/Sabar Report: बंगाल में 91 लाख नाम वोटर्स के नाम हटे, जांच के दायरे में 70% से ज्यादा मुसलमान!

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West Bengal SIR Controversy: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को शुरू किए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर तनाजा थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब एक हालिया स्टडी रिपोर्ट ने यह बहस और तेज कर दी है कि क्या इस पूरी कवायद का सबसे बड़ा असर मुसलमानों पर पड़ा है. कोलकाता की शोध संस्था "सबर इंस्टीट्यूट" की रिपोर्ट का दावा है कि जांच के दायरे में लाए गए लाखों लोगों में सबसे बड़ी तादाद मुसलमानों की रही है.
सबर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान जिन 27 लाख से ज्यादा वोटर्स को जांच के दायरे में रखा गया, उनमें करीब 70 फीसदी से ज्यादा मुसलमान है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इस पूरी प्रक्रिया से मुतास्सिर लोगों में 51 फीसदी औरतें थीं.
रिपोर्ट के मुताबिक, इन वोटर्स को ज्यादातर ऐसे मामलों में जांच के लिए भेजा गया, जहां मुबय्यना तौर पर "तार्किक गड़बड़ियां" (Logical Discrepancies) बताई गईं. इनमें वालिद या वालिदा के नाम में मेल न होना, मां-बाप और बच्चों की उम्र के बीच असामान्य रूप से कम फर्क होना और ऐसे मामले शामिल थे, जिनमें किसी एक वालिद या वालिदा के साथ छह से ज्यादा बच्चों का ब्योरा दर्ज मिला.
इस प्रक्रिया के तहत जिन लोगों के नाम जांच के लिए रोके गए, उन्हें अपनी अहलियत साबित करनी होगी. जब तक वे जरूरी सुबूत पेश कर अपनी अहलियत साबित नहीं कर देते, तब तक उनके नाम दोबारा वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फरवरी 2026 में जारी फाइनल वोटर लिस्ट की शुरुआत में ही 61 लाख से ज्यादा लोगों के नाम बाहर कर दिए गए थे. इसके बाद सप्लीमेंट्री लिस्ट्स और करीब 60 लाख "डाउटफुल एंड पेंडिंग" मामलों की जांच का सिलसिला जारी रहा.
सबर इंस्टीट्यूट के तजजिये के मुताबिक, 6 अप्रैल तक आते-आते करीब 91 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके थे. यह संख्या रिवीजन शुरू होने से पहले पश्चिम बंगाल के कुल वोटर्स का लगभग 11.9 फीसदी बताई गई है.
स्टडी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि विधानसभा चुनाव से पहले अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के सामने करीब 34 लाख अपीलें पेंडिंग थीं. इनमें लगभग 27 लाख अपीलें उन वोटर्स की थीं, जिनके नाम रिवीजन प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे.
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, अब तक अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के जरिये 1,607 लोगों के नाम ही दोबारा वोटर लिस्ट में बहाल हुआ हैं. यानी बड़ी तादाद में लोग अब भी अपने मताधिकार की बहाली का इंतजार कर रहे हैं. यह रिपोर्ट कोलकाता की सबर इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है. वहीं, इस रिपोर्ट में किए गए दावों और नतीजों पर अब तक चुनाव आयोग की ओर से कोई ऑफिशियल जवाब या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.