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Zee SalaamIndian Muslimकारगिल योद्धा से लेकर 300 साल पुराने नवाब परिवार तक, मुस्लिमों का वोटर लिस्ट से नाम हटने पर बवाल!

कारगिल योद्धा से लेकर 300 साल पुराने नवाब परिवार तक, मुस्लिमों का वोटर लिस्ट से नाम हटने पर बवाल!

Muslim Name in West Bengal SIR: पश्चिम बंगाल में SIR 2026 के बाद 23 लाख से ज्यादा मतदाता अनिश्चितता में हैं. कारगिल वेटरन मोहम्मद दुआल अली और मुर्शिदाबाद के नवाब परिवार के सौ से ज्यादा लोगों के नाम हटने से विवाद गहरा गया है, जबकि अपील के लिए ट्रिब्यूनल अब तक शुरू नहीं हुआ है. ऐसे में पहले चरण के मतदान से पहले उनके वोटिंग को लेकर उहापोह की स्थिति बरकरार है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 05, 2026, 08:17 PM IST

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(PC- सोशल मीडिया)
(PC- सोशल मीडिया)

West Bengal News Today: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद हालात ऐसे हैं कि लाखों लोग वोटर अपने वोट देने के अधिकार से दूर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अपील सुनने वाले ट्रिब्यूनल ही शुरू नहीं हुए, तो इन मतदाताओं को इंसाफ कैसे मिलेगा? SIR  के बाद जिन मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटाए गए, उनमें से करीब 23 लाख लोग अब भी उहापोह में हैं. उनकी पहली अपील पहले ही खारिज हो चुकी है और अब उनके पास सिर्फ अपीलीय ट्रिब्यूनल का सहारा है, जिसने अभी तक काम शुरू ही नहीं किया है.

कई दिग्गज के वोटर लिस्ट पर मंडरा रहा खतरा
सोमवार (6 मार्च) को 152 सीटों पर विधानसभा चुनाव पहले फेज की वोटिंग से पहले अपीलों के निपटाने का आखिरी दिन है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अभी व्यवस्था ही नहीं की गई है.  इस पूरे विवाद में सबसे चौंकाने वाला मामला कारगिल जंग लड़ने मोहम्मद दुआल अली का है. मोहम्मद दुआल अली ने भारतीय सेना के दस्तावेज जमा किए, फिर भी उनका नाम "अंडर एडजुडिकेशन" में डाल दिया गया. हैरानी की बात यह है कि उनके परिवार के तीन और सदस्यों, जिनमें दो बेटियां और एक बेटा है, का नाम भी इसी लिस्ट में है, जबकि उनमें से एक न्यायिक अधिकारी हैं.

ऐसा नहीं है कि सिर्फ कारगिल जंग लड़ने वाले मोहम्मद दुआल अली अकेले हैं. इस मामले में कई और दिग्गज शख्सियत हैं, उनके भी वोटर कार्ड को SIR के बाद संदेहास्पद के कैटेगरी में डाल दिया गया है. आलम यह है कि भारतीय क्रिकेटर ऋचा घोष का नाम इस लिस्ट में शामिल है, और वह इस समय ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. फिलहाल उनका नाम एडजुडिकेशन कि लिस्ट में शामिल है.  

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यह भी पढ़ें: मुस्लिम कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला; मुतवल्ली नहीं सज्जादानशीन होते हैं वक्फ के आध्यात्मिक प्रमुख

SIR की प्रक्रिया को लेकर विवाद उस समय और गहरा गया, जब मुर्शिदाबाद के नवाब के वंशज के सौ से ज्यादा लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया.  नवाब वासेज अली मिर्ज़ा के वंशज आज भी मुर्शिदाबाद में रहते हैं. बताया जा रहा है कि इस परिवार ने यहां पर साढ़ तीन सौ साल से ज्यादा समय तक राज किया है, और उन्हीं के परिवार को अपनी पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. SIR के बाद रेजा अली मिर्जा और उनके बेटे फहीम मिर्जा समेत नवाब परिवार के सौ से ज्यादा लोगों का वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है. मीडिया को रेजा अली ने बताया कि SIR के दौरान नागरिकता साबित करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट जमा कराया गया था, लेकिन इसके बाद भी नाम हटा दिया गया. 

क्या 7 अप्रैल तक 13 वोटर्स का हो जाएगा निपटारा?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबित, 28 फरवरी को जारी फाइनल वोटर लिस्ट में 7.04 करोड़ मतदाता दर्ज किए गए, जबकि अनुमानित वयस्क आबादी करीब 7.70 करोड़ है।. सुप्रीम कोर्ट में 1 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान बताया गया कि 60 लाख मामलों में से 47 लाख का निपटारा हो चुका है और बाकी 7 अप्रैल तक पूरे करने का लक्ष्य है.

ऑब्जर्वर पोस्ट के मुताबिक, सबसे बड़ा सवाल इन आंकड़ों के पीछे छिपा है. चार सप्लीमेंट्री लिस्ट के बाद करीब 40 से 45 फीसदी मामलों में नाम हटा दिए गए. सीनियर वकील श्याम दीवान के मुताबिक यह बहुत ज्यादा एक्सक्लूजन रेट है, यानी करीब 23.4 लाख लोग फिलहाल वोट देने के अधिकार से बाहर हो चुके हैं.

लोग दफ्तरों को चक्कर लगाने को मजबूर
इन लोगों के पास अपील का अधिकार तो है, लेकिन ट्रिब्यूनल की व्यवस्था अब तक शुरू नहीं हुई. ऐसे में लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। कई मतदाताओं को सरकारी छुट्टी या चुनावी ड्यूटी का हवाला देकर लौटा दिया गया, जबकि चुनाव आयोग के अधिकारी कह रहे हैं कि ऑफलाइन अपील के लिए अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत ही नहीं है.

इस बीच पश्चिम बंगाल के सीईओ मनोज अग्रवाल ने तैयारियों का जायजा लेना शुरू कर दिया है. 2 अप्रैल तक करीब 52 लाख मामलों का निपटारा हो चुका है, जिसमें 55 फीसदी नाम मंजूर और 45 फीसदी खारिज किए गए हैं. जिन लोगों का नाम खारिज किया गया है, उन्हें 15 दिन के भीतर अपील का मौका दिया गया है. 

CEO ऑफिस का कहना है कि हाल में आई ज्यादातर अर्जियां नई नहीं, बल्कि उन्हीं मतदाताओं की हैं जिनके नाम 28 फरवरी की सूची में "डिलीट" दिखाए गए थे. साथ ही चुनावी तैयारियों को लेकर स्टाफ बढ़ाने, महिला पोलिंग पार्टियों को तरजीह देने और बेहतर व्यवस्था के निर्देश भी जारी किए गए हैं. लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि लाखों मतदाता अब भी इंतजार में हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सिस्टम ही तैयार नहीं, तो इन लोगों को उनका वोट का अधिकार कब और कैसे मिलेगा?

यह भी पढ़ें: IAEA के पूर्व प्रमुख अलबरादई बोले- "ट्रंप ने झूठे बहाने से छेड़ी जंग, मिडिल ईस्ट बन सकता है आग का गोला"

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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