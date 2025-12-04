Advertisement
बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान पड़ा भारी, TMC विधायक को ममता ने किया सस्पेंड

TMC MLA Suspended: तृणमूल कांग्रेस ने मुर्शिदाबाद के भरतपुर से MLA हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद के फिर से बनाने की घोषणा करने पर सस्पेंड कर दिया. मंत्री फिरहाद हकीम ने इसे पार्टी अनुशासन का उल्लंघन बताया और BJP की साजिश बताया.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 04, 2025, 04:32 PM IST

TMC MLA Suspended: तृणमूल कांग्रेस ने आज अल्पसंख्यक बहुल मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हुमायूं कबीर को निलंबित कर दिया. उन्होंने हाल ही में इसी जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने की योजना की घोषणा की थी. पश्चिम बंगाल के नगर मामलों और शहरी विकास मंत्री और कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि पार्टी ने उनकी हालिया गतिविधियों के कारण यह फैसला लिया है, जिसमें धार्मिक जोश के साथ राजनीति की बू भी आ रही थी, जिसे तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी अनुशासन का गंभीर उल्लंघन माना है.

हकीम ने कहा, “पार्टी कबीर से कोई संबंध नहीं रखेगी. बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा करके, उन्होंने असल में 1992 की असली बाबरी मस्जिद की कड़वी यादों को फिर से जगाने की कोशिश की है. हमें लगता है कि उनके हाल के कामों में बीजेपी का भी हाथ है. हमें यह भी लगता है कि बीजेपी कबीर को आगे करके बांटने वाली राजनीति को हवा देने की कोशिश कर रही है.”

निलंबन के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, कबीर ने कहा कि वह शुक्रवार को अपना इस्तीफा देंगे, लेकिन यह साफ नहीं किया कि वह पार्टी से इस्तीफा देंगे या विधायक पद से या दोनों से दे सकते हैं. कबीर ने कहा, “मैं हकीम ने जो कहा उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा. मैं कल अपना इस्तीफा दूंगा.” पहले ही, कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली एक डिवीजन बेंच के सामने एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने की कबीर की घोषणा को चुनौती दी गई है.

मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में उस जमीन को लेकर भी विवाद बढ़ गया है, जिसे कबीर ने प्रस्तावित निर्माण स्थल बताया था. जमीन के मालिक मुर्शिदाबाद के एक किसान ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि वह न तो जमीन बेचेंगे और न ही किसी को उस पर बाबरी मस्जिद बनाने देंगे. उन्होंने प्रॉपर्टी के चारों ओर एक चारदीवारी भी बना दी है. हालांकि, कबीर ने कड़ी चुनौती देते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए "अपनी जान भी दे देंगे."

इनपुट-आईएएनएस

west bengal tmcTMC MLA suspendedHumayun Kabir suspended

