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12 वर्षीय मुस्लिम युवती की गैंग रेप के बाद हत्या; BJP सरकार पर उठे सवाल

Bengal Gang Rape Case: पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में 12 वर्षीय किशोरी की दर्दनाक मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. घटना के बाद लोगों में गहरा गुस्सा और दुख देखने को मिला. इंसाफ की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए, जबकि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है. पीड़ित परिवार दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की उम्मीद कर रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 06, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 12:25 PM IST
12 वर्षीय मुस्लिम युवती की गैंग रेप के बाद हत्या; BJP सरकार पर उठे सवाल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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