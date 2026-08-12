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भारतीय दस्तावेज होने के बावजूद मुस्लिम महिला को भेजा बांग्लादेश, परिवार पहुंचा हाईकोर्ट

Indian Woman deported to Bangladesh: नवी मुंबई में पश्चिम बंगाल की एक मुस्लिम औरत अचानक लापता हो गई. क्राइम ब्रांच के जरिये मुतास्सिरा औरत के परिवार को जब जानकारी मिली कि उन्हें बांग्लादेश भेज दिया गया, तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई.
परिवार ने दावा किया कि मुतास्सिरा के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके बावजूद उन्हें बांग्लादेश में पुशबैक कर दिया गया.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 12, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 05:13 PM IST
भारतीय दस्तावेज होने के बावजूद मुस्लिम महिला को भेजा बांग्लादेश, परिवार पहुंचा हाईकोर्ट
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

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Raihan Shahid

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रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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