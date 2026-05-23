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Zee SalaamIndian Muslimहम आपके मजहब का अपमान नहीं करेंगे, मुस्लिम नौजवान ने गाय की बचाई जान

"हम आपके मजहब का अपमान नहीं करेंगे," मुस्लिम नौजवान ने गाय की बचाई जान

West Bengal Muslim Youth Viral Video: बंगाल में इस साल बकरीद से पहले मुस्लिम समुदाय ने प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न करने की अपील की है, जिससे किसी भी तरह के विवाद से बचा जा सके. इसके बावजूद हिंदू शख्स के जरिये गाय बेचने के लिए बाजार पहुंचने पर एक मुस्लिम नौजवान की समझदारी ने सबका ध्यान खींचा. इसकी वीडियो वायरल होने पर लोग जमकर इसकी तारफ कर रहे हैं. 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: May 23, 2026, 03:43 PM IST

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प्रतीकात्मक एआई तस्वीर
प्रतीकात्मक एआई तस्वीर

West Bengal News Today in Hindi: देश के कई राज्यों मजहब और सियासत के नाम पर समाज को बांटने की कोशिशें लगातार तेज हो रही हैं, वहीं कुछ घटनाएं ऐसी भी सामने आती हैं जो इंसानियत, समझदारी और आपसी सम्मान की असली तस्वीर पेश कर देती हैं. पश्चिम बंगाल के मोगराहाट इलाके से सामने आया एक ऐसा ही वीडियो सामने आई है, जिसने सांप्रदायिक सौहार्द की एक अद्भभुत मिसाल पेश की है. 

यह घटना उन दक्षिणपंथी आवाजों के लिए सबक माना जा रही है जो हर समय हिंदू-मुस्लिम तनाव पैदा करने की कोशिशों में लगे रहते हैं. इतना ही नहीं अक्सर मजहबी पहचान के आधार पर मुसलमानों के साथ भेदभाव और हिंसा की जाती है. लेकिन इस सबसे परे एक मुस्लिम नौजवान ने ऐसा काम किया है, जिसको लेकर अक्सर सियासत की जाती है. 

मोगराहट में ईद-उल-अजहा से पहले इलाके में एक पशु बाजार लगा था, जहां मुख्य रूप से बकरों की खरीद-फरोख्त हो रही थी. इसी दौरान एक गरीब हिंदू शख्स अपनी गाय लेकर वहां पहुंच गया. बताया जा रहा है कि वह मजबूरी और आर्थिक तंगी के चलते गाय बेचने के लिए बाजार आया था. गाय को बाजार में देखते ही वहां मौजूद कुछ लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि मुस्लिम त्योहार के मौके पर गाय को यहां क्यों लाया गया है?

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इसकी वजह यह है कि राज्य में नई सरकार के गठन और हिंदूवादी संगठनों के हंगामे की वजह से उलेमा ने प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न करने की अपील की है. इतना ही नहीं, मुसलमानों के साथ बहुसंख्यक समुदाय के लोगों से बाजार में गाय या बैल को लाने से मना किया है.

इसके बावजूद गाय लेकर बाजार में पहुंचने से माहौल गंभीर हो गया. इसी बीच वहां मौजूद एक मुस्लिम नौजवान ने बेहद समझदारी और शांति से हालात को संभाल लिया. नौजवान ने उस बुजुर्ग हिंदू शख्स के पास जाकर बहुत सम्मान के साथ कहा कि यह कुर्बानी का त्योहार है और यहां मुख्य रूप से बकरों का बाजार लगा है. उसने बुजुर्ग को सलाह दी कि वह अपनी गाय को यहां से वापस ले जाए, क्योंकि यहां लाए जाने वाले जानवरों को काटा जाता है और वह किसी भी हालत में उनकी गाय या उनके मजहबी अकीदे का अपमान नहीं होने देना चाहता.

नौजवान ने यह भी कहा कि थोड़ी देर में कोई शख्स गाय की कीमत लगाने आ सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि गाय को सुरक्षित घर वापस ले जाया जाए. मुस्लिम नौजवान की यह बात सुनकर वहां मौजूद लोग भी शांत हो गए और मामला बिना किसी विवाद के खत्म हो गया.

इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद समाज के अलग-अलग वर्गों के लोग नौजवान की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों ने कहा कि यही असली भारतीय संस्कृति है, जहां दूसरे धर्म के सम्मान को अपनी जिम्मेदारी समझा जाता है. एक शख्स ने लिखा कि वह हिंदू है, लेकिन मुस्लिम नौजवान की समझदारी और इंसानियत को सलाम करता है. वहीं दूसरे लोगों ने कहा कि ऐसे लोग ही देश की असली ताकत हैं.

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उस गरीब हिंदू शख्स की मजबूरी पर भी दुख जताया. लोगों का कहना था कि शायद गरीबी और कठिन हालात ने उसे बकरों के बाजार में गाय बेचने के लिए मजबूर कर दिया होगा. कई लोगों ने समाज के बीच बढ़ती खाई के लिए दक्षिणपंथी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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