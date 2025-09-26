UAPA कानून में बगैर ट्रायल के सालों से जेल में पड़े हैं सैकड़ों मुस्लिम नौजवान; 97% मामलों में साबित नहीं होता है आरोप

UAPA Law: साल 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित साजिश के आरोप में गिरफ्तार कई मुस्लिम नौजवान लगभग 5 साल से जेलों में बंद हैं. उनकी जमानत याचिका लगातार न्यायलयों में खारिज हो रही हैं. मुख्य आरोपियों में शरजील इमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, गुलफिशां फातमा, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा समेत कई अन्य शामिल हैं. इनमें से कुछ लोगों को लगभग पांच सालों से जमानत ही नहीं मिली है. इन पर Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) के तहत केस दर्ज है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या है UAPA जिसकी वजह से मुस्लिम नौजवानों को जमानत नहीं मिल रही है.

क्या है UAPA कानून?

दरअसल, सरकार ने 1967 में देश विरोधी और आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए Unlawful Activities Prevention Act बनाया. हालांकि, सरकारों पर इस कानून के दुरुपयोग का आरोप लगता रहा है. कई मामलों में इसकी पुष्टि भी हुई है. जबकि इस कानून का मकसद भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ होने वाली सरगर्मियों पर रोक लगाना है. इसे आमतौर पर आतंकरोधी कानून भी कहा जाता है.

कैसे और क्यों बना UAPA कानून?

साल 1963 में राष्ट्रीय एकीकरण परिषद (National Integration Council) ने एक कमेटी बनाई थी. कमेटी की सिफारिशों पर संसद ने संविधान में 16वां संशोधन किया, जिसके तहत बोलने की आज़ादी, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार पर 'देश की अखंडता और संप्रभुता' के नाम पर कुछ सीमाएं लगाने का अधिकार मिला. इसके बाद संसद ने 1967 में UAPA बिल पास किया और राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह कानून लागू हो गया.

UAPA कानून में समय-समय पर कई संशोधन किए गए. सबसे शुरुआती बदलाव साल 1969, 1972 और 1986 में किए गए थे. इसके बाद 2004 में पोटा (POTA) कानून हटने के बाद उसकी कई धाराएं UAPA में शामिल कर दी गईं. 2008 में मुंबई हमलों के बाद इस कानून को और कठोर बनाया गया, जबकि 2012 में इसमें फिर संशोधन हुआ. सबसे बड़ा बदलाव 2019 में आया, जब सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वह किसी भी शख्स को भी सीधे तौर पर आतंकी घोषित कर सकती है. इससे पहले सिर्फ संगठनों को ही आतंकवादी घोषित किया जा सकता था.

विवाद क्यों?

साल 2019 के संशोधन के बाद संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूतों ने कहा कि यह कानून मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करता है. BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, UAPA में गिरफ्तार लोगों को जमानत पाना बेहद मुश्किल होता है. दूसरी तरफ 1 फरवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा था कि अगर किसी आरोपी का समय पर ट्रायल नहीं होता है तो उसे जमानत दी जा सकती है. इसके बाद 2023 में कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला दिया, जिसमें कहा गया कि किसी 'प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होना' भी UAPA कानून के तहत अपराध माना जाएगा.

UAPA संशोधन कानून 2019

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 8 जुलाई 2019 को लोकसभा में UAPA संशोधन बिल पेश किया. यह 24 जुलाई को लोकसभा और 2 अगस्त को राज्यसभा से पास हुआ. 8 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन गया. इस संशोधन के जरिये UAPA कानून में कई बदलाव किए गए. जिनमें से कई बदलावों पर लगातार विवाद होता रहा है और मुस्लिम समुदाय को टार्गेट करने के आरोप लगते रहे हैं.

UAPA में संशोधन ने बनाए हालात को पेचीदा

इसमें सबसे पहला बदलाव यह है कि अब किसी शख्स को भी आतंकी घोषित किया जा सकता है. इससे पहले सिर्फ संगठन ही आतंकवादी घोषित किए जा सकते थे, लेकिन 2019 के संशोधन के बाद सरकार किसी शख्स को सीधे आतंकवादी घोषित करने का अधिकार रखती है. दूसरा बदलाव NIA को अधिक अधिकार देना है. जिसके बाद अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) के इंस्पेक्टर रैंक या उससे ऊपर के अधिकारी भी केस की जांच कर सकते हैं.

दावा है कि ऐसा करने से जांच प्रक्रिया में तेज आएगी और प्रभावी ढंग से हो सकेगी. इसी तरह UAPA में तीसरा बदलाव संपत्ति जब्त करने का अधिकार देना शामिल है. अगर किसी मामले की जांच NIA कर रही है, तो संपत्ति जब्त करने के लिए अब राज्य के DGP की बजाय NIA के DGP की मंजूरी काफी होगी.

चौथा बदलाव नए अंतरराष्ट्रीय समझौता शामिल करना है. इस संशोधन में "परमाणु आतंकवाद रोकथाम सम्मेलन 2005" को कानून के तहत शामिल किया गया, जिससे अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के मामलों में भारत को और अधिक कानूनी अधिकार मिलते हैं. यह संशोधन एजेंसी की कार्रवाई को भले ही आसान बनाती है, लेकिन केंद्र सरकार, जांच एजेंसियों के जरिये अपने विरोधियों पर आसान से कार्रवाई कर सकती है. कई मामले में इस तरह के आरोप लगते रहे हैं.

UAPA की प्रक्रिया और गिरफ्तारी

धारा 13 के तहत किसी आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय की इजाजत जरूरी है. वहीं, धारा 16, 17 और 18 के मामलों में संबंधित राज्य सरकार की मंजूरी लेनी भी जरुरी है. सामान्य मामलों में चार्जशीट दाखिल करने की समयसीमा 60 से 90 दिन होती है, लेकिन UAPA में इसे बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है. इसके अलावा UAPA की धारा 43(D)(5) के तहत सामान्य जमानत के नियम लागू नहीं होते, यानी आरोपी आसानी से जमानत नहीं ले सकता.

UAPA में मुसलमानों की गिरफ्तार पर उठे सवाल

विश्वसनीय स्रोतों से मिला जानकारी के मुताबिक, UAPA कानून बनने के बाद साल 2018 से 2022 के बीच 8,947 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें से सिर्फ 252 को सजा मिली. इसके तहत जम्मू-कश्मीर में 2,633 और उत्तर प्रदेश में 2,162 सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुईं, खासतौर पर जिन जगहों पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है. इससे पहले 2014 से 2020 के बीच में 10,552 गिरफ्तारियां हुईं, लेकिन सिर्फ 253 सजाएं मिली हैं. कमोबेश यही हाल दिल्ली दंगों में गिरफ्तार मुसलमानों के खिलाफ भी है, जिनका ट्रायल तक अभी शुरू नहीं हुआ है.

भारत की जेलों में मुसलमानों की संख्या उनके कुल जनसंख्या अनुपात से कहीं ज्यादा है. साल 2021 के आंकड़ों के मुताबिक, देश के कुल हिरासतियों का 30 फीसदी से ज्यादा मुसलमान थे, जबकि उनकी आबादी महज 14.2 फीसदी है. विशेष रोकथाम कानूनों जैसे UAPA के तहत यह आंकड़ा 35.8 फीसदी तक पहुंच जाता है.

कुछ राज्यों में यह असंतुलन और ज्यादा दिखता है. खासतौर पर हालिया दिनों में दक्षिणपंथी विचारधारा वाली सरकारों में मुसलमानों कि गिरफ्तारी की संख्या बढ़ी है. असम में 49 फीसदी गिरफ्तार मुस्लिम समुदाय के लोग अंडरट्रायल हैं. गुजरात, यूपी, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में यह अनुपात आबादी से दोगुना या तिगुना है.

2025 तक की स्थिति देखें तो मानवाधिकार संगठन Human Rights Watch के मुताबिक, सैकड़ों कश्मीरी मुसलमान UAPA के तहत हिरासत में हैं. इसमें पत्रकार आसिफ सुल्तान पांच साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं और मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्शीद परवेज का मामला हैरान करने वाला हैं.

जम्मू-कश्मीर में 2019 से अब तक 2,300 से UAPA केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें 46 फीसदी लोग अभी भी जेल में हैं. NCRB और अन्य आंकड़ों के मुताबिक, अनुमान है कि हजारों मुसलमान UAPA के तहत जेल में हैं, लेकिन सही संख्या स्पष्ट नहीं है.

क्यों है इतना असंतुलन?

एक्सपर्ट और मानवाधिकार संगठन, सरकारों पर UAPA के मिसयूज का आरोप लगात रहे हैं. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह कानून अक्सर अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों और वामपंथी कार्यकर्ताओं की असहमति को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. उदाहरण के तौर पर 2020 दिल्ली दंगों में हिंदू भीड़ पर कम कार्रवाई हुई, जबकि मुस्लिम प्रदर्शनकारियों पर UAPA के तहत लंबी हिरासत.

इस केस के ज्यादातर आरोपी आखिर में बरी हो जाते हैं, जिसका अनुपात 97 फीसदी है, लेकिन तब तक जेल में उनकी जिंदगी बेशकीमती वक्त खत्म हो जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि UAPA मामलों में भी जमानत और जेल अपवाद के सिद्धांत लागू किए जाने चाहिए, लेकिन अदालत और प्रशासन में इसका अमल अभी धीमा है.

