पश्चिम बंगाल में हर चौथे मुस्लिम वोट पर ब्रेक, इस रिपोर्ट में खुली चुनाव आयोग की पोल!

West Bengal News Today: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के बीच बड़ी संख्या में लोगों में अपने मतदान के अधिकार को लेकर संशय बरकरार है. चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ माने जाते हैं, लेकिन जब वोटर लिस्ट ही सवालों के घेरे में आ जाए तो पूरी प्रक्रिया पर भरोसा डगमगाने लगता है. पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को लेकर उठे सवाल अब सीधे तौर पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और भारतीय चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उंगली उठा रहे हैं. तृणमूल कांग्रेस पार्टी समेत कई पार्टियों ने दावा किया कि SIR में पारदर्शिता की जगह जटिलता और तकनीकी बाधाओं ने इसे उलझा दिया है, और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है.

दरअसल, पश्चिम बंगाल की 2026 का वोटर लिस्ट रिकॉर्ड सार्वजनिक तो है, लेकिन किसी नाम को आसानी से खोजा या विश्लेषित नहीं किया जा सकता. स्कैन की गई इमेज को पीडीएफ के रूप में जारी किया गया है, जो कैप्चा के पीछे छिपी हैं और जिन पर वोटर्स के नामों को धुंधला करने वाले वॉटरमार्क लगे हैं. ऐसे में डेटा का इस्तेमाल लगभग नामुमकिन हो जाता है.

फैक्ट-चेकिंग वेबसाइट Alt News ने 558 पीडीएफ फाइलों से दो निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में बदला. इसमें हर मतदाता की क्रम संख्या, वोटर आईडी, नाम और उसकी स्थिति निकाली गई. इसका विश्लेषण के बाद Alt News ने चौंकाने वाले दावे किए हैं. विश्लेषण में सामने आया कि दो निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 39,604 मतदाता यानी करीब 11.2 फीसी को "अंडर एडजुडिकेशन कैटेगरी" यानी विचाराधीन के तहत चिन्हित किया गया है.

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भवानीपुर विधानसभा सीट को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पारंपरिकी सीट मानी जाती है. यहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 21.9 फीसद है, लेकिन SIR के तहत "अंडर एडजुडिकेशन" मतदाताओं में मुसलमानों की संख्या 51.8 फीसदी है. इसका मतलब यह हुआ कि लगभग हर चार में से एक मुस्लिम मतदाता का वोट अनिश्चित स्थिति में है, जबकि हिंदू मतदाताओं में यह अनुपात 17 में से एक है.

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इसी तरह बालीगंज में मुस्लिम मतदाता कुल 54.3 फीसदी हैं, लेकिन "अंडर एडजुडिकेशन" कैटेगरी में उनका प्रतिनिधित्व 75 फीसदी तक पहुंच गया. कुल मिलाकर इन क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता का नाम विचाराधीन होने की संभावना हिंदू मतदाता के मुकाबले 3.1 गुना ज्यादा पाई गई है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह पूरा मामला SIR प्रक्रिया में जोड़ी गई एक नई कैटेगरी "तार्किक विसंगति" से जुड़ा है, जो 2026 से पहले भारतीय चुनावी प्रक्रिया में मौजूद नहीं थी.

"तार्किक विसंगति" के तहत हर मतदाता को 2002 की वोटर लिस्ट से खुद या किसी रिश्तेदार के माध्यम से लिंक करना अनिवार्य किया गया. इसके आधार पर मतदाताओं को मैप्ड, अनमैप्ड और "तार्किक विसंगति" जैसे ग्रुप्स में बांटा गया है. कागजों पर यह कैटेगरी रिकॉर्ड में गड़बड़ियों को पकड़ने के लिए बनाई गई थी, लेकिन व्यवहार में इसकी वजह से मामूली अंतर भी बड़ी समस्या बन गई. उदाहरण के तौर पर "मोहम्मद" और "मुहम्मद" जैसे नामों की अलग-अलग स्पेलिंग या पुराने रिकॉर्ड के खराब स्कैन की वजह से सॉफ्टवेयर कई बार सही पहचान नहीं कर पाया.

इतना ही नहीं, प्रक्रिया के बीच में एक नया एल्गोरिदम जोड़ा गया, जिसने पहले से सही तरीके से मैप किए गए मतदाताओं को भी दोबारा चिन्हित करना शुरू कर दिया. इस बदलाव की जानकारी न तो आम लोगों को दी गई और न ही अधिकारियों को स्पष्ट रूप से समझाई गई. इसका असर बड़े पैमाने पर देखने को मिला. करीब 1.36 करोड़ मतदाताओं को "तार्किक विसंगति" की कैटेगरी में डाल दिया गया. उन्हें हटाया नहीं गया, लेकिन उनका वोट देने का अधिकार अस्थायी रूप से रोक दिया गया और उन्हें "अंडर एडजुडिकेशन" में डाल दिया गया.

हैरान करने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की, और उससे पहले ही चुनावों का ऐलान कर दिया गया. इस मामले में देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया. 20 फरवरी 2026 को अदालत ने अनुच्छेद 142 के तहत झारखंड और ओडिशा से न्यायिक अधिकारियों की मांग की, ताकि मामलों का निपटारा हो सके. हालांकि, 32 लाख मामलों के निपटारे के बावजूद करीब 13 लाख नाम 23 मार्च को जारी पहली पूरक सूची में शामिल नहीं हो पाए.

Alt News के मुताबिक, आजादी के बाद साल 1952 के बाद से SIR प्रक्रिया 13 बार हो चुकी है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर "तार्किक विसंगति" जैसी कैटेगरी का इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया गया. विश्लेषण में यह भी सामने आया कि जिन 39 हजार 604 मतदाताओं का अध्ययन किया गया, उनमें धार्मिक पहचान का निर्धारण उनके पूरे नाम के आधार पर किया गया. इसमें पाया गया कि कुल मतदाताओं में मुस्लिम हिस्सेदारी 39.5 फीसदी थी, जबकि "अंडर एडजुडिकेशन" कैटेगरी में यह बढ़कर 66.5 फीसदी हो गई.

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