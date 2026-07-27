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हिंदू तंजीमों ने 650 साल पुरानी अदीना मस्जिद पर किया दावा, पूजा के ऐलान के बाद इलाका छावनी में तब्दील!

Malda Adina Masjid Controversy: पश्चिम बंगाल के मालदा में मौजूद 650 साल पुरानी अदीना मस्जिद को लेकर तनाजा गहरा गया है. हिंदू तंजीमों के जरिये शिव पूजा के ऐलान के बाद इंतजामिया ने पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया है. 300 से ज्यादा पुलिस अहलकार, मरकजी फोर्सेज और ड्रोन निगरानी के जरिए कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जा रही है.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Jul 27, 2026, 09:43 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:43 PM IST
हिंदू तंजीमों ने 650 साल पुरानी अदीना मस्जिद पर किया दावा, पूजा के ऐलान के बाद इलाका छावनी में तब्दील!
Image Credit: अदीना मस्जिद (PC-सोशल मीडिया)

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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