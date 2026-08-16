/आशीष बनर्जी की संदिग्ध मौत पर इमरान मसूद का BJP पर हमला, बोले- बंगाल में जंगलराज

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West Bengal News: मगरिबी बंगाल में एक सीनियर सियासी शख्सियत की मुश्तबा हालात में हुई मौत ने रियासत की सियासत को एक बार फिर गरमा दिया है. तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC) के साबिका एमएलए और मगरिबी बंगाल कानून साज असेंबली के साबिक डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी की लाश इतवार (16 अगस्त) को बीरभूम जिले के रामपुरहाट में उनकी रिहाइशगाह में मौजूद दफ्तर से बरामद हुई.
उनके मौत की खबर सामने आते ही इलाके में अफरातफरी मच गई और पार्टी कारकुनों के साथ-साथ मुकामी लोगों की बड़ी तादाद उनके दफ्तर के बाहर जमा हो गई. इस घटना को लेकर कांग्रेस के रुक्न-ए-पार्लियामेंट इमरान मसूद ने मगरिबी बंगाल की भारतीय जनता पार्टी (BJP) की अगुवाई वाली शुभेंदु अधिकारी हुकूमत पर तीखा हमला बोला और राज्य में जंगलराज कायम होने का इल्जाम लगाया.
इमरान मसूद ने आशीष बनर्जी की मौत पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि मगरिबी बंगाल में जिस तरह से कत्ल और तशद्दुद की घटनाएं हो रही हैं, वह पूरे मुल्क के लिए चिंता की बात होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जो शख्स करीब 25 साल तक लगातार विधायक रहा और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जैसे अहम ओहदे पर भी रहा, उसका फांसी पर लटका हुआ मिलना गंभीर मामला है.
कांग्रेस रुक्न-ए-पार्लियामेंट ने कहा कि आशीष बनर्जी के पास से एक सुसाइड नोट भी मिलने की बात सामने आई है. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि यह नोट हकीकत में उन्हीं का है या नहीं, यह जांच का मौजूं है. उन्होंने कहा कि इस मामले की हकीकत जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ सकेगी.
इमरान मसूद ने मगरिबी बंगाल की कानून-ओ-निजाम को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने इल्जाम लगाया कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस के कारकुनान और रुक्न-ए-पार्लियामेंट लूटपाट कर रहे हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने करीब 38 लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की है. कांग्रेस रुक्न-ए-पार्लियामेंट के मुताबिक, इन घटनाओं से बड़े पैमाने पर लूटपाट होने की बात सामने आती है और पूरे मगरिबी बंगाल में जंगलराज जैसे हालात पैदा हो गए हैं.
इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "दिमागी नक्सली" वाले बयान पर भी इमरान मसूद ने अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि समाज में ऐसे बहुत से "दिमागी नक्सली" मौजूद हैं, जो लोगों के बीच जहर घोलने का काम कर रहे हैं. उनका कहना था कि समाज में नफरत फैलाकर और मजहब या जाति के नाम पर लोगों को बांटकर सिर्फ सियासत की जा रही है. उन्होंने कहा कि इस तरह की सियासत करने वाले मुल्क की असल परेशानियों की बात नहीं कर रहे हैं.
उधर, आशीष बनर्जी की मौत के मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल मौत की असल वजह साफ नहीं हो सकी है. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उनकी मौत किन हालात में हुई और इसके पीछे क्या वजह रही.
आशीष बनर्जी मगरिबी बंगाल की सियासत में लंबे वक्त से एक्टिव रहे थे और इलाके में उनकी मजबूत सियासी पहचान थी. वह रामपुरहाट विधानसभा सीट से लगातार पांच बार विधायक चुने गए थे. लंबे सियासी सफर के दौरान उन्होंने तत्कालीन ममता बनर्जी सरकार में स्कूल तालीम, एग्रीकल्चर और आयुष डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी भी संभाली थी.