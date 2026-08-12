/पाकिस्तान की नई साजिश का पर्दाफाश! बंगाल में दबोचा गया मुबय्यना जासूस, खुलेंगे कई राज

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West Bengal News Today: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की एक और मुबय्यना साजिश का सुरक्षा एजेंसियों ने पर्दाफाश किया है. जिस मुल्क की हुकूमत अक्सर भारत के खिलाफ साजिशों के इल्जामों से घिरी रहती है, उसी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पर अब अपने एक नागरिक को भारत में भेजकर अहम जानकारियां जुटाने का इल्जाम लगा है. मुबय्यना जासूस की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से हुई है.
मिली जानकारी के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से गिरफ्तार मुबय्यना पाकिस्तानी शहरी की पहचान वहाब आलम के तौर पर हुई है. एजेंसियों की पूछताछ में सामने आया है कि उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI ने भारत के पूर्वी इलाके में भारतीय सेना, नौसेना और रेलवे से जुड़ी जानकारियां हासिल करने के लिए भेजा था.
वहाब आलम को उत्तर 24 परगना जिले के हाबरा इलाके से गिरफ्तार किया गया है. वेस्ट बंगाल स्पेशल टास्क फोर्स (STF) के अधिकारियों ने उसकी गिरफ्तारी के बाद लंबी पूछताछ की. पूछताछ के दौरान उसने मुबय्यना तौर पर कई अहम बातें बताईं. पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, आलम ने बताया कि वह साल 2012 में भारत-नेपाल सीमा के रास्ते भारत में दाखिल हुआ था. इसके बाद से वह पश्चिम बंगाल के अलग-अलग इलाकों में ठिकाने बदल-बदलकर रह रहा था.
आलम की गिरफ्तारी के बाद उसके कब्जे से कई फर्जी भारतीय पहचान पत्र भी बरामद किए गए. इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी भी शामिल हैं. पुलिस को जानकारी मिली कि ये फर्जी दस्तावेज उसे मोहम्मद इजाज नाम के एक शख्स के जरिए मिले थे. इसके बाद STF ने इजाज को भी गिरफ्तार कर लिया. उसे पूर्वी कोलकाता के टॉपसिया इलाके से पकड़ा गया.
पुलिस के मुताबिक, हाबरा जाने से पहले आलम टॉपसिया में इजाज के घर पर ही रह रहा था. STF की जांच में यह भी सामने आया कि पश्चिम बंगाल में इस साल शुरू हुई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान आलम ने टॉपसिया का अपना ठिकाना छोड़ दिया था. SIR इस साल हुए विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई थी.
जांचकर्ताओं को शक है कि आलम भारत से निकलकर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश भागने की तैयारी में था. इसी वजह से उसने हाबरा को अपना नया ठिकाना बनाया, क्योंकि यह इलाका भारत-बांग्लादेश सीमा से ज्यादा दूर नहीं है. STF अब आलम और इजाज से लगातार पूछताछ कर रही है, ताकि पश्चिम बंगाल में उनके दूसरे साथियों और मददगारों का पता लगाया जा सके.
पूछताछ का एक अहम मकसद यह जानना भी है कि आलम ने अब तक भारत से जुड़ी कौन-कौन सी जानकारियां पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं तक पहुंचाई हैं. जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि भारतीय फौज, नौसेना और रेलवे से मुतल्लिक किस तरह की सूचनाएं उसके जरिए जुटाई गईं और क्या इनमें से कोई जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई जा चुकी है.