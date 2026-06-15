/क्या जहांगीर खान को मुसलमान होने की सजा मिल रही है? हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी सड़क पर परेड

इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब कोलकाता हाईकोर्ट ने पुलिस के इस तरीके पर आपत्ति जताई. हाईकोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी आरोपी के साथ कानून के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए और उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करना न्यायिक प्रक्रिया की भावना के खिलाफ है. कोलकाता हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आलोचना भी की. इसके बावजूद पुलिस ने अपनी शैली नहीं बदली और अदालत की टिप्पणी के बाद भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रखी. पूर्व विधायक जहांगीर खान को पुलिस अलग-अलग जगहों पर जांच और पूछताछ के लिए ले जा रही है. इस दौरान उनके वीडियो सामने आए हैं, जिनमें वह शॉर्ट्स पहनकर सड़कों पर चलते और कान पकड़कर लोगों से माफी मांगते दिखाई दे रहे हैं.