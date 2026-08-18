माइक हटाने का "जुबानी फरमान" नहीं चलेगा; HC ने मस्जिदों पर कार्रवाई के दावे को ठुकराया

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West Bengal Mosque Loudspeaker Row: बीते कुछ सालों में मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर अक्सर राइटविंग्स तंजीमें मुखालिफत करती रही हैं. हालांकि, इसकी आवाज को लेकर अदालत-ए-उज्मा के जरिये नियम तय करने, और इसी के दायरे में रहकर अजान देने के बावजूद कई रियासतों में अधिकारियों के जरिये कार्रवाई के इल्जाम लगते रहे हैं.
इसी कड़ी में मस्जिद से माइक हटाने के मामले ने पश्चिम बंगाल में भी मजहबी आजादी और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर बहस तेज कर दी है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने मस्जिदों से माइक हटाए जाने के इल्जामों को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत के इस फैसले के बाद मस्जिदों की तरफ से मुकदमे में पैरवी कर रहे तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC) के रुक्न-ए-पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी ने कहा कि अब मस्जिदों में पहले की तरह माइक से अज़ान दी जा सकेगी.
हालांकि, कल्याण बनर्जी ने साफ किया कि अज़ान के दौरान कानून में तय ध्वनि सीमा का पालन करना होगा. मंगलवार (18 अगस्त) को कार्यवाहक चीफ जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस अतरोप बंद्योपाध्याय की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की. अदालत ने कहा कि याचिका पुलिस के मुबय्यना जुबानी हुक्म और अखबारों में शाए शुदा खबरों की बुनियाद पर दायर की गई थी.
इस याचिका में करीब चार हजार मस्जिदों की परेशानी का जिक्र किया गया था, लेकिन अदालत ने गौर किया कि इनमें से ज्यादातर मस्जिदें खुद इस मुकदमे में फरीन नहीं बनीं. इसी बुनियाद पर अदालत ने जनहित याचिका को सुनवाई के लायक नहीं माना और उसे खारिज कर दिया.
दरअसल, हाल के दिनों में इल्जाम लगाए गए थे कि पुलिस इंतजामिया ने कई मस्जिद कमेटियों को जुबानी तौर पर माइक हटाने के लिए कहा. कुछ जगहों पर पुलिसकर्मी खुद मस्जिदों में पहुंचे और माइक उतरवा दिए. इसी मुबय्यना कार्रवाई को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी.
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस के खिलाफ लगाए गए इल्जामों पर रियासती हुकूमत के एडवोकेट जनरल से जानकारी मांगी. मंगलवार को हुकूमत की ओर से एडवोकेट जनरल सुरजीत नाथ मित्र ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि पुलिस इंतजामिया की ओर से ऐसा कोई काम नहीं किया गया है और न ही माइक हटाने का कोई ऑफिशियल हुक्म दिया गया था. उनके मुताबिक, यह पूरा मामला मुबय्यना जुबानी हुक्म से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है.
अदालत ने यह भी पूछा कि क्या पुलिस इंतजामिया और मस्जिदों के प्रतिनिधियों के बीच इस मुद्दे को लेकर कोई बैठक हुई थी. एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि ऐसी कोई बैठक नहीं हुई. इसके बाद रियासती हुकूमत की ओर से याचिका की स्वीकार्यता पर भी सवाल उठाया गया. एडवोकेट जनरल सुरजीत नाथ मित्र ने कहा कि याचिका दाखिल करने वाला शख्स एक वकील है, लेकिन उसने अपनी अर्जी में यह साफ नहीं किया कि मस्जिदों से माइक हटाने का हुक्म किस खास अथॉरिटी ने दिया था.
एडवोकेट जनरल ने अदालत में दलील दी कि किसी कानूनी नियम की खिलावर्जी से जुड़ा कोई दस्तावेज भी याचिका के साथ पेश नहीं किया गया है. राज्य की ओर से यह भी कहा गया कि याचिका में लगाए गए इल्जाम साफ नहीं हैं. इसमें इमामों और मस्जिदों के नुमाइंदों से मिली जानकारी का हवाला दिया गया, लेकिन उनमें से किसी शख्स ने अदालत के सामने आकर अपना बयान नहीं दिया.
एडवोकेट जनरल सुरजीत नाथ के मुताबिक, पूरी याचिका काफी हद तक अखबारों में शाया खबरों पर टिकी हुई थी. उन खबरों में दावा किया गया था कि पुलिसकर्मियों ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को कहा, लेकिन इस दावे को साबित करने वाला कोई ठोस सबूत अदालत में पेश नहीं किया जा सका.
अदालत के जरिये जनहित याचिका खारिज किए जाने के बाद मस्जिद इंतजामिया की ओर से पैरवी कर रहे तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने फैसले को अहम बताया. उन्होंने कहा कि अदालत ने मंगलवार को हालात साफ कर दिए हैं. उनके मुताबिक, जिस तरह पहले माइक के जरिए अजान दी जाती थी, उसी तरह आगे भी अजान दी जा सकेगी, लेकिन इसके लिए कानून में तय ध्वनि सीमा का पालन करना जरूरी होगा.
कल्याण बनर्जी ने कहा कि राज्य के एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया है कि पुलिस की तरफ से माइक बंद करने का कोई जुबानी हुक्म नहीं दिया गया था. अदालत ने भी इस बात पर गौर किया कि सिर्फ जुबानी तौर पर कही गई बात को सबूत नहीं माना जा सकता. इसी वजह से याचिका को ही खारिज कर दिया गया.
उन्होंने आगे कहा कि अब पुलिस किसी मस्जिद का माइक सिर्फ जुबानी हुक्म देकर नहीं हटवा सकती. उनका कहना था कि जिन मस्जिदों से माइक हटाए गए थे, वहां दोबारा माइक लगाए जा सकते हैं और पहले की तरह अजान दी जा सकती है. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पुलिस किसी मस्जिद में जाकर माइक हटाने के लिए दाखिल होती है, तो उसके खिलाफ जवाबी मुकदमा दायर किया जाएगा.