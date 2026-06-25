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हिंदू भाइयों का घर मुस्लिम शख्स ने खरीदा, तो मुजफ्फरनगर में मचा बवाल; हिंदू संगठन ने प्रशासन को दिया अल्टीमेटम

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर के कृष्णापुरी इलाके में दो हिंदू भाइयों का घर एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा खरीदे जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया. हिंदू संघर्ष समिति ने इसे "लैंड जिहाद" बताते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच और तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 25, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:20 AM IST
हिंदू भाइयों का घर मुस्लिम शख्स ने खरीदा, तो मुजफ्फरनगर में मचा बवाल; हिंदू संगठन ने प्रशासन को दिया अल्टीमेटम
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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