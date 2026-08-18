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माइक हटाने का "जुबानी फरमान" नहीं चलेगा; HC ने मस्जिदों पर कार्रवाई के दावे को ठुकराया

West Bengal HC on Mosque Loudspeaker Row: पश्चिम बंगाल में मस्जिदों से माइक हटाने के इल्जामों पर दायर जनहित याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज कर दी. इसके बाद TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि मस्जिदों में पहले की तरह माइक से अजान दी जा सकेगी, लेकिन तय ध्वनि सीमा का पालन जरूरी होगा.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 18, 2026, 09:40 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:45 PM IST
माइक हटाने का "जुबानी फरमान" नहीं चलेगा; HC ने मस्जिदों पर कार्रवाई के दावे को ठुकराया
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

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Raihan Shahid

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रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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