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West Bengal News Today: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की अगुवाई में सुवेंदु सरकार के गठन के बाद पुलिस प्रशासन की कार्रवाई सवालों के घेरे में. हालिया कई दिनों से मुस्लिम नेताओं को गिरफ्तार पुलिस लगातार परेड करा रही है. बीते दिनों तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC) के नेता जहांगीर खान के बाद एक और मुस्लिम नेता को पुलिस ने हाफ पैंट या कहें चड्डी और बनियान में परेड कराई.
दरअसल, नंदीग्राम में तृणमूल कांग्रेस के प्रभावशाली नेता शेख अब्दुल अलीम उर्फ अल राजी को पुलिस ने जांच के नाम पर अलग-अलग इलाकों में ले जाकर परेड कराई गई. इसी तस्वीरे सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो गया है. नंदीग्राम में चुनाव बाद हुई हिंसा, दुकानों और घरों में तोड़फोड़, सियासी अशांति से जुड़े कई मामलों में तृणमूल कांग्रेस नेता अल राजी आरोपी हैं.
टीएमसी नेता अल राजी को पुलिस ने आधी पैंट-बनिया में कराया परेड
इसी मामले की जांच के नाम पर शुक्रवार (12 जून) को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच शेख अब्दुल अलीम उर्फ अल राजी को अलग-अलग घटनास्थलों पर लेकर पहुंची. इस दौरान पुलिस उन्हें आधी पैंट और बनियान में इलाके में घुमाती नजर आ रही है. इसकी वीडियों और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नेटीजंस की कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली है, और उन्होंने इसे "रिवेंज पॉलिटिक्स" करार देते हुए बीजेपी सरकार की आलोचना की.
मिली जानकारी के मुताबिक, अल राजी ने बीते 9 जून को सुबह सरेंडर किया था. उनके खिलाफ नंदीग्राम के अलग-अलग इलाकों में साल 2021 में हुए चुनाव के बाद की हुई हिंसा से जुड़े कई मामलों में आरोपी बनाया गया है. इन मामलों में गैर-जमानती धाराएं भी शामिल हैं. सरेंडर के बाद उन्हें हल्दिया अदालत में पेश किया गया था, जहां से अदालत ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया.
पुलिस ने क्या कहा?
जांच के दौरान पुलिस सबसे पहले टीएमसी नेता शेख अब्दुल अलीम उर्फ अल राजी को बंकिम मोड़ इलाके में लेकर पहुंची. आरोप है कि साल 2021 के चुनाव के बाद इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए थे. साथ ही दुकानों और मकानों में तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुई थीं. पुलिस का आरोप है कि इन घटनाओं में अल राजी और उनके सहयोगियों की भूमिका की जांच की जा रही है.
इसके बाद पुलिस उन्हें गड़चक्रबेड़िया बाजार क्षेत्र में भी लेकर गई, जहां मामले से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की गई. और फिर कालीचरणपुर इलाके लेकर पहुंची. यहां 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुई सियासी हिंसा में रथीबाला आड़ी नाम की महिला की मौत के मामले की जांच चल रही है. आरोप है कि इस मामले में भी अल राजी प्रमुख आरोपियों में शामिल हैं. जब पुलिस उन्हें इस क्षेत्र में लेकर पहुंची तो वहां माहौल गर्म हो गया.
मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने "चोर-चोर" के नारे लगाने शुरू कर दिए. हालात को काबू में रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था. इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि अल राजी ने अवाम की नाराजगी से बचने के लिए सरेंडर किया है. पार्टी का कहना है कि कानून से बचने का कोई रास्ता नहीं है और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.
जहांगीर खान की भी पुलिस ने कराई परेड
बता दें, इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता जहांगीर खान को भी पुलिस के जरिये इलाके में परेड कराया गया था. साउथ 24 परगना जिले की फाल्टा विधानसभा सीट के उपचुनाव से हटने वाले जहांगीर खान को गुरुवार (11 जून) को पुलिस ने आधी पैंट और टी-शर्ट में क्षेत्र के अलग-अलग हिस्सों में लेकर गई थी. इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई.
पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई जबरन वसूली के एक मामले की जांच के तहत की गई. पुलिस जहांगीर खान को उनके घर और तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय कार्यालय भी ले गई. वहां उनकी मौजूदगी में तलाशी अभियान चलाया गया. पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े पहलुओं को दोबारा समझने और जांच को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें घटनास्थलों पर ले जाया गया.
पुलिस का नेपाल भागने की कोशिश करने का आरोप
टीएमसी नेता जहांगीर खान को 8 जून को राज्य पुलिस के एसटीएफ ने नेपाल बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक, जहांगीर खान इस रास्त से नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे. गुप्त सूचना मिलने के बाद उन्हें पकड़कर कोलकाता लाया गया.
जहांगीर खान के खिलाफ फाल्टा थाने में कई मामले दर्ज हैं. इससे पहले भी तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं को गिरफ्तार कर कमर में रस्सी बांधकर इलाके में घुमाने के मामले सामने आ चुके हैं. इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है. अदालत ने कहा है कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन उसे जानबूझकर बदनाम नहीं कर सकती है.