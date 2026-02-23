OTP ट्रैफिकिंग के आरोप में दो युवक गिरफ्तार, गुलाम हुसैन ने अधिकारियों पर लगाया ये आरोप

West Bengal News: पश्चिम बंगाल की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने OTP ट्रैफिकिंग और गैर-कानूनी कामों के आरोप में मुर्शिदाबाद से दो युवकों को गिरफ्तार किया है. इन गिरफ्तारियों से परिवार के सदस्यों में प्रोसेस में पारदर्शिता को लेकर चिंता बढ़ गई है. गिरफ्तार किए गए युवकों में से एक के चाचा गुलाम हुसैन ने कहा, "उन्होंने सुमन को रात करीब 11:30 बजे बरहामपुर की एक मस्जिद से गिरफ्तार किया. अधिकारियों ने हमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए. हमने सही डॉक्यूमेंट्स मांगे और उनसे भतीजे को छोड़ने के लिए कहा."

रविवार (22 फरवरी) को आरोपी सुमन को गिरफ्तार कर लिया गया. उसे ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट बिधान नगर कोर्ट के सामने पेश किया गया, और आगे की जांच के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया. STF उनकी गैर-कानूनी गतिविधियों और साथियों का पता लगाने के लिए अपनी जांच जारी रखे हुए है.

दरअसल, पश्चिम बंगाल की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने बीते 10 फरवरी को, खास सोर्स से मिली जानकारी के आधार पर जुहाब को गिरफ्तार किया, उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया. लगातार पूछताछ और शुरुआती जांच के दौरान, यह पता चला कि जुहाब अपने साथी सुमन के साथ मिलकर पैसों के बदले WhatsApp पर OTP शेयर कर रहा था. बाद में इन OTP का इस्तेमाल गैर-कानूनी कामों में किया गया. STF हेडक्वार्टर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के साथ-साथ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1885, और इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की संबंधित धाराओं के तहत एक खास मामला दर्ज किया गया है. जांच के लिए जुहाब को पुलिस कस्टडी में लिया गया.