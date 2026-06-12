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जहांगीर के बाद अब TMC नेता अल राजी की बनियान परेड पर बवाल; शुभेंदु सरकार पर सवाल?

West Bengal Police Parade TMC's Muslim Leader: पश्चिम बंगाल में विरोधी पार्टी के नेताओं खासकर मुस्लिम नेताओं की पुलिस के जरिये कराई गए परेड को लेकर विवाद शुरू हो गया. शुक्रवार को पुलिस ने नंदीग्राम में टीएमसी नेता शेख अब्दुल अलीम उर्फ अल राजी की जांच पड़ताल के नाम पर परेड कराई, जबकि इससे एक दिन पहले पूर्व विधायक और टीएमसी नेता जहांगीर खान की भी हाफ पैंट और बनियान में परेड कराने की वीडियो सामने आई थी.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 12, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:29 PM IST
जहांगीर के बाद अब TMC नेता अल राजी की बनियान परेड पर बवाल; शुभेंदु सरकार पर सवाल?
Image Credit: टीएमसी नेता जहांगीर खान (बाएं) और अल राजी (दाएं) को पुलिस ने कराया परेड

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