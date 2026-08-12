/भारतीय दस्तावेज होने के बावजूद मुस्लिम महिला को भेजा बांग्लादेश, परिवार पहुंचा हाईकोर्ट

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West Bengal News Today: मुंबई में अपने परिवार के साथ रह रही एक महिला का अचानक लापता हो गई. यह घटना उसके घरवालों के लिए ऐसी परेशानी लेकर आया, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी. परिवार का इल्जाम है कि महिला को अवैध प्रवासी होने के शक में हिरासत में लिया गया और बाद में असम की सीमा से मुबय्यना तौर पर बांग्लादेश भेज दिया गया. इस वाकये के बाद मुतास्सिरा परिवार सदमे में है.
हैरानी की बात यह है कि मुतास्सिरा परिवार ने दावा किया है कि महिला के पास बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड जैसे अहम दस्तावेज मौजूद थे. अब उसके शौहर ने कहा है कि वह अपनी बीवी की वापसी के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.
मिली जानकारी के मुताबिक, मुतास्सिरा का ताल्लुक पश्चिम बंगाल से है, जिनकी पहचान शाहिद के तौर पर हुई है. वह अपने परिवार के साथ नवी मुंबई में रह रही थीं. परिवार के मुताबिक, 19 जुलाई को शाहिदा घर से पास के बाजार जाने के लिए निकली थीं और उन्हें उम्मीद थी कि वह रोज की तरह कुछ देर बाद वापस लौट आएंगी, लेकिन काफी वक्त बीतने के बाद भी जब वह घर नहीं लौटीं तो परिवार की फिक्र बढ़ने लगी.
तलाश के दौरान परिवार को मुंबई पुलिस की चेंबूर क्राइम ब्रांच से एक फोन आया. उन्हें बताया गया कि शाहिदा को मुबय्यना तौर पर "अवैध प्रवासी" होने के शक में हिरासत में लिया गया है. शाहिदा के शौहर जुम्मन को जब इसकी जानकारी मिली तो पैरों तले से जमीन खिसक गई. इसके बाद वह फौरन आनन फानन में थाने पहुंचे. वहां उन्हें पता चला कि शाहिदा को एक ऐसी इमारत में ले जाया गया था, जहां मुबय्यना तौर पर अवैध प्रवासी होने के शक में पकड़े गए लोगों को रखा जा रहा था.
जुम्मन के मुताबिक, शाहिदा का फोन और आधार कार्ड भी उनसे ले लिया गया था. इसके बाद जुम्मन अपनी बीवी के दस्तावेज लेकर पुलिस के पास जाते रहे. उनका कहना है कि हर बार उनसे कोई न कोई अतिरिक्त दस्तावेज लाने को कहा जाता था. जुम्मन ने बताया कि एक मौके पर उनसे शाहिदा के वालिद का बर्थ सर्टिफिकेट भी मांगा गया.
जुम्मन ने कहा, "मैं शाहिदा के वालिद का बर्थ सर्टिफिकेट कहां से लाता? क्या उस जमाने में बर्थ सर्टिफिकेट बनते भी थे? मेरा अपना बर्थ सर्टिफिकेट बड़ी मुश्किल से मिला. ऐसे में शाहिदा के वालिद का बर्थ सर्टिफिकेट कहां से लाता?" परिवार के मुताबिक, 23 जुलाई को जुम्मन को बताया गया कि शाहिदा को बांग्लादेश भेज दिया गया है. परिवार का इल्जाम है कि शाहिदा को असम ले जाया गया और वहां से सीमा पार कराकर बांग्लादेश भेज दिया गया.
बांग्लादेश पहुंचने के बाद शाहिदा की मुश्किलें खत्म नहीं हुईं. जानकारी के मुताबिक, वह इस वक्त बांग्लादेश में एक परिवार के यहां रह रही हैं. शाहिदा ने बताया कि उन्हें रात करीब एक बजे असम की सीमा के रास्ते बांग्लादेश में धकेल दिया गया. इसके बाद उन्होंने करीब आठ घंटे तक कीचड़ भरे खेतों से पैदल चलकर मेन रोड तक पहुंचने की कोशिश की.
FOEJ की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहिदा ने कहा, "मैं भारतीय नागरिक हूं और सिर्फ अपने घर लौटना चाहती हूं. मेरा बेटा सातवीं क्लास में पढ़ता है. उसकी देखभाल कौन करेगा?" परिवार का कहना है कि शाहिदा के पास भारतीय नागरिकता से जुड़े कई अहम दस्तावेज मौजूद थे. जुम्मन ने बताया कि शाहिदा के पास आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और वोटर आईडी कार्ट हैं.
शाहिदा के परिवार के लिए अब सबसे बड़ी कोशिश उन्हें वापस भारत लाना है. परिवार का कहना है कि वह इस मामले को कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने उठाएगा. परिवार की ओर से कहा गया है कि शाहिदा की भारत वापसी के लिए अदालत का रुख किया जाएगा. पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि अगर शाहिदा के पास बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज मौजूद थे, तो उन्हें मुबय्यना तौर पर अवैध प्रवासी मानकर देश से बाहर कैसे भेज दिया गया. परिवार की निगाहें अब हाईकोर्ट पर टिकी हुई हैं.