गाय की कुर्बानी वाली याचिका खारिज; कलकत्ता हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

West Bengal HC Rejects Petition On Cow Sacrifice: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सुवेंदु अधिकारी ने कई बोल्ड फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बकरीद से पहले कुर्बानी को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए और गाय की कुर्बानी पर रोक लगा दी. गाय की कुर्बानी को लेकर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद बकरीद से पहले राज्य में गोवंश वध को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है. वहीं, बंगाल के मुस्लिम समुदाय भी सरकार के फैसले का सम्मान करते हुए कुर्बानी के लिए गाय नहीं खरीद रहे हैं, जिससे कथित तौर पर गाय बेचने वाले हिंदू व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है.

इस याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुजय पाल और पार्थसारथी सेन की खंडपीठ ने सुनवाई की. न्यायमूर्ति सुजय पाल और पार्थसारथी सेन की खंडपीठ ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि बकरीद के अवसर पर पशुओं की कुर्बानी इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से दावा किया गया कि राज्य में लागू नियमों की वजह से बकरीद पर कुर्बानी को लेकर अनिश्चितता पैदा हो रही है.

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इस पर अदालत ने कहा कि राज्य में पशुधन संबंधी कानून और प्रशासनिक नियम पहले से प्रभावी हैं और उनका पालन करना जरूरी है. हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कानून लागू नहीं होता तो सालों से इस संबंध में अधिसूचनाएं जारी करने और मामले दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं होता.

अदालत ने साफ किया कि सार्वजनिक व्यवस्था और कानून के दायरे में रहकर ही धार्मिक गतिविधियां की जा सकती हैं. गौरतलब है कि बंगाल में साल 1950 के पशुधन कानून के तहत बिना प्रशासनिक अनुमति गोवंश वध पर रोक है. साथ ही 14 वर्ष से कम उम्र के मवेशियों के वध की इजाजत नहीं है. मांस काटने और बिक्री के लिए स्थानीय प्रशासन और पशुपालन विभाग से लिखित अनुमति लेना भी जरूरी है.

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सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक के बाद एक कई बोल्ड फैसले लिए हैं. बंगाल में विवादित CAA कानून लागू कर दिया है, सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी. साथ ही विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC) के कई नेताओं की संपत्तियों की जांच का आदेश दिया है. सुवेंदु अधिकारी ने बकरीद से पहले कुर्बानी को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए और गाय की कुर्बानी पर रोक लगा दी.