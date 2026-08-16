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आशीष बनर्जी की संदिग्ध मौत पर इमरान मसूद का BJP पर हमला, बोले- बंगाल में जंगलराज

Imran Masood on Asish Banerjee Death Case: मगरिबी बंगाल के साबिका डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी की मुश्तबा हालात में मौत के बाद सियासत गर्मा गई है. कांग्रेस के रुक्न-ए-पार्लियामेंट इमरान मसूद ने इस पर तश्वीश का इजहार करते हुए रियासत की अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल पर सवालात उठाए और बंगाल में जंगल राज जैसे हालात होने का इल्जाम लगाया. फिलहाल बंगाल पुलिस आशीष बनर्जी की मौते के मामले की तहकीकात कर रही है.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 16, 2026, 10:34 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 10:36 PM IST
आशीष बनर्जी की संदिग्ध मौत पर इमरान मसूद का BJP पर हमला, बोले- बंगाल में जंगलराज
Image Credit: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद (दाएं) का TMC के सीनियर नेता आशीष बनर्जी (बाएं) की मौत पर बड़ा बयान

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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