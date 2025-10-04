Hamas के प्रस्ताव मंजूर करने के बाद क्या बोले वर्ल्ड लीडर्स?

Gaza News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाज़ा शांति योजना पर शुक्रवार को हमास की सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. इस प्लान का मकसद गाज़ा में लगभग दो साल से जारी वॉर को खत्म करना और इज़राइली बंधकों को रिहा कराना है.

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखी ये बात

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा,"हमास के जरिए जारी बयान के आधार पर मुझे यकीन है कि वे एक स्थायी शांति के लिए तैयार हैं. इज़राइल को तुरंत गाज़ा पर बमबारी रोकनी चाहिए ताकि हम बंधकों को सुरक्षित और जल्दी रिहा करा सकें." इसके साथ ही ट्रंप ने एक छोटे वीडियो संदेश में कहा कि मुस्तकबिल में बातचीत में सभी के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाएगा."

इज़राइल ने दी प्रतिक्रिया

इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा,"हमास की प्रतिक्रिया के मद्देनज़र, इज़राइल राष्ट्रपति ट्रंप की योजना के पहले फेज को तुरंत लागू करने की तैयारी कर रहा है ताकि सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित की जा सके."

इसके आगे बयान में कहा गया है कि हम राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम के साथ पूर्ण सहयोग में काम जारी रखेंगे, ताकि जंग को खत्म किया जा सके, उन सिद्धांतों के अनुसार जो इज़राइल ने तय किए हैं और जो राष्ट्रपति ट्रंप के विज़न से मेल खाते हैं."

अरब देशों ने दी प्रतिक्रियाएं

कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी ने कहा,"कतर, हमास के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप की योजना को कबूल करने के ऐलान का स्वागत करता है." उन्होंने ट्रंप की तुरंत युद्धविराम की अपील का भी समर्थन किया.

मिस्र ने क्या कहा?

मिस्र ने कहा कि उसे उम्मीद है कि यह पॉजीटिव कदम सभी पक्षों को ज़िम्मेदारी से काम करने और राष्ट्रपति ट्रंप की योजना को ज़मीन पर लागू कर युद्ध समाप्त करने की दिशा में ले जाएगा.

यूएन ने क्या कहा?

युनाइटेड नेशन्स महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने भी इस ऐलान का इस्तकबाल किया. उनके प्रवक्ता स्टीफ़न दुजारिक ने बयान जारी करते हुए कहा,"महासचिव हमास के जरिए जारी बयान से उत्साहित हैं, जिसमें उन्होंने बंधकों की रिहाई और वार्ता में शामिल होने की तैयारी जताई है." वे सभी पक्षों से अपील करते हैं कि इस अवसर का उपयोग कर गाज़ा में जारी दुखद संघर्ष को समाप्त करें.

जर्मनी और फ्रांस का बयान

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ट्विटर पर लिखा,"सभी बंधकों की रिहाई और गाज़ा में सीजफायर अब हमारे पहुंच में है." जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने कहा कि यह योजना संघर्ष में शांति के लिए सबसे अच्छा अवसर है और जर्मनी दोनों पक्षों से ट्रंप की अपील का पूर्ण समर्थन करता है."

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने क्या कहा?

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने हमास के फैसले को एक बड़ा कदम बताया और कहा कि सभी पक्षों को बिना देरी समझौते को लागू करना चाहिए.

तुर्की के विदेश मंत्रालयन ने दिया बयान

तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमास की प्रतिक्रिया गाज़ा में तुरंत युद्धविराम स्थापित करने का अवसर प्रदान करती है. बता दें, तुर्की ट्रंप का कट्टर विरोधी माना जाता है, लेकिन, इस 20 प्वाइंट्स के प्रस्ताव की उसने भी तारीफ की थी.