कोलकाता में सड़क पर जुमे की नमाज को लेकर बवाल; जमकर हुई नारेबाजी

West Bengal News: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने के बाद वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों और उनके धार्मिक स्थलों पर हमले बढ़ गए हैं. बहुमत मिलने के बाद BJP नेता सुवेंदु अधिकारी ने बीते 9 मई को शपथ ली. इसी कड़ी में कलकत्ता में सड़क पर जुमे की नमाज पढ़ने को लेकर नमाजियों और पुलिस में झड़प हो गई. लोगों का कहना है कि अब अन्य राज्यों की तरह बंगाल में भी BJP सरकार मुसलमान, नमाज, मस्जिद, मदरसा और अन्य चीजों को टार्गेट करते हुए अभियान चलाएगी और राज्य का माहौल खराब करेगी.

कलकत्ता के राजा बाजार में शुक्रवार (15 मई) को लोग जुमे की नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए, इस दौरान मस्जिद में जगह न मिलने की वजह से लोगों ने सड़क पर नमाज पढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें नमाज पढ़ने से रोका. दरअसल, सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही सड़कों पर होने वाली धार्मिक गतीविधियों पर रोक लगा दी है. इस आदेश के बाद पुलिस ने आज राजा बाजार में सड़क पर जुमे की नमाज न पढ़ने दी, जिसके बाद मुस्लिम समाज ने नारेबाजी की.

माहौल तनावपूर्ण होने के बाद मौके पर भारी तादाद में राज्य पुलिस बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) को तैनात कर दिया. पुलिस ने कहा है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है और उपद्रवियों की पहचान करके कार्रवाई की जाएगी.

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गौरतलब है कि सुवेंदु अधिकारी मुस्लिम समाज के खिलाफ नफरती और विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने बांगल में जीत के बाद एक विवादित बयान देते हुए कहा कि "सबका साथ सबका विकास" की नीति को छोड़ना होगा, जो हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं. उन्होंने कहा कि हम अब "सबका साथ सबका विकास" नहीं कहेंगे, इसे बंद करो.