/12 वर्षीय मुस्लिम युवती की गैंग रेप के बाद हत्या; BJP सरकार पर उठे सवाल

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Bengal Gang Rape Case: बंगाल में एक 12 वर्षीय मुस्लिम युवती के साथ गैंग रेप के बाद हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. पीड़िता के परिवार वाले और इलाके के गुस्साए लोगों ने एक व्यक्ति इंद्रजीत तांती को पीट-पीटकर मार डाला, क्योंकि वह कथित तौर पर रेप करने वाले आरोपियों का साथी था. युवती के साथ रेप करने वाले आरोपियों में कथित तौर पर एक स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता शांतनु मंडल भी शामिल है. वहीं, गुस्साए लोगों ने पीड़िता के शव के साथ सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे घंटों तक ट्रैफिक बाधित रहा. वहीं, प्रेसिडेंसी रेंज के इंस्पेक्टर जनरल कंकर प्रसाद बारुई समेत वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बात की, जिसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ.
यह मामला पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना ज़िले के बारुईपुर का है. यहां बीते शनिवार (4 जुलाई) की शाम को एक दोस्त से मिलने अपने घर से बाहर गई थी, जिसके बाद वह घर नहीं लौटी. इसके बाद परिवार वालों ने इस घटना की शिकायत पुलिस थाने में की. वहीं, घर वालों को युवती का शव एक तालाब में मिला. आरोपियों ने युवती के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी और शव को तालाब में फेंक दिया था. परिवार का आरोप है कि चार लोगों ने युवती को ज़बरदस्ती अगवा कर लिया, जिसके बाद उसके साथ गैंग रेप किया गया और उसकी हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया गया था.
मुख्यमंत्री ने दी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन, TMC ने सरकार को घेरा
पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. इस मामले में पुलिस दीगर आरोपियों की तलाश कर रही है. वहीं, इस मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, जबकि बीजेपी के झूठे वादे एक बार फिर खोखले साबित हुए हैं. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पीड़िता के पिता से फोन पर बातचीत की और उन्हें मंगलवार (7 जुलाई) को मिलने के लिए बुलाया. साथ ही उन्हें आश्वासन दिया है कि इस मामले में शामिल किसी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों को सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी.