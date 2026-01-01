West Bengal: SIR की दहशत और अधिकारियों की बेरुखी ने ले ली सुल्तान सरदार की जान!

West Bengal News: चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया और सरकार के दावों पर सवाल उस वक्त और गहरे हो गए, जब एक बुजुर्ग नागरिक की मौत को उसके परिवार ने इसी प्रक्रिया से उपजे भय और मानसिक तनाव से हुई वजह को जिम्मेदार ठहराया. पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से आई यह घटना मतदाता सूची सुधार के नाम पर अपनाई जा रही कार्यप्रणाली और इंसानी मौतों पर संगीन सवाल खड़े करती है.

दरअसल, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के SIR की सुनवाई में शामिल होने के कुछ दिनों बाद बीमार पड़े एक शख्स की गुरुवार (1 जनवरी 2026) को मौत हो गई. यह घटना उत्तर 24 परगना जिले के स्वरूपनगर इलाके की है. पुलिस ने इसकी पुष्टि की है. पुलिस के मुताबिक, चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया से संबंधित सुनवाई से लौटने के बाद 27 दिसंबर को दिल का दौरा पड़ने से एक शख्स की मौत हो गई.

मृतक की पहचान 60 वर्षीय सुल्तान सरदार के रूप में हुई है. महज इत्तेफाक से सुल्तान का नाम साल 2002 की पश्चिम बंगाल वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं था. परिवार के सदस्यों के मुताबिक, सुल्तान को हाल में चल रही SIR प्रक्रिया के तहत सुनवाई के लिए समन मिला था. वह 27 दिसंबर को स्वरूपनगर ब्लॉक विकास कार्यालय में सुनवाई के लिए गए थे. सुनवाई से लौटने के चार दिन बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और गुरुवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया. बताया जा रहा है कि वह नाम आने की वजह से तनाव में थे और सरकारी कार्यालय से लौटने के बाद उनकी तबियत खराह हो गई.

यह घटना स्वरूपनगर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्वरूपदा गांव में हुई. परिजनों ने बताया कि सुल्तान लंबे समय से इसी इलाके में रह रहे थे, लेकिन उनके पहचान पत्रों और अन्य कागजातों को लेकर कुछ समस्याएं थीं. उनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में भी शामिल नहीं था. सुनवाई से पांच दिन पहले उनके घर एक नोटिस भेजा गया था, जिसमें उन्हें SIR प्रक्रिया के संबंध में अधिकारियों के सामने पेश होने को कहा गया था.

परिवार का आरोप है कि सुनवाई के दौरान अधिकारियों ने सुल्तान को बताया कि उनके दस्तावेजों में खामियां हैं. इन बातों को सुनकर वह बेहद चिंतित और परेशान हो गए थे. सुनवाई से लौटने के बाद से ही वे मानसिक तनाव में थे और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई. सुल्तान की बीवी दिलवारा बीबी ने पत्रकारों को बताया कि उनके शौहर 2002 में प्रवासी मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे, जब राज्य में पिछला एसआईआर अभियान चला था. उस समय वे किसी अन्य राज्य में कार्यरत थे.

हालांकि, उनके माता-पिता के नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज थे, लेकिन सुल्तान का नाम शामिल नहीं हो पाया था. दिलवारा बीबी के मुताबिक, "27 दिसंबर को वह बीडीओ कार्यालय सुनवाई के लिए गए थे. वहां उन्हें बताया गया कि उनके दस्तावेजों में कुछ गड़बड़ियां हैं. इसके बाद वह बहुत परेशान होकर घर लौटे और बीमार पड़ गए. वह बार-बार कहते थे, "इस उम्र में मैं अपने बच्चों और परिवार को छोड़कर कहां जाऊंगा?"

सुल्तान के बेटे उस्मान ने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया ने उनके पिता के मन में भय पैदा कर दिया था. उन्होंने कहा, "मेरे पिता की मौत इसी SIR के डर की वजह से हुई है." मृत्यु के बाद स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दी गई. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, घटना की जांच की जा रही है. हालांकि स्वरूपनगर पुलिस स्टेशन में अब तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.

