/West Bengal News: TMC के पूर्व पार्षद शम्स इकबाल गिरफ्तार, 70 लाख की रंगदारी का आरोप

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West Bengal News: पश्चिम बंगाल में TMC नेताओं की लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं. इसी कड़ी में बंगाल पुलिस ने TMC के पूर्व पार्षद शम्स इकबाल को गिरफ्तार किया है. पूर्व पार्षद को आज यानी 29 जून को 70 लाख रुपये की रंगदारी के मामले में गिरफ़्तार किया गया. शम्स इकबाल के गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बयान जारी किया है. पुलिस ने कहा, "70 लाख रुपये की रंगदारी के मामले में पूर्व पार्षद शम्स इकबाल को गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी तारातला में हाल ही में गिरे गोदाम की घटना से जुड़ी नहीं है, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई थी."
दरअसल, कोलकाता के तारातला इलाके में ट्रांसपोर्ट डिपो रोड पर बन रहे एक गोदाम के ढह गया था. इसमें 16 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद से ही पूर्व पार्षद शम्स इकबाल की गिरफ्तारी की मांग उठ रही थी. इससे पहले शनिवार को बीजेपी से जुड़ी ट्रेड यूनियन 'भारतीय जनता मज़दूर सेल' ने तारातला पुलिस स्टेशन में एक ज्ञापन सौंपा था. इसमें कोलकाता पोर्ट इलाके में कथित अवैध निर्माण को लेकर कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम और पूर्व पार्षदों अनवर खान और शम्स इकबाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई.
इस मामले में हुई है पूर्व पार्षद की गिरफ्तारी
यूनियन ने मांग की कि पुलिस इन तीनों नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करे, क्योंकि उन पर इलाके में अनधिकृत निर्माण की अनुमति देने में भूमिका निभाने का आरोप है. यह ज्ञापन गोदाम ढहने की घटना के तीन दिन बाद सौंपा गया. इस घटना में 16 मज़दूरों की मौत हो गई थी और 19 दूसरे घायल हो गए थे, जिससे इमारत की सुरक्षा और कथित तौर पर नियमों के उल्लंघन को लेकर सवाल उठने लगे थे. हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने साफ किया कि इकबाल की गिरफ्तारी सिर्फ 2023 में दर्ज 70 लाख रुपये की रंगदारी के मामले से जुड़ी है और इसका तारातला गोदाम ढहने की घटना या उस घटना की चल रही जांच से कोई संबंध नहीं है.
कई नेताओं पर गिरफ्तारी की लटकी तलवार
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद TMC नेताओं के खिलाफ सरकार एक के बाद एक बड़ा एक्शन ले रही है. हाल में ही पुलिस TMC के पूर्व विधायक जहांगीर खान को गिरफ्तार किया था और सड़क पर परेड करा दिया था. इस घटना के बाद कई नेताओं के भी गिरफ्तार किया गया है. अभी भी कई नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है.