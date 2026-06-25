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Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के नई मंडी पुलिस स्टेशन इलाके में मौजूद कृष्णपुरी मोहल्ले में मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति ने दो हिंदू भाइयों का घर खरीदा. इसके बाद हिंदू संगठन 'हिंदू संघर्ष समिति' ने हंगामा किया और "लैंड जिहाद" का आरोप लगाया. साथ ही प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.
हिंदू संघर्ष समिति के कार्यकर्ता नरेंद्र नवर उर्फ साधु अपने समर्थकों के साथ कृष्णपुरी इलाके में गए. इसके बाद इलाके में एक बैठक हुई जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए. बैठक के दौरान लोगों ने घरों की खरीद-फरोख्त को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कीं और प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की. बैठक के दौरान कई लोगों ने कहा कि अगर ऐसे मामलों पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, तो भविष्य में इलाके के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने पर असर पड़ सकता है. उन्होंने प्रशासन से सभी तथ्यों की जांच करने और सच सामने लाने का आग्रह किया, ताकि अफवाहें फैलने या तनाव बढ़ने से रोका जा सके.
हिंदू संगठनों ने की ये मांग
हिंदू संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि यह सिर्फ प्रॉपर्टी का विवाद नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुद्दा है जिसके दूरगामी सामाजिक परिणाम हो सकते हैं. समिति ने मांग की है कि प्रशासन पूरे मामले की गहन जांच करे और जरूरी कार्रवाई करे. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे के भीतर उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो संगठन आंदोलन की रणनीति तैयार करेगा.
इससे पहले भी हो चुका है बवाल
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में पहले भी ऐसी ही एक घटना हुई थी, जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति ने एक हिंदू युवक से घर खरीदा था. उस समय भी हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने "लैंड जिहाद" का आरोप लगाते हुए भारी हंगामा किया था और उस मुस्लिम व्यक्ति के साथ मारपीट की थी. घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तो की, लेकिन हिंदू संगठनों के विरोध के कारण आखिरकार उस मुस्लिम व्यक्ति को घर छोड़ना पड़ा.