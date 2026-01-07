जेल में बंद शरजील इमाम को आखिर किस बात की सता रही चिंता: भाई ने किया का बड़ा दावा ?

Sharjeel Imam Bail Plea: दिल्ली दंगों के मामले में शरजील इमाम को उमर खालिद के साथ पांच साल से जेल में बंद हैं. उमर खालिद, शरजील इमाम और पांच अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिकाएं दायर की थीं. इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन बाकी पांच लोगों को जमानत दे दी. इस बीच शरजील इमाम के भाई मुजम्मिल इमाम ने सोशल मीडिया पर एक बयान पोस्ट किया. उन्होंने दावा किया है कि उनके भाई शरजील ने बेल न मिलने के बाद एक अहम बयान दिया है.

मुजम्मिल इमाम ने एक्स पर लिखा, "शरजील भाई ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है." मुजम्मिल इमाम द्वारा जारी बयान के मुताबिक, शरजील ने कहा, "मुझे खुशी है कि दूसरों को जमानत मिल गई है, हालांकि मैं इस बात की निंदा करता हूं कि उन्हें इतने लंबे समय तक अन्याय सहना पड़ा."

जमानत न मिलने पर शरीजल ने क्या कहा?

उन्होंने आगे कहा, "जहां तक ​​हमारी बात है, मेरा पक्का मानना ​​है कि मुझे और उमर को एक ऐसे आंदोलन को आयोजित करने और नेतृत्व करने के लिए सजा दी जा रही है, जो हाल के भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण जन आंदोलनों में से एक था. यह फैसला संगठित विरोध प्रदर्शनों को अपराधी बनाता है और किसी भी तरह की गड़बड़ी को आतंकवादी गतिविधि मानता है. यह आतंकवादी गतिविधियों और लोकतांत्रिक विरोध और असहमति के बीच की रेखा को और धुंधला करता है."

मां को परेशान हैं शरजील इमाम

शरजील ने कहा, "मेरी एकमात्र चिंता मेरी बूढ़ी मां का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है. इसके अलावा मैं इस मामले को लेकर आशावादी हूं और मुझे विश्वास है कि आखिरकार सच्चाई की जीत होगी. इंशाअल्लाह, हम सफल होंगे." दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पांच साल से जेल में बंद गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी. लेकिन उमर खालिद और शरजील इमाम को बेल देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने आदेश दिया कि वह 1 साल बाद बेल के लिए याचिका दायर कर सकते हैं.