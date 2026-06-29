/West Bengal News: TMC के पूर्व पार्षद शम्स इकबाल गिरफ्तार, 70 लाख की रंगदारी का आरोप

इस मामले में हुई है पूर्व पार्षद की गिरफ्तारी

यूनियन ने मांग की कि पुलिस इन तीनों नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करे, क्योंकि उन पर इलाके में अनधिकृत निर्माण की अनुमति देने में भूमिका निभाने का आरोप है. यह ज्ञापन गोदाम ढहने की घटना के तीन दिन बाद सौंपा गया. इस घटना में 16 मज़दूरों की मौत हो गई थी और 19 दूसरे घायल हो गए थे, जिससे इमारत की सुरक्षा और कथित तौर पर नियमों के उल्लंघन को लेकर सवाल उठने लगे थे. हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने साफ किया कि इकबाल की गिरफ्तारी सिर्फ 2023 में दर्ज 70 लाख रुपये की रंगदारी के मामले से जुड़ी है और इसका तारातला गोदाम ढहने की घटना या उस घटना की चल रही जांच से कोई संबंध नहीं है.