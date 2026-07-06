/12 वर्षीय मुस्लिम युवती की गैंग रेप के बाद हत्या; BJP सरकार पर उठे सवाल

मुख्यमंत्री ने दी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन, TMC ने सरकार को घेरा

पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. इस मामले में पुलिस दीगर आरोपियों की तलाश कर रही है. वहीं, इस मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, जबकि बीजेपी के झूठे वादे एक बार फिर खोखले साबित हुए हैं. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पीड़िता के पिता से फोन पर बातचीत की और उन्हें मंगलवार (7 जुलाई) को मिलने के लिए बुलाया. साथ ही उन्हें आश्वासन दिया है कि इस मामले में शामिल किसी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों को सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी.