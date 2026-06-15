/क्या जहांगीर खान को मुसलमान होने की सजा मिल रही है? हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी सड़क पर परेड

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West Bengal News: पश्चिम बंगाल के पूर्व विधायक जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया. इसके बाद पुलिस उन्हें कई स्थानों पर पूछताछ के लिए लेकर गई. पुलिस ने रिमांड के दौरान जहांगीर खान को हाफ पैंट और शर्ट में सार्वजनिक सड़कों पर घुमाया. अगले दिन भी पुलिस उन्हें कॉलर पकड़कर लोगों के बीच लेकर गई और कथित तौर पर उनसे माफी मंगवाई. मामला यहीं नहीं रुका. 14 जून को भी पुलिस उन्हें नंगे पैर सड़कों पर लेकर गई और कान पकड़कर माफी मांगने को कहा गया. इन घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब कोलकाता हाईकोर्ट ने पुलिस के इस तरीके पर आपत्ति जताई. हाईकोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी आरोपी के साथ कानून के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए और उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करना न्यायिक प्रक्रिया की भावना के खिलाफ है. कोलकाता हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आलोचना भी की. इसके बावजूद पुलिस ने अपनी शैली नहीं बदली और अदालत की टिप्पणी के बाद भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रखी. पूर्व विधायक जहांगीर खान को पुलिस अलग-अलग जगहों पर जांच और पूछताछ के लिए ले जा रही है. इस दौरान उनके वीडियो सामने आए हैं, जिनमें वह शॉर्ट्स पहनकर सड़कों पर चलते और कान पकड़कर लोगों से माफी मांगते दिखाई दे रहे हैं.
क्यों बनाया जा रहा है निशाना
सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है. कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या किसी भी पूर्व जनप्रतिनिधि या विधायक को इस तरह नंगे पैर सड़कों पर घुमाया जा सकता है. कुछ यूजर्स का कहना है कि उन्होंने पहले कभी किसी पूर्व या मौजूदा जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार होते नहीं देखा. वहीं, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि जहांगीर खान को मुसलमान होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है.
Jahangir Khan of the ‘Pushpa’ infamy being paraded on the streets by cops, he is seen apologising to the public. Dressed in shorts, he is shamed in public, Calcutta HC has criticised this parading of accused. pic.twitter.com/UsrRmDNT6y
— Smita Prakash (@smitaprakash) June 15, 2026
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि TMC नेता जहांगीर खान फाल्टा विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार थे. इस सीट पर मतदान के दौरान कथित अनियमितताओं की शिकायतों के बाद चुनाव रद्द कर दिया गया था. बाद में री-पोलिंग से पहले जहांगीर खान ने अपना नामांकन वापस ले लिया था. हाल ही में पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने जहांगीर खान को नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार किया. पुलिस का दावा है कि वह देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था. गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन्हें जांच और पूछताछ के लिए फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में लेकर गई.