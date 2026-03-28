Kolkata में SIR से कट गया हाईकोर्ट के पूर्व मुस्लिम जज का नाम; शाहिदुल्लाह बोले- मैं क्या करूँ अब ?

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शाहिदुल्लाह मुंशी का नाम ही वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है. 27 मार्च को जारी 'पेंडिंग' वोटरों की पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट में यह बात सामने आई कि जस्टिस मुंशी का नाम लिस्ट से काट दिया गया है, जबकि उनकी पत्नी और सबसे बड़े बेटे के नाम अभी भी 'पेंडिंग' कैटेगरी में हैं. मुंशी ने इस कार्रवाई को बेहद अपमानजनक और मानसिक रूप से परेशान करने वाला बताया है.

जस्टिस मुंशी का कहना है कि उन्होंने SIR प्रक्रिया के दौरान सभी ज़रूरी दस्तावेज जमा किए थे, जिसमें पासपोर्ट के साथ-साथ आधार और पैन कार्ड देने का प्रस्ताव भी शामिल था, फिर भी उनका नाम हटा दिया गया. उन्होंने कहा, "मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह फैसला किस आधार पर लिया गया है. अब तक सिर्फ़ मेरा नाम हटाया गया है, जबकि मेरे परिवार के दूसरे सदस्य अभी भी 'पेंडिंग' कैटेगरी में हैं. यह स्थिति मेरे लिए बेहद परेशान करने वाली है." मुंशी पहले बोबाजार विधानसभा क्षेत्र के वोटर थे. बाद में उन्होंने अपना नाम एंटाली इलाके में ट्रांसफर करवा लिया था.

अब तक इतने लाख काट दिए गए हैं नाम

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया शुरू होने के बाद से पूरे राज्य में वोटर लिस्ट से कुल 63.66 लाख नाम हटा दिए गए हैं. इसके बाद पश्चिम बंगाल में वोटरों की कुल संख्या 7.66 करोड़ से घटकर लगभग 7.04 करोड़ रह गई है. इसके अलावा, 60 लाख से ज़्यादा वोटर अभी भी 'पेंडिंग' कैटेगरी में हैं, जिससे स्थिति और भी ज़्यादा पेचीदा हो गई है. इस पूरे मामले ने अब एक राजनीतिक रंग भी ले लिया है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

टीएमसी ने बोला हमला

पार्टी के एक नेता ने कहा, "अगर हाई कोर्ट के एक पूर्व जज का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है, तो कोई भी आम, गरीब और हाशिए पर पड़े नागरिकों की दुर्दशा का अंदाजा लगा सकता है." वहीं, चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर अभी तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है. इससे विपक्ष और सत्ताधारी पार्टियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर और भी तेज हो गया है. जस्टिस मुंशी ने कहा है कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपीलीय ट्रिब्यूनल का रुख करेंगे और मतदाता सूची में अपना नाम फिर से शामिल करवाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे.