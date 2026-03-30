मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर सांप्रदायिक हिंसा, 30 लोग घायल, इलाके में सुरक्षाबलों की भारी तैनाती

West Bengal News: बीते 27 मार्च को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में रामनवमी जुलूस के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हुई और दो समुदायों के बीच पत्थरबाजी की घटना हुई. इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि जुलूस में शामिल लोगों के हाथों में धारदार हथियार, लाठी-डंडे है, जिससे वाहनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं. साथ ही उन लोगों दुकानों पर पत्थरबाजी की, जिसमें लगभग 30 लोग घायल हो गए.

यह मामला मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर सबडिवीजन के रघुनाथगंज का है, जहां रामनवमी के जुलूस के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हुई. इस घटना से इलाके में बड़े पैमाने पर तनाव फैल गया. अधिकारियों के मुताबिक, सेंट्रल पैरामिलिट्री फ़ोर्स, रैपिड एक्शन फ़ोर्स (RAF) और लोकल पुलिस की तैनाती के बाद अब स्थिति कंट्रोल में है. सुरक्षाकर्मी हालात को और बिगड़ने से रोकने के लिए सेंसिटिव इलाकों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं.

जुलूस के दौरान झड़प

खबर है कि हिंसा रघुनाथगंज पुलिस स्टेशन के पास सिसतला इलाके में शुरू हुई. लोकल लोगों ने आरोप लगाया कि जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हुए भड़काऊ बातें कहीं. जल्द ही कहासुनी झड़प में बदल गई. फुलतला क्रॉसिंग पर तनाव और बढ़ गया, जहाँ भीड़ के एक हिस्से ने कथित तौर पर कई दुकानों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी और मोटरसाइकिल, कार और वैन समेत गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया. चश्मदीदों ने अफ़रा-तफ़री वाले नज़ारे बताए। एक लोकल वेंडर ने कहा, "एक बड़ी भीड़ अचानक हिंसक हो गई और दुकानों पर हमला करने लगी। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे."