टीएमसी नेता अल राजी को पुलिस ने आधी पैंट-बनिया में कराया परेड

इसी मामले की जांच के नाम पर शुक्रवार (12 जून) को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच शेख अब्दुल अलीम उर्फ अल राजी को अलग-अलग घटनास्थलों पर लेकर पहुंची. इस दौरान पुलिस उन्हें आधी पैंट और बनियान में इलाके में घुमाती नजर आ रही है. इसकी वीडियों और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नेटीजंस की कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली है, और उन्होंने इसे "रिवेंज पॉलिटिक्स" करार देते हुए बीजेपी सरकार की आलोचना की.