'अब हर राज खुलेगा', राम मंदिर चंदा चोरी पर इक़बाल अंसारी का बड़ा धमाका

इकबाल अंसारी ने लोगों से की ये अपील

इस मामले से जुड़ी कथित फर्जी रसीदों के मुद्दे पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए अंसारी ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और उन्हें भरोसा है कि इसमें शामिल लोगों की पहचान कर ली जाएगी. उन्होंने आगे कहा, "यह मामला जांच के दायरे में है. जिसने भी कोई गलत काम किया है, भगवान खुद उसे देख रहे हैं. जांच करने वाले आखिरकार इसमें शामिल सभी लोगों तक पहुंच ही जाएंगे. कोई भी बात छिपी नहीं रहेगी. यह देवी-देवताओं की धरती है. आरोपी चाहे कहीं भी हों, पुलिस उन तक पहुंच जाएगी. हमें सरकार पर भरोसा है और देश-दुनिया के लोगों को भगवान राम पर भरोसा है. जिम्मेदार लोगों को पकड़ा जाएगा. उन्होंने चाहे कोई भी गलत काम किया हो, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा."