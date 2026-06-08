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West Bengal News Today: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद से तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता जहांगीर खान चर्चा में हैं. उन्हें बीते कई दिनों से पुलिस तलाश कर रही है. सोमवार (8 जून) को TMC नेता और पूर्व विधायक जहांगीर खान को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.
इंडिया न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, खुफिया सूचनाओं के आधार पर लगातार उनकी तलाश कर रही पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने सोमवार तड़के सुबह एक अभियान चलाकर उन्हें नेपाल बॉर्डर के पास से गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस का कहना है कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता थाने में जहांगीर खान के खिलाफ कुल सात एफआईआर दर्ज हैं. इन्हीं मामलों के सिलसिले में उनकी तलाश की जा रही थी. फिलहाल पुलिस जहांगीर खान से पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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