ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 'अजीज' बने 'अवस्थी'; EC ने CPM नेता सलीम और बेटे को बना दिया ब्राह्मण?

West Bengal SIR Controversy: पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद सियासी घमासान छिड़ा हुआ है. SIR प्रक्रिया शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने दावा किया था कि पश्चिम बंगाल में एक करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिये हैं. हालांकि, जब चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी कि तो उसमें महज 1,83,328 फर्जी या घोस्ट वोटरों निकले. इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने BJP पर जमकर जुबानी हमला बोला और घुसपैठ के दावे को धुव्रीकरण की राजनीती करार दिया.

बीते दिनों तृणमूल कांग्रेस (TMC) के काउंसलर को मृत घोषित किए जाने को लेकर हंगामा हुआ था, वहीं अब एक और मामला सामने आया है, जिसने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है. इस बार मामला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) यानी CPM के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम के बेटे आतिश अजीज से जुड़ा है. आरोप है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में न सिर्फ आतिश अजीज का विवरण बदला गया है बल्कि उनके पिता मोहम्मद सलीम के नाम के साथ जुड़ी कुनियत (उपनाम) भी बदल दिया गया है.

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आतिश अजीज के पिता के नाम के तौर पर मोहम्मद सलीम तो दर्ज है, लेकिन पिता की कुनियत के स्थान पर 'अवस्थी' लिखा गया है. यही नहीं आतिश अज़ीज़ के नाम के आगे भी उनकी असली कुनियत के बजाय ‘ओस्थी’ उपनाम जोड़ दिया गया है। उत्तर भारत में 'अवस्थी' उपनाम आमतौर पर ब्राह्मण समुदाय से जुड़ा माना जाता है.

इस पूरे मामले को लेकर आतिश अजीज ने सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मीडिया और बीजेपी लगातार यह कहानियां सुना रहे थे कि SIR के जरिए मुसलमानों को उनके अधिकार दिलाए जाएंगे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने देखा कि चुनाव आयोग ने उन्हें और उनके पिता मोहम्मद सलीम को ब्राह्मण बना दिया.

आतिश अजीज ने अपने पोस्ट के साथ ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उनका पहला नाम आतिश अजीज लिखा है, लेकिन कुनियत के कॉलम में 'अवस्थी' दर्ज है. इसी तरह उनके पिता के पहले नाम के तौर पर मोहम्मद सलीम लिखा गया है और उनके नाम के आगे भी 'अवस्थी' उपनाम जोड़ा गया है.

मोहम्मद सलीम और उनके बेटे के नाम के साथ इस तरह की कुनियत दर्ज किए जाने के बाद सियासी और सामाजिक बहस तेज हो गई है. आतिश अजीज कोलकाता पोर्ट विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं. इस विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक फरहाद हकीम हैं. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम, पिता का नाम और कुनियत में बदलाव को लेकर अब चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं. सियासी जानकारों की मानें तो यह मुद्दा आगामी विधानसभा में छाया रहेगा.

