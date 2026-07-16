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Sabar Report: बंगाल में 91 लाख नाम वोटर्स के नाम हटे, जांच के दायरे में 70% से ज्यादा मुसलमान!

Muslim Discrimination in West Bengal SIR: कोलकाता की सबर इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी कर SIR को चौंकाने वाला खुलासा किया है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल की SIR प्रक्रिया के दौरान जांच के दायरे में आए 27 लाख से ज्यादा वोटर्स में 70 फीसदी से ज्यादा मुसलमान और 51 फीसदी औरतें थीं. हालांकि, रिपोर्ट पर चुनाव आयोग की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 16, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:19 PM IST
Sabar Report: बंगाल में 91 लाख नाम वोटर्स के नाम हटे, जांच के दायरे में 70% से ज्यादा मुसलमान!
Image Credit: बंगाल में SIR विवाद में लाखों मुसलमानों के वोटर लिस्ट पर लटकी तलवार (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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