bengal Migrant Workers Arrested In Odisha: पश्चिम बंगाल के हरिश्चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के 17 प्रवासी मज़दूरों को BJP शासित ओडिशा में हिरासत में लिया गया, परिवार का आरोप है कि बांग्लादेशी नागरिक होने के शक में हिरासत में लिया गया, क्योंकि वे  बंगाली भाषा बोलते हैं. हिरासत में लिए गए सभी आरोपी पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव में वोट देने के लिए ओडिशा से अपने घर जाने वाले थे. घर जाने से पहले ही उन्हें बांग्लादेशी होने के शक में हिरासत में लिया गया. इस घटना के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने BJP के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है. वहीं, BJP का कहना है कि बांग्लादेशियों के लिए कोई जगह नहीं है.

तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि BJP की साज़िश की वजह से मज़दूरों को हिरासत में लिया गया. वहीं, BJP सांसदों ने कहा कि बांग्लादेशियों के लिए यहां कोई जगह नहीं है. प्रवासियों के मुद्दे पर हरिश्चंद्रपुर में राजनीति गरमा गई. मूल रूप से हरिश्चंद्रपुर के भींगल ग्राम पंचायत के बैराट इलाके के पांच लोगों समेत दूसरे इलाकों के कुल 17 लोग ओडिशा के बेलागुथा इलाके में कपड़े समेत कई तरह का सामान बेचते थे.

उन्हें आज वोटिंग के लिए अपने घर निकलना था. परिवार वालों ने आरोप लगाया कि ओडिशा पुलिस कल उनके पास आई थी. वे डॉक्यूमेंट्स देखना चाहते थे. फिर उन्हें रात में हिरासत में ले लिया गया.  आरोप है कि उन्हें बांग्लादेशी होने के शक में इसलिए हिरासत में लिया गया क्योंकि वे सिर्फ़ बंगाली में बात कर रहे थे. इस घटना के चलते आज एक पब्लिक मीटिंग में आते समय BJP के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य को भी तृणमूल के विरोध का सामना करना पड़ा.

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पीड़ित परिवार वालों ने मांग की कि हिरासत में लिए गए प्रवासी मजदूरों को तुरंत रिहा किया जाए, बंगाल में दूसरे राज्यों के लोग भी काम करते हैं. यहां कोई परेशानी नहीं होती. परिवार वालों ने कहा कि BJP साजिश करके यह परेशान कर रही है. ऐसे में तृणमूल का दावा है कि BJP इलेक्शन में हार की डर से मज़दूरों को रोक रही है. TMC ने चेतावनी दी है कि अगर संबंधित प्रवासी मजदूरों को जल्द रिहा नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन होगा. दूसरी ओर, BJP सांसद खगेन मुर्मू ने कहा कि यहां बांग्लादेशियों के लिए कोई जगह नहीं है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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