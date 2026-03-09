बाहर ही नहीं, अपने राज्य में भी बेगाने हैं पश्चिम बंगाल के मुसलमान; SIR में नहीं जुड़ रहे नाम

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और असम साहित भाजपा शासित राज्यों में SIR में बड़े पैमाने पर मुसलमानों के नाम काटने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब गैर- भाजपा शासित राज्यों में भी कथित तौर पर मुसलमानों के नाम जान-बूझकर काटे जाने के मामले सामने आ रहे हैं. पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग हिल का एक मामला सामने आया है, जिसमें 3 बार आवेदन करने के बाद भी एक लड़की का नाम वोटर लिस्ट में नहीं जोड़ा जा सका, जबकि उसके परिवार के लगभग 5 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल है. लड़की के घर वालों ने आरोप लगाया है कि ये सब उसके मुस्लिम पहचान की वजह से हो रहा है, और भाजपा के लोग जान-बूझकर ऐसा कर रहे हैं. यानी अपनी भाषा और पहचान की वजह से बंगाल से बाहर ही नहीं बल्कि खुद अपने प्रदेश में भी बंगाली मुसलमान भेदभाव का शिकार हो रहे हैं.

बताया जा रहा है कि दार्जिलिंग हिल में कई लोगों के नाम एडज्यूडिकेशन में आ गए या हटा दिए गए हैं. मुस्लिम कम्युनिटी में लगभग 60% एडज्यूडिकेशन में हैं, और कुछ के नाम हटा भी दिए गए थे. यहाँ दार्जिलिंग म्युनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 19 में मुनीर नाम का एक शख्स रहता है. उसके परिवार में 5 लोगों का नाम एडजुडिकेशन में जोड़ा गया है, लेकिन मुनीर की बेटी तनिषा का का नाम लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है. मुनीर की बेटी तनीषा खातून का नाम 3 बार अप्लाई करने के बाद भी SIR लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया है. तनिषा दार्जिलिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में 3rd ईयर की स्टूडेंट है. उसने वोटर कार्ड के लिए 3 बार अप्लाई किया था, लेकिन उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं दर्ज हो पाया.

तनीषा बताती है कि जब उसने पहली बार SIR लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए अप्लाई किया तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसके पिता के नाम में गलती हो गई थी, जिसकी वजह से उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया.उसने करेक्शन किया और दूसरी बार फिर अप्लाई किया, उस बार एडमिनिस्ट्रेशन ने उसका नाम रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसका नाम उसके आधार कार्ड में गलत था. फिर से उसने अपने आधार कार्ड में अपना नाम ठीक किया और इस बार उसने तीसरी बार अप्लाई किया, और इस बार भी उसका नाम SIR फाइनल लिस्ट में नहीं शामिल हो सका.

Add Zee News as a Preferred Source

तनीष के घर वालों का इलज़ाम है कि यह सब BJP की वजह से हो रहा है. वे वोटर लिस्ट से मुस्लिम कम्युनिटी का नाम हटाना चाहते हैं.

तनीषा खातून ने कहा, "मैंने अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए 3 बार कोशिश की लेकिन अभी तक नहीं हुआ. मेरी उम्र 21 साल है और मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ. इस बार भी मेरा नाम नहीं आया, मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है, क्योंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हूँ."

तनीषा के पिता मुनीर ने कहा, "भाजपा के लोग नहीं चाहते कि अगर कोई मुस्लिम इंडियन है, तो वह वोटर बने.दार्जिलिंग में सिर्फ़ 12 हज़ार मुस्लिम रहते हैं और लगभग 60% अंडर जजमेंट हैं. हम दार्जिलिंग हिल्स के पूर्व MP के वोटर हैं. BJP हमारा नाम इसलिए डिलीट करना चाहती है, ताकि हम अपने नेता को वोट न करें, लेकिन ये मुमकिन नहीं होगा. हम आखिर तक लड़ेंगे."

इसे भी पढ़ें: Rajasthan News: टोंक हिंसा में मुसलमानों के खिलाफ पुलिस कर रही एकतरफा कार्रवाई, SP से गुहार

इसे भी पढ़ें: बरेली के बाद बदायूं में स्कूल में नमाज को लेकर हिंदू संगठनों का तांडव, दी विरोध की धमकी