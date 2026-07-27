/हिंदू तंजीमों ने 650 साल पुरानी अदीना मस्जिद पर किया दावा, पूजा के ऐलान के बाद इलाका छावनी में तब्दील!

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West Bengal News Today: देश के कई रियासतों में तारीखी मस्जिदों और मजारों पर हिंदू तंजीमों के दावे के थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. अब पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मौजूद करीब 650 साल पुरानी "अदीना मस्जिद" को लेकर तनाजा खड़ा हो गया है. हिंदू तंजीमों ने दावा किया कि अदीना मस्जिद एक शिव मंदिर है. इससे इलाके में तनाव फैल गया.
सैकड़ों साल पुरानी और तारीखी मस्जिद मालदा जिले के पांडुआ में मौजूद है. हिंदू तंजीमों का दावा है कि यह मस्जिद नहीं, बल्कि "आदिनाथ शिव मंदिर" है. इसके बाद पूरे इलाके का माहौल बेहद हस्सास हो गया है. राज्यसभा में यह मामला उठने के बाद हिंदू तंजीमों ने मंदिर वापस करने की मांग तेज कर दी है.
बीजेपी के राज्यसभा सांसद के दावे ने तनाजे को दी हवा!
यह तनाजा तब और गहरा गया, जब पवित्र सावन के सोमवार पर एक तंजीम ने मस्जिद से कुछ दूरी पर भगवान शिव के रुद्राभिषेक और खास पूजा करने का ऐलान किया. इसके बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. हाल ही में पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सदस्य और बीजेपी के रियासती सदर शामिक भट्टाचार्जी ने संसद के ऊपरी सदन में इस मसले को उठाया था.
शामिक भट्टाचार्जी के इसी बयान की बुनियाद पर हिंदू तंजीमों ने अदीना मस्जिद को आदिनाथ शिव मंदिर बताते हुए उसे वापस करने की मांग शुरू कर दी है. इसके बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया. इसी बीच हिंदू सुरक्षा समिति नाम के तंजीम ने सावन महीने के सोमवार को मस्जिद के बाहर कुछ दूरी पर भगवान शिव के रुद्राभिषेक और खास पूजा करने का ऐलान किया है. इस एलान के बाद अमन-ओ-अमान बनाए रखने के लिए पूरे इलाके में सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.
हिंदू तंजीमों ने अपने दावे की ताईद में इस ढांचे की सजावट में गुलाब की पत्तियों, हिंदसी अश्काल, लटकते हुए चिरागों और बांसुरी जैसे नक्श-ओ-निगार मौजूद हैं. इसके अलावा पाल सेन दौर से जुड़े कई निशानात भी दिखाई देते हैं, जिनमें चैत्य तर्ज की खिड़कियां, जंजीरों की कतारें, मंदिर की घंटियों जैसे डिजाइन और कंवल की पत्तियों की शकल शामिल हैं. उनका यह भी कहना है कि अहाते में भगवान गणेश की मूर्ति और शिवलिंग भी मौजूद है.
अदानी मस्जिद ASI की महफूज शुदा इमारत की लिस्ट में है शामिल
काबिले जिक्र है कि अदीना मस्जिद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) की जानिब से महफूज शुदा इमारत की लिस्ट में शामिल है. वहीं, 1991 के प्लेसज ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक, किसी भी मजहबी मुकाम की मजहबी स्वरूप में तब्दीली नहीं की जा सकती. ऐसे में इस पूरे मामले पर अब सभी की नजरें कलकत्ता हाईकोर्ट की अगली समाअत और फैसले पर टिकी हुई हैं.
पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील
हिंदू सुरक्षा समिति नामी एक तंजीम ने मस्जिद के बाहर शिव पूजा करने की अपील की है. इसे देखते हुए इंतजामिया ने किसी भी नाखुशगवार वाकये को रोकने के लिए पूरे इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात कर दिए हैं. मालदा के एसपी अनुपम सिंह के मुताबिक, करीब 300 से ज्यादा पुलिस अहलकारों को तैनात किया गया है, जबकि मरकजी फोर्सेज को भी मौके पर बुला लिया गया है. पूरे इलाक़े पर ड्रोन के जरिए मुसलसल निगरानी रखी जा रही है.