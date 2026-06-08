पुलिस का कहना है कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता थाने में जहांगीर खान के खिलाफ कुल सात एफआईआर दर्ज हैं. इन्हीं मामलों के सिलसिले में उनकी तलाश की जा रही थी. फिलहाल पुलिस जहांगीर खान से पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.