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'अब हर राज खुलेगा', राम मंदिर चंदा चोरी पर इक़बाल अंसारी का बड़ा धमाका

Iqbal Ansari on Ram Mandir Donation Controversy: राम मंदिर के लिए चंदे और ट्रस्ट से जुड़े आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए इकबाल अंसारी ने कहा कि अगर कोई गड़बड़ी हुई है, तो जांच से सच सामने आ जाएगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि सभी सवालों के जवाब मिल सकें और सच जनता के सामने आ सके.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 10, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:05 PM IST
'अब हर राज खुलेगा', राम मंदिर चंदा चोरी पर इक़बाल अंसारी का बड़ा धमाका
Image Credit: बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामले में पूर्व वादी इकबाल अंसारीSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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