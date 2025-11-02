Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2985495
Zee SalaamIndian Muslim

SIR ने ली एक और जान, बंगाल के मजदूर ने तमिलनाडु में उठाया खौफनाक कदम

West Bengal SIR Controversy: तमिलनाडु में पश्चिम बंगाल के मजदूर बिमल संत्रा की मौत ने सियासी हलचल बढ़ा दी है. परिवार का दावा है कि चुनाव आयोग के जरिये घोषित SIR से वे मानसिक तनाव में थे. टीएमसी ने सरकार पर भय का माहौल बनाने का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी ने सियासी रंग देने का आरोप लगाया है. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 02, 2025, 07:08 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक AI तस्वीर
प्रतीकात्मक AI तस्वीर

West Bengal News Today: पश्चिम बंगाल के एक प्रवासी मजदूर की तमिलनाडु में मौत के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है. मृतक के परिवार ने दावा किया है कि चुनाव आयोग के जरिये बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की घोषणा के बाद वह परेशान थे, इसी तनाव के चलते बीमार पड़ गए. मृतक का नाम बिमल संत्रा (51) बताया जा रहा है, जो पूर्वी बर्धमान जिले के जमालपुर क्षेत्र के नवग्राम गांव का रहने वाले हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, बिमल संत्रा बीते महीने काम की तलाश में तमिलनाडु गया था. पीड़ित परिवार ने बताया कि 26 अक्टूबर को उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद आनन फानन में वहां के अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान गुरुवार (31 अक्टूबर) को उनकी मौत हो गई. शनिवार शाम को उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, जहां शोक की लहर दौड़ गई.

SIR की खबर से तनाव में थे बिमल

मृतक के बेटे बापी संत्रा ने बताया कि उनके पिता SIR की घोषणा के बाद लगातार परेशान थे. बापी ने मीडिया से कहा, "मेरे पिता बहुत चिंतित थे कि अगर SIR लागू हुआ तो उनका नाम मतदाता सूची में रहेगा या नहीं. वह बार-बार यही कहते थे और इसी चिंता में बीमार पड़ गए." उन्होंने बताया कि पिता की मौत के बाद उन्होंने तमिलनाडु के तंजावुर स्थित ओराथानाडु पुलिस स्टेशन में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कराया है.

Add Zee News as a Preferred Source

परिवार का आरोप है कि केंद्र सरकार के जरिये पश्चिम बंगाल में मनरेगा (MGNREGA) योजना बंद कर देने की वजह से गांव के कई लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए जाते हैं. बिमल भी रोजी रोटी की तलाश में तमिलनाडु गए थे. बीते कुछ दिनों से SIR के ऐलान की खबर सुनकर वह काफी परेशान थे.

बिमल की मौत के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता और लोकसभा में पार्टी के नेता अभिषेक बनर्जी ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की. पार्टी के स्थानीय नेताओं ने इतवार (2 नवंबर) को नवग्राम गांव पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की. जमालपुर के TMC विधायक आलोक कुमार ने कहा कि "केंद्र सरकार की नीतियों ने ग्रामीणों को पलायन के लिए मजबूर किया है और अब SIR जैसी प्रक्रिया ने लोगों के बीच डर का माहौल बना दिया है."

SIR से बंगाल में लोगों में दहशत

TMC नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की इस घोषणा ने लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ाई है. पार्टी के राज्य मंत्री स्वप्न देबनाथ और जिला अध्यक्ष रवींद्रनाथ चटर्जी ने भी गांव जाकर परिवार से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि "SIR लागू होने के बाद लोगों को डर है कि कहीं उनका नाम मतदाता सूची से हटा न दिया जाए. इससे कई लोग मानसिक तनाव में हैं. आयोग को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए."

TMC का दावा है कि यह कोई पहला मामला नहीं है. कुछ दिन पहले उत्तर 24 परगना जिले के पानीहाटी इलाके में भी इसी डर से प्रदीप नाम के शख्स ने आत्महत्या कर ली थी. पुलिस ने उसके पास से एक सुसाइड नोट बरामद किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उसे डर है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा. वहीं, कूचबिहार के दिनहाटा में खैरुल शेख नाम के शख्स ने भी इसी डर के चलते जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की थी. बीरभूम जिले के इलम बाजार क्षेत्र में भी एक वृद्ध की मौत इसी तरह की वजह से बताई जा रही है.

BJP ने लगाया सियासी रंग देने का आरोप

हालांकि, स्थानीय भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. बीजेपी के जमालपुर-1 मंडल अध्यक्ष प्रधान चंद्र पाल ने कहा, "बिमल की मौत दुखद है, लेकिन इसका SIR से कोई ताल्लुक नहीं है. यह कहना गलत है कि वह डर की वजह से बीमार पड़े।. तृणमूल कांग्रेस इस घटना को सियासी रंग दे रही है ताकि लोगों में चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा सके."

फिलहाल, तमिलनाडु पुलिस ने इस मामले में अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. वहीं, बिमल संत्रा का अंतिम संस्कार इतवार को शाम को पश्चिम बंगाल के उनके गांव में किया गया.

यह भी पढ़ें: हापुड़ में नौजवान की सरेआम पिटाई; भीड़ बनाती रही वीडियो, पुलिस जांच में जुटी!

 

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

West Bengal newsSIR ControversyTMCBJP

Trending news

UP News
हापुड़ में नौजवान की सरेआम पिटाई; भीड़ बनाती रही वीडियो, पुलिस जांच में जुटी!
UP News
मोदी-योगी को गाली देने वाले पर पुलिसिया तांडव, पुलिस के कंधों पर रईस पहुंचा थाने
Assam news
'मिया भाई की डेयरिंग नहीं चलेगी' हिमंता की जुबान ने फिर उगली नफरत की जुबान!
West Bengal news
परदे के हीरो, बयानबाजी में विलेन; मिथुन BJP की सांप्रदायिक सियासत के पोस्टर बॉय!
Punjab news
कपूरथला में स्पाई ट्रैप का भंडाफोड़! राजा-जसकरण-गुरनाम कर रहे थे पाकिस्तान की जासूसी
shahrukh khan
लंगोट में कट्टा लेकर चलने वाले सख्त लौंडों को भी शाहरुख़ खान ने सिखाया है प्यार करना
Bihar News
तेजस्वी का चुनावी दांव! बोले- सहनी के अलावा बिहार में मुस्लिम-दलित होंगे डिप्टी CM
Lal Khat Ceremony
West UP की मुस्लिम शादियों में है 'लाल खत' का रिवाज; पुराने दौर का होता है एहसास
Delhi
Delhi Riots: मोहम्मद की दुकान में की थी आगजनी; कोर्ट ने कपिल समेत 6 को सुनाई सज़ा
Tanzania
Tanzania चुनाव को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन, 700 लोगों की मौत