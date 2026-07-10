'अब हर राज खुलेगा', राम मंदिर चंदा चोरी पर इक़बाल अंसारी का बड़ा धमाका

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Ayodhya News: बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामले में पूर्व वादी इकबाल अंसारी ने शुक्रवार को देश भर के लोगों से अपील की कि वे राम मंदिर, मंदिर समिति और सरकार पर भरोसा बनाए रखें. राम मंदिर से चंदा चोरी के कथित मामले के बीच उन्होंने कहा कि इसकी जांच एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) कर रही है और जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. अंसारी ने कहा कि भगवान राम की नगरी अयोध्या शांतिपूर्ण है और सभी धर्मों के लोगों का स्वागत करती है.
अंसारी ने ANI को बताया, "राम मंदिर से जुड़ी जो भी घटना हुई है, उसकी जांच SIT कर रही है और सरकार ने भी सकारात्मक भूमिका निभाई है. कानून-व्यवस्था अच्छी तरह से बनाए रखी गई है. गलत काम करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है. हम देश और दुनिया भर के लोगों से अपील करते हैं कि राम मंदिर आस्था का विषय है और वहां भगवान राम विराजमान हैं. जिम्मेदार लोगों को पकड़ लिया गया है. लोगों को मंदिर समिति पर भरोसा रखना चाहिए, सरकार पर विश्वास करना चाहिए और मुख्यमंत्री पर भरोसा करना चाहिए. जांच ठीक से हो रही है."
उन्होंने कहा कि जांच के जरिए कथित गड़बड़ी से जुड़ी सच्चाई सामने आएगी. उन्होंने कहा, "देवता से संबंधित जो भी गलत हुआ है, वह सामने आ रहा है और सच्चाई उजागर हो रही है. देश के लोगों को भगवान राम में वैसी ही आस्था बनाए रखनी चाहिए जैसी हमेशा रही है. भगवान राम की नगरी अयोध्या सभी की है. हमारी भी आस्था है, हम भी सम्मान करते हैं और हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं. जो कुछ भी हुआ है, वह सबके सामने आएगा. यह भगवान राम की नगरी है."
इकबाल अंसारी ने लोगों से की ये अपील
इस मामले से जुड़ी कथित फर्जी रसीदों के मुद्दे पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए अंसारी ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और उन्हें भरोसा है कि इसमें शामिल लोगों की पहचान कर ली जाएगी. उन्होंने आगे कहा, "यह मामला जांच के दायरे में है. जिसने भी कोई गलत काम किया है, भगवान खुद उसे देख रहे हैं. जांच करने वाले आखिरकार इसमें शामिल सभी लोगों तक पहुंच ही जाएंगे. कोई भी बात छिपी नहीं रहेगी. यह देवी-देवताओं की धरती है. आरोपी चाहे कहीं भी हों, पुलिस उन तक पहुंच जाएगी. हमें सरकार पर भरोसा है और देश-दुनिया के लोगों को भगवान राम पर भरोसा है. जिम्मेदार लोगों को पकड़ा जाएगा. उन्होंने चाहे कोई भी गलत काम किया हो, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा."
जांच को लेकर क्या कहा?
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नियुक्ति के बारे में पूछे जाने पर अंसारी ने कहा कि सभी को भगवान पर भरोसा है और वह किसी का विरोध नहीं करते हैं. उन्होंने कहा, "हर कोई भगवान का भक्त है. चाहे इंसान हों या कोई भी जीव-जंतु, सभी की भगवान में आस्था है. हम किसी का विरोध नहीं करते. जो भी भगवान राम की नगरी में रहता है, उसे ईमानदारी और साफ-सफाई के साथ रहना चाहिए." आज की अयोध्या की तुलना पुराने समय से करते हुए अंसारी ने कहा कि शहर में बड़े पैमाने पर विकास हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, साथ ही रोजगार के मौके भी पैदा हुए हैं.
राम मंदिर को लेकर क्या कहा?
उन्होंने कहा, "अयोध्या भगवान राम और कई अन्य देवी-देवताओं के मंदिर का घर है. यहां जबरदस्त विकास हुआ है और कई लोगों को रोजगार मिला है. यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिशों का नतीजा है. यहां पार्क, मंदिर, सड़कें सब कुछ मौजूद है. कानून-व्यवस्था भी अच्छी है. जिन लोगों ने भगवान राम के मंदिर में गलत काम किया, वे अब जेल में हैं." खराब सड़कों और विकास कार्यों से जुड़े सवालों पर अंसारी ने कहा कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से अब आने वाले लोग बिना किसी देरी के राम मंदिर और हनुमानगढ़ी पहुंच सकते हैं. उन्होंने कहा, "यहां एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन है - ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देन हैं. अयोध्या का विकास उनकी उपलब्धि है."