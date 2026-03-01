Advertisement
बंगाल में SIR पर बवाल; कई मुस्लिम विधायकों समेत ऋचा घोष का वोटर स्टेटस 'विचाराधीन'

TMC on SIR Controversy: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर विवाद बढ़ गया है. सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि क्रिकेटर ऋचा घोष समेत कई नेताओं और मुस्लिम विधायकों के नाम मतदाता सूची में 'विचाराधीन' श्रेणी में डाल दिए गए हैं. हालांकि, अभी तक चुनाव आयोग की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 01, 2026, 11:30 PM IST

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

West Bengal SIR Controversy: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस प्रक्रिया के दौरान 'गुपचुप धांधली' की जा रही है. पार्टी का दावा है कि भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष समेत कई प्रमुख नेताओं और जनप्रतिनिधियों के नाम अंतिम मतदाता सूची में 'विचाराधीन' श्रेणी में रख दिए गए हैं. इसमें TMC के तीन मुस्लिम विधायक भी शामिल हैं. 

कोलकाता से मिली जानकारी के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस ने इतवार (1 मार्च) को एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट कर कहा कि भारत की आईसीसी महिला विश्व कप विजेता टीम की सदस्य और बंगाल की स्टार क्रिकेटर ऋचा घोष को 28 फरवरी को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में 'विचाराधीन' श्रेणी में रखा गया है.

ऋचा घोष को विचाराधीन श्रेणी में रखने पर TMC भड़की
पार्टी ने अपने पोस्ट में लिखा कि "भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग का गुपचुप धांधली का तमाशा अब नई ऊंचाई पर पहुंच गया है. विश्व कप विजेता टीम की स्टार खिलाड़ी, बंगाल का गौरव, भारत की हीरो और नीली जर्सी पहनकर देश को गौरव दिलाने वाली विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋचा घोष को अब अंतिम मतदाता सूची में 'विचाराधीन' श्रेणी में रखा गया है." तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि ऋचा घोष ने विदेश में भारत का शानदार प्रतिनिधित्व किया है और उन्होंने हर बंगाली का सम्मान बढ़ाया है सिलीगुड़ी की 22 साल की विकेटकीपर बल्लेबाज भारत की 2025 आईसीसी महिला विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रही हैं.

TMC के मुताबिक, अब उन्हें एक ऐसी जांच प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा है जिसे पार्टी ने अपमानजनक बताया है. तृणमूल का कहना है कि घोष का नाम 'विचाराधीन' श्रेणी में रखकर उनकी मतदाता स्थिति पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इससे मतदाता सूची से उनका नाम हटाने की प्रक्रिया में उनके लोकतांत्रिक अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं

तृणमूल कांग्रेस ने यह भी कहा कि जब मशहूर और राष्ट्रीय स्तर की हस्तियों को भी मनमाने तरीके से निशाना बनाया जा सकता है और उनसे इस तरह की पूछताछ की जा सकती है, तो आम मतदाताओं के लिए क्या उम्मीद बचती है. TMC ने SIRके दौरान घोष जैसी जानी-मानी हस्तियों और आम नागरिकों को एक ही श्रेणी में रखे जाने पर भी सवाल उठाए हैं.

टीएमसी ने आरोप लगाया कि यह पूरी प्रक्रिया बंगाल के लोगों को मताधिकार से वंचित करने, उनकी आवाज दबाने और धीरे-धीरे बंगाल की आवाज को खत्म करने के लिए रची गई एक सुनियोजित योजना है.

बंगाल के इन मुस्लिम नेताओं पर भी लटकी तलवार
पार्टी ने यह भी दावा किया कि राज्य के चार मौजूदा विधायकों मोहम्मद गुलाम रब्बानी, रफीकुर रहमान, तोराफ हुसैन मंडल और स्वाति खंडोकर को भी मतदाता सूची में 'विचाराधीन' श्रेणी में रखा गया है. इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि बीरभूम जिला परिषद के सभाधिपति काजल शेख और उनकी मां को भी इसी श्रेणी में रखा गया है.

पार्टी ने आगे आरोप लगाया कि नैहाटी नगर पालिका के पार्षद सुशांत सरकार और उनकी मां का नाम मतदाता सूची से पूरी तरह हटा दिया गया है. इसके साथ ही पार्टी के कई अन्य पदाधिकारियों को भी या तो नाम हटाने या 'विचाराधीन' श्रेणी में रखे जाने की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि, इन आरोपों को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

West Bengal newsSIR Controversymuslim news

