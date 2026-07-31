/पश्चिम बंगाल: TMC वर्कर्स की BJP में नो-एंट्री पर मुस्लिम नेता के घर-दुकान पर हमला, दो बेटों की हालत नाजुक

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West Bengal Muslim News in Hindi: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद अक्लियतों पर मुबय्यना तशद्दुद रुकने का नाम नहीं ले रहा है. रियासत में कूचबिहार, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, हावड़ा, मुर्शिदाबाद, मालदा समेत दीगर जगहों पर मुसलमानों पर हमले और मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं. इससे मुस्लिम समाज के लोगों में दहशत में फैल गई है.
मुस्लिम बीजेपी नेता पर टीएमसी वर्कर्स का हिंसक हमला
इसी तरह का मामला नॉर्थ 24 परगना जिले में देखने को मिला, जब सियासी तनातनी ने उस वक्त हिंसक शक्ल अख्तियार कर ली, जब एक मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी नेता और उनके खानदान पर मुबय्यना तौर पर हमला कर दिया गया. इल्जाम है कि हमलावरों ने पहले उनकी किराने की दुकान में तोड़फोड़ की, फिर उनके दो बेटों को बुरी तरह पीटा. इस वाकये के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और मामला पुलिस तक पहुंच गया.
यह घटना बुधवार रात हड़वा पंचायत के खोरदह चांदपुर इलाके की बताई जा रही है. इल्जाम है कि तृणमूल कांग्रेस के हिमायतियों ने मुकामी भारतीय जनता पार्टी बूथ कमेटी के सदर अलाउद्दीन मुल्ला की किराने की दुकान को निशाना बनाया. शिकायत के मुताबिक, तनाजा उस समय शुरू हुआ जब कुछ तृणमूल वर्कर, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे.
हमले की क्या है वजह?
अलाउद्दीन मुल्ला ने मुबय्यना तौर पर उन्हें पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाने से इनकार कर दिया और उनके पार्टी में शामिल होने की कोशिश रोक दी. इसके बाद हालात बिगड़ गए. होला थाना में दर्ज शिकायत के मुताबिक, हथियारों से लैस भीड़ अलाउद्दीन मुल्ला की दुकान में घुस गई. वहां रखे सामान और फर्नीचर को तोड़ दिया गया. शिकायत में यह भी कहा गया है कि दुकान से नकदी भी लूट ली गई. इसके बाद हमलावरों ने अलाउद्दीन मुल्ला और उनके दो बेटों, 23 साल के फकीरुद्दीन मुल्ला और 16 साल के आफरीदी मुल्ला पर हमला कर दिया.
हमले में दोनों भाइयों के सिर पर गंभीर चोटें आईं. उन्हें पहले हड़वा देही अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत नाजुक होने की वजह से बाद में बसीरहाट के एक मेडिकल सेंटर में दाखिल कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. अलाउद्दीन मुल्ला की शिकायत पर हड़वा पुलिस ने 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. गुरुवार शाम तक पुलिस ने एक मुश्तबह शख्स को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी मुल्जिमों की तलाश जारी है.
बीजेपी मुस्लिम नेता ने क्या कहा?
अखबारे मशरिक में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, अलाउद्दीन मुल्ला का इल्जाम है कि हमलावरों ने उनके बेटों को जान से मारने की नीयत से खतरनाक हथियारों से हमला किया. उनका कहना है कि दोनों बेटों को खून से लथपथ छोड़कर हमलावर दुकान से नकदी लूटकर फरार हो गए. उन्होंने कहा, "मेरा सिर्फ इतना कसूर है कि मैं मुस्लिम होने के बावजूद साल 2021 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं और लगातार मिल रही धमकियों को नजरअंदाज़ करता रहा हूं. अब वही लोग भारतीय जनता पार्टी में आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे मैं मुमकिन नहीं मानता."
बीजेपी का घटना पर शदीद-रद्दे-अमल
इस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी शदीद रद्दे-अमल का इजहार किया है. बीजेपी नेता सुशेन बैद्य ने दावा किया कि अलाउद्दीन मुल्ला लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस के मजबूत गढ़ में पार्टी का दायरा बढ़ाने की वजह से निशाने पर थे. उनके मुताबिक, इसी वजह से उन्हें लगातार परेशान किया जाता रहा और अब यह मामला खून खराबा तक पहुंच गया है.