हिजाब विवाद पर नीतीश कुमार की बढ़ी मुश्किलें; 3 राज्यों के बाद बंगाल में दर्ज हुआ मुकदमा

हिजाब विवाद पर नीतीश कुमार की बढ़ी मुश्किलें; 3 राज्यों के बाद बंगाल में दर्ज हुआ मुकदमा

CM Nitish Kumar Hijab Controversy: हिजाब विवाद को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पश्चिम बंगाल के रहने वाले व्यक्ति ने एक नया मुकदमा दर्ज कराया गया है. इसके बाद नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 31, 2025, 01:36 PM IST

हिजाब विवाद पर नीतीश कुमार की बढ़ी मुश्किलें; 3 राज्यों के बाद बंगाल में दर्ज हुआ मुकदमा

CM Nitish Kumar Hijab Controversy: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस मामले को लेकर नीतीश कुमार के खिलाफ उत्तर प्रदेश, झारखंड में मुकदमा दर्ज कराया गया था. अब पश्चिम बंगाल में एसके सहजादा नाम के एक व्यक्ति ने नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराय है. 

हिजाब खींचने के मामले में पश्चिम बंगाल के रहने वाले एसके सहजादा ने कोलकाता के इकबालपुर थाने में CM नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. सहजादा का आरोप है कि नीतीश कुमार ने जनबूझकर हिजाब खींचा. सहजाद ने इस कृत्य को दूर्भावनापूर्ण करारा दिया है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार द्वारा खीजाब खींचने का काम धार्मिक भावनाओं को आहत करने और अशांति फैलाने के मकसद किया गया था. 

वहीं, इस मामले पर पुलिस ने कहा कि वे शिकायतकर्ता से संपर्क कर उसका बयान दर्ज करेंगे, ताकि यह समझा जा सके कि वह खुद को किस आधार पर पड़ित महसूस कर रहे हैं. गौरतलब है कि नीतीश कुमार द्वारा हिजाब खींचने की घटना के बाद देशभर में विरोध हुआ था. विपक्षी दल के नेताओं और मुस्लिम समाज ने कहा कि CM नीतीश कुमार पीड़िता से माफी मांगें, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी. 

वहीं, हिजाब विवाद के बाद पीड़िता डॉक्टर नुसरत परवीन ने नौकरी ज्वाइन करने से मना कर दिया. इस घटना से वह मानसिक तौर पर परेशानियों का सामना कर रहीं थीं. नुसरत के परिवार ने उन्हें नौकरी ज्वाइन करने को कहा लेकिन नुसरत अपने फैसले पर अडिग रहीं. 

इस विवाद के बाद इारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने पीड़िता डॉक्टर नुसरत परवीन को नौकरी का ऑफर दिया. उन्होंने ऑफर दिया कि वह नुसरत परवीन को ₹3 लाख प्रति महीने सैलरी, मनचाही पोस्टिंग, और रहने के लिए आवस दिलाएंगे. लेकिन नुसरत परवीन ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. हालांकि इस ऑफर को लेकर राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

CM Nitish Kumar hijab controversy

