बंगाल में SIR पर विवाद गहराया, APCR का दावा- 90% मुस्लिम वोटर लिस्ट से गायब!

West Bengal News Today: नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में सोमवार (6 अप्रैल) एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसने पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनावी प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर जो दावे किए, उन्होंने सियासी और सामाजिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, सीनियर वकील प्रशांत भूषण, वजाहत हबीबुल्लाह और योगेंद्र यादव समेत कई प्रमुख लोग शामिल हुए.

SIR को लेकर APCR के बड़े आरोप

APCR का कहना है कि पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के तहत बड़े पैमाने पर लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं. संगठन का दावा है कि पूरे पश्चिम बंगाल और नंदीग्राम जैसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में 90 फीसदी से ज्यादा मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं. संगठन के मुताबिक, अब तक पश्चिम बंगाल में करीब 20 लाख लोगों के नाम इस प्रक्रिया के तहत हटाए जा चुके हैं. इसे लेकर राज्य के भीतर विरोध लगातार बढ़ रहा है और मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है.

इस मुद्दे पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर कोई शख्स एक बार वोट नहीं डालता, तो इससे बड़ा फर्क नहीं पड़ता. लेकिन APCR ने इस पर कड़ा विरोध जताया है. उनका कहना है कि जिन लोगों के पास सभी जरूरी दस्तावेज हैं, अगर उन्हें वोट देने से रोका जाएगा तो इससे चुनावी नतीजों पर असर पड़ेगा और किसी एक सियासी दल को फायदा मिल सकता है.

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मुस्लिम ही नहीं ये समुदाय भी हैं SIR से प्रभावित

बंजयोत्सना लाहिरी ने कहा कि इस प्रक्रिया का असर सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं, बल्कि मथुआ समुदाय, प्रवासी मजदूरों और महिलाओं पर भी पड़ा है. उनके मुताबिक, बड़ी संख्या में इन वर्गों के नाम वोटिंग लिस्ट से गायब हो गए हैं. इससे पहले APCR ने यह भी आरोप लगाया कि जो लोग इस मुद्दे के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनके खिलाफ NIA की जांच की जा रही है. इससे लोगों में डर और दहशत पैदा हो गई है.

ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आई सच्चाई

एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने दावा किया कि उन्होंने जमीनी स्तर पर जाकर सबूत इकट्ठा किए हैं. जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है, कई ऐसे मामले सामने आए जहां परिवार के कुछ सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट में हैं, जबकि बाकी के नाम गायब हैं. कई मामलों में पूरे परिवार का नाम ही वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, जबकि उनके पास सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं.

यह भी बताया गया कि कई विधानसभा क्षेत्रों में 100 फीसदी मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं. एक उदाहरण में मोहम्मद साबिर का जिक्र किया गया, जो खुद बूथ लेवल ऑफिसर हैं, लेकिन उनका और उनके परिवार के कई सदस्यों का नाम लिस्ट में नहीं है.

प्रशांत भूषण ने उठाए सवाल

सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि इतनी तेजी से SIR प्रक्रिया पहले कभी नहीं कराई गई. उन्होंने इसे अभूतपूर्व बताया और इसकी पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए. उन्होंने यह भी कहा कि जब 2003 की चुनाव आयोग की गाइडलाइन और लिस्ट मांगी गई, तो चुनाव आयोग ने इसे देने से साफ मना कर दिया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

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