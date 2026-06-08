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पुलिस को चकमा देकर भाग रहे थे TMC नेता जहांगीर खान? नेपाल सीमा के पास STF ने पकड़ा

TMC Leader Jahangir Khan Arrested: फाल्टा सीट से TMC के पूर्व विधायक जहांगीर खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सोमवार को तड़के सुबह राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स ने उन्हें नेपाल की सीमा के पास से गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 08, 2026, 11:25 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:29 AM IST
पुलिस को चकमा देकर भाग रहे थे TMC नेता जहांगीर खान? नेपाल सीमा के पास STF ने पकड़ा
Image Credit: TMC नेता जहांगीर खान (फाइल फोटो)

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