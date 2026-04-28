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Zee SalaamIndian Muslimबंगाल चुनाव से पहले बड़ा झटका; लाखों नाम हटे, पर गिने-चुने 1468 वोटर्स को ही राहत

बंगाल चुनाव से पहले बड़ा झटका; लाखों नाम हटे, पर गिने-चुने 1468 वोटर्स को ही राहत

EC Added Name West Bengal SIR Process: पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया को लेकर विवाद गहरा गया है, जहां लगभग 12 लाख 87 हजार से ज्यादा वोटर्स के नाम हटाए गए, जबकि ट्रिब्यूनल ने सिर्फ 1468 लोगों को ही फिर से वोटर लिस्ट में शामिल किया. इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों के प्रभावित होने की खबर सामने आई है.  

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 28, 2026, 04:36 PM IST

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(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

West Bengal Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम हटाने और जोड़ने के तहत स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक बार फिर गंभीर विवादों में आ गया है. इस प्रक्रिया पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने और खासकर अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े वोटर्स के प्रभावित होने की बात सामने आ रही है. 

इसी बीच विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले ट्रिब्यूनल के जरिये लिए गए फैसलों को लेकर विवाद शुरू हो गया है. बुधवार (29 अप्रैल) को पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान होना है. इस चरण में 7 जिलों की कुल 142 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे. इनमें राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर भी शामिल है. 

मतदान से पहले वोटर लिस्ट को लेकर हुई कानूनी प्रक्रिया के बाद ट्रिब्यूनल ने कई नामों को फिर से लिस्ट में शामिल किया है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, दूसरे चरण के लिए कुल 1474 आवेदनों की जायजा लिया गया. इनमें से 1468 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में फिर से जोड़ दिए गए हैं, जबकि 6 लोगों के नाम हटाए गए हैं. इस बार सबसे खास बात यह रही कि किसी भी आवेदन को "गलत आवेदन" नहीं माना गया, यानी इस कैटेगरी में शून्य मामला दर्ज हुआ.

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इससे पहले पहले चरण के मतदान में भी इसी तरह की प्रक्रिया देखी गई थी. 23 अप्रैल को हुए पहले चरण के लिए ट्रिब्यूनल ने 657 आवेदनों की जांच की थी, जिनमें से 139 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए गए थे. वहीं 8 नाम हटाए गए थे और 518 आवेदनों को गलत माना गया था.

दूसरे चरण के लिए जांच पड़ताल का दायरा और बड़ा रहा, जिसमें 1474 मामलों की जांच हुई और 1468 लोगों को वोट देने का अधिकार वापस मिल गया. इसके साथ ही पहले चरण के मुकाबले में इस बार ज्यादा लोगों के नाम लिस्ट में जोड़े गए हैं. पहले चरण में सिर्फ 139 नाम ही जोड़े गए थे.

यह भी सामने आया है कि दूसरे चरण के तहत जिन 7 जिलों की 142 सीटों पर मतदान होना है, वहां की जांच प्रक्रिया के दौरान कुल 12 लाख 87 हजार 622 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे. बाद में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के मुताबिक SIR ट्रिब्यूनल ने फाइनल लिस्ट जारी की और इन नामों को सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई.

रिपोर्ट के मुताबिक, पूरे पश्चिम बंगाल में इस SIR प्रक्रिया के दौरान करीब 90 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, जो कुल मतदाताओं का लगभग 12 फीसदी बताया जा रहा है. इनमें से 60 लाख से ज्यादा लोगों को या तो मृत या अनुपस्थित माना गया, जबकि लगभग 27 लाख लोगों का मामला ट्रिब्यूनल के सामने अटका पड़ा है.

जांच के दौरान सामने आए आंकड़ों ने और भी विवाद खड़ा कर दिया है. बताया गया कि जिन मामलों का अंतिम फैसला नहीं हो पाया था, उनमें लगभग 65 फीसदी लोग मुस्लिम समुदाय से जुड़े पाए गए हैं. इसके अलावा कई जिलों में दलित हिंदू, विशेष रूप से मतुआ समुदाय के लोग भी इस प्रक्रिया से प्रभावित हुए हैं.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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