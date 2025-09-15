बांग्लादेशी गर्भवती महिला को भारतीय ससुरालियों ने दिया धोखा; बॉर्डर पर छोड़ फरार हुआ ससुर

Bangladeshi Woman in West Bengal: बांग्लादेश की एक महिला को भारत के पश्चिम बंगाल में उसके ससुराल वालों ने धोखा दिया. उसके चाचा ससुर ने घर पहुंचाने का झांसा देकर बॉर्डर पर छोड़कर फरार हो गया. गर्भवती महिला अपने दो बच्चों के साथ सीमा पर काफी देर तक भटकती रही. बाद में पुलिस ने पीड़िता और उसके बच्चों को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया.
West Bengal News Today: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया. यहां बांग्लादेश से आई एक गर्भवती महिला को उसके चाचा ससुर ने घर ले जाने का झांसा देकर बॉर्डर पर छोड़कर फरार हो गया. परेशान महिला अपनी दो छोटी बच्चियों के साथ मेट्रापोल बॉर्डर पर पूरे बैठी रही और उसकी बेबस नजरें चाचा ससुर को खोजती रहीं.
मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना इतवार (14 सितंबर) सुबह की है. सोमवार (15 सितंबर) की सुबह पेट्रापोल पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया. क्योंकि पीड़िता के पास वैध दस्तावेज नहीं थे. पुलिस उसे थाने ले गई और आज उसे बांग्ला कोर्ट में पेश करेगी. यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी है और लोग ससुराल वालों को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं.
इस संबंध में उत्तर 24 परगना पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार महिला का नाम परिमा अख्तर है. वह बांग्लादेश के चटगांव की रहने वाली है. 6 साल पहले परिमा की शादी भारत के रहने वाले मिलन शेख से हुई थी. उसके दो बेटे हैं, जिनमें से एक की उम्र चार साल और दूसरे की उम्र दो साल है. परिमा का शौहर मिलन शेख बचपन से अपनी मां के साथ बांग्लादेश में ही रहता था.
शादी के बाद भी परिमा और मिलन का घर बांग्लादेश में ही था. परिमा नौ महीने पहले अपने शौहर मिलन शेख के साथ भारत अपने ससुराल आई थी और दक्षिण 24 परगना के कैनिंग इलाके में रहने लगी. परिमा का आरोप है कि भारत आने के बाद उसके शौहर और ससुराल वाले उसे लगातार परेशान करने लगे और बांग्लादेश वापस जाने का दबाव डालते थे. इस दौरान परिमा फिर से गर्भवती हो गई.
इतवार सुबह परिमा के चाचा ससुर चांद शेख उसे और उसके बच्चों को पेट्रापोल लेकर आया था. चांद शेख ने उसे दिलासा दिलाया कि वह परिमा को उसके पिता के घर यानी मायके ले जाएगा. होटल में खाना खिलाने के बाद वह फल लाने का बहाना बनाकर चुपचाप भाग गया. परिमा ने परेशान होकर चांद शेख और दूसरे ससुराल वालों को फोन से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं किया. उल्टा सबने फोन बंद कर दिया.
इसके बाद परिमा अपने बच्चों के साथ पेट्रापोल सीमा पर गेट नंबर 3 के पास दोपहर से लेकर रात तक बेबस बैठी रही. स्थानीय लोगों ने उसे वहां परेशान देखा तो पूछताछ की. इसके बाद सोमवार सुबह पेट्रापोल पुलिस ने परिमा को पकड़ लिया और पूछताछ शुरू कर दी. पुलिस की जांच में परिमा के पास से कोई वैध दस्तावेजन नहीं मिले. इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया. आज पुलिस ने परिमा को बांग्ला कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई करेगी.
