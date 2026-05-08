मुर्शिदाबाद में बमों का जखीरा हटाते समय विस्फोट, 18 साल के नौजवान के उड़े दोनों हाथ

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद हिंसा चरम पर पहुंच चुकी है. बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी की पीएस की अज्ञात लोगों ने दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी. कई मुस्लिम इलाकों और इबादतगाहों पर तोड़फोड़ गई है. इसका असर मुर्शिदाबाद जिले में भी देखने को मिला.

दरअसल, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक जोरदार धमाके ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी. तालाब किनारे रखे बमों को हटाने के दौरान ऐसा विस्फोट हुआ कि एक नौजवान के दोनों हाथ उड़ गए. धमाके की आवाज सुनते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए.

यह घटना मुर्शिदाबाद जिले के सालार थाना क्षेत्र के खरेड़ा गांव की बताई जा रही है. हादसा गुरुवार (7 मई) की शाम को हुई. स्थानीय लोगों के मुताबिक, इस विस्फोट में 18 साल के बादशाह उर्फ रमजान शेख गंभीर रूप से घायल हो गए. बताया जा रहा है कि धमाका इतना तेज था कि नौजवान के दोनों हाथ उड़ गए.

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धमाकों की आवाज से इलाके में अफरा तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही सालार थाने की पुलिस और केंद्रीय बल मौके पर पहुंच गए. घायल नौजवान को तुरंत सालार ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. विस्फोट की घटना के बाद इलाके में दहशत छाई है.

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, फैजल शेख के घर से कुछ दूरी पर एक तालाब के किनारे कई बम रखे हुए थे. इसकी जानकारी जब कुछ लोगों को हुई तो वह हटाने पहुंच गए. बमों को हटाने के दौरान अचानक जोरदार विस्फोट हो गया. लोगों का कहना है कि धमाके के बाद घटनास्थल से बड़ी संख्या में बम भी बरामद किए गए हैं.

बताया जा रहा है कि घटना से एक दिन पहले यानी बुधवार (6 मई) को सालार थाने की पुलिस ने फैजल शेख को गिरफ्तार किया था. इलाके में यह चर्चा थी कि पुलिस अगले दिन उसके घर पर छापेमारी कर सकती है. इसी डर से कथित तौर पर बमों को वहां से हटाने का काम किया जा रहा था. इसी दौरान यह बड़ा हादसा हो गया.

धमाके के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है. पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने घटनास्थल को घेर लिया और आसपास के इलाके में जांच शुरू कर दी. अधिकारी मामले की हर पहलू से जांच कर रहे हैं कि आखिर वहां इतने बम कैसे पहुंचे और उन्हें किस मकसद से रखा गया था. फिलहाल घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है और पुलिस मामले की गहराई से जांच में जुटी हुई है.

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